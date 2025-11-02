R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e a n c o r a i l p i ù f o r t e . P i ù f o r t e d e l l e a s s u r d e p o l e m i c h e e d e i s u o i d e t r a t t o r i c h e g i à l o v e d e v a n o e t e r n o s e c o n d o . J a n n i k S i n n e r t o r n a n u m e r o u n o a l m o n d o d o p o a v e r v i n t o i l t o r n e o d i P a r i g i . È q u e s t a l a s u a r i s p o s t a s i l e n z i o s a a c h i i n q u e s t o u l t i m o p e r i o d o l ' h a a t t a c c a t o e i n f a n g a t o : l a v o r o e r i s u l t a t i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C h i a r a A p p e n d i n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F i t p . " N e i g i o r n i s c o r s i - r i c o r d a - B r u n o V e s p a è a d d i r i t t u r a a r r i v a t o a m e t t e r e i n d u b b i o l a s u a i t a l i a n i t à p e r c h é v i e n e d a u n a t e r r a b i l i n g u e . A s s u r d o . D i s c r i m i n a t o r i o . E g r a v e . S i n n e r s t a s c r i v e n d o u n a d e l l e p a g i n e p i ù l u m i n o s e d e l l o s p o r t i t a l i a n o a m o d o s u o : f e n o m e n a l e , s ì , m a a n c h e u m i l e e e d u c a t o . E s e d o p o a v e r c i f a t t o v i n c e r e d u e v o l t e l a C o p p a D a v i s - i n s i e m e a c o m p a g n i e s t a f f s t r a o r d i n a r i - q u e s t ' a n n o h a s c e l t o d i n o n g i o c a r l a , d o b b i a m o r i s p e t t a r l o , a n c h e s e t u t t i n o i v o r r e m m o v e d e r l o s e m p r e i n c a m p o . S i n n e r è u n o r g o g l i o i t a l i a n o . C h i h a r u o l i p u b b l i c i d o v r e b b e u n i r e , n o n a l i m e n t a r e s t e r e o t i p i . E q u a n d o s b a g l i a , c h i e d e r e s c u s a è i l m i n i m o . L ’ I t a l i a c h e v o g l i a m o è q u e l l a c h e r i c o n o s c e e v a l o r i z z a l e d i v e r s i t à e s o p r a t t u t t o i l t a l e n t o , n o n q u e l l a c h e l o m e t t e s o t t o p r o c e s s o . C o m p l i m e n t i J a n n i k . T o r i n o t i a s p e t t a : t r a p o c h i g i o r n i i n i z i a n o l e F i n a l s e s i a m o p r o n t i a s o s t e n e r t i a n c o r a e s e m p r e . T i a s p e t t i a m o a T o r i n o , a b r a c c i a a p e r t e . F o r z a S i n n e r ! " .