R o m a , 1 2 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L a D a v i s è m o r t a d a t e m p o , n o n c o n t a p i ù p e r i g i o c a t o r i . L ' o b i e t t i v o p e r i t e n n i s t i c h e o c c u p a n o l e p r i m e p o s i z i o n i d e l r a n k i n g s o n o g l i S l a m , l e A t p F i n a l s e q u a l c h e M a s t e r s 1 0 0 0 " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s l ' e x c a p i t a n o a z z u r r o d i C o p p a D a v i s P a o l o B e r t o l u c c i a l l a l u c e d e l p o s s i b i l e f o r f a i t d i L o r e n z o M u s e t t i i n C o p p a D a v i s , d o p o l a r i n u n c i a d i J a n n i k S i n n e r , a r r i v a t a n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e . " L o r e n z o h a f i n i t o i e r i s e r a t a r d i e d e r a s t a n c h i s s i m o , r i s c h i a d i g i o c a r e l a D a v i s m a n o n e s s e r e i n g r a d o d i c o m p e t e r e a l m a s s i m o d e l l e s u e p o s s i b i l i t à - a g g i u n g e B e r t o l u c c i - . S e d o v e s s e r i n u n c i a r e a d e s s e r e i n c a m p o a B o l o g n a l a p r o s s i m a s e t t i m a n a s a r e b b e u n a s c e l t a d a a c c e t t a r e . N o n d i m e n t i c h i a m o c i c h e g i o c a i n i n t e r r o t t a m e n t e d a l 7 s e t t i m a n e . N o n s a r e b b e n é i l p r i m o n é l ' u l t i m o g i o c a t o r e d i a l t o l i v e l l o a n o n g i o c a r l a . A i m i e i t e m p i l a D a v i s e r a d i v i t a l e i m p o r t a n t e . N e g l i u l t i m i 3 0 a n n i h a v i a v i a p e r s o s e m p r e p i ù c e n t r a l i t à . E ' i n f o n d o a l c a l e n d a r i o e i n f o n d o n e l l e p r i o r i t à d e i g i o c a t o r i " .