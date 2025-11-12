T o r i n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L o r e n z o M u s e t t i r i n u n c i a a l l a C o p p a ? A l m o m e n t o , l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' a z z u r r o a l l e a l t r e F i n a l s , q u e l l e d i B o l o g n a c o n l ' I t a l i a , n o n è p i ù c o s ì s c o n t a t a . I l t o s c a n o h a v i s s u t o u n ' a n n a t a d i f u o c o , r i c c a d i i m p e g n i , e d è a r r i v a t o a q u e s t o m o m e n t o d e l l ' a n n o c o n u n g r a n c a r i c o d i f a t i c a . P e r L o r e n z o , l e g a t i s s i m o a l l a m a g l i a a z z u r r a , l a s t a n c h e z z a s a r à u n f a t t o r e d a c o n s i d e r a r e . A n c h e i n t e r m i n i d i p r o g r a m m a z i o n e , i n v i s t a d e l l a p r o s s i m a s t a g i o n e ( s e c o n d o l o s t e s s o r a g i o n a m e n t o f a t t o d a J a n n i k S i n n e r ) . M u s e t t i h a s p i e g a t o q u a l c h e g i o r n o f a , i n c o n f e r e n z a s t a m p a , c h e " a l m o m e n t o è t u t t o i n p r o g r a m m a " . I l l u n g o ( e i n t e n s o ) m a t c h g i o c a t o e v i n t o i e r i c o n t r o D e M i n a u r a T o r i n o r i a p r e p e r ò i l d i b a t t i t o . C o m e a p p r e s o d a l l ' A d n k r o n o s , l a d e c i s i o n e d e v e e s s e r e a n c o r a p r e s a e l e u l t i m e v a l u t a z i o n i v e r r a n n o f a t t e d a L o r e n z o n e l l e p r o s s i m e o r e . C a p i t a n V o l a n d r i a t t e n d e . L ' I t a l i a d e l t e n n i s , a n c h e . I n c a s o d i r i n u n c i a d e l l ' a z z u r r o , s c a l p i t a L o r e n z o S o n e g o .