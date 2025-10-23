R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M i p a r e c h e p o l e m i z z a r e c o n i l p i ù g r a n d e t e n n i s t a d e l l a n o s t r a s t o r i a p e r c h é r i n u n c i a a l l a D a v i s s i a a b b a s t a n z a g r e t t o . C o s ì c o m e f a r e r i f e r i m e n t o a l s u o a c c e n t o t i r o l e s e . È u n i t a l i a n o v e r o . C h e h a i l s u o a c c e n t o . I l m i o c h e è c a l a b r e s e n o n è p i ù i t a l i a n o d e l s u o . L a s c i a m o l o i n p a c e e g o d i a m o c e l o " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a A l f r e d o A n t o n i o z z i .