R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l d e c i s o c a l o d e l l e t e m p e r a t u r e s u l l ' I t a l i a c o n l ' a r r i v o d e l f r e d d o a l l ' i n i z i o d i o t t o b r e h a b r u s c a m e n t e p o r t a t o g l i i t a l i a n i d a l l a m a g l i e t t a a l m a g l i o n e , s o p r a t t u t t o l a m a t t i n a . P e r a l c u n e p e r s o n e , p e r ò , l a s e n s a z i o n e d i g e l o p u ò d i v e n t a r e c o s t a n t e e i m p o s s i b i l e d a t o l l e r a r e . E s s e r e f r e d d o l o s i p o t r e b b e d i p e n d e r e d a d i v e r s e c o n d i z i o n i , e t a l v o l t a d a m a l a t t i e , d a a p p r o f o n d i r e i n s i e m e a l p r o p r i o m e d i c o . A s p i e g a r e i m o t i v i è i l p o r t a l e d i d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a ' D o t t o r e , m a è v e r o c h e . . . ? ' c u r a t o d a l l a F n o m c e o , l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i O r d i n i d e i M e d i c i c h i r u r g h i e d e g l i O d o n t o i a t r i . " O c c o r r e d i s t i n g u e r e l e s i t u a z i o n i n o r m a l i d a l l ' i p e r s e n s i b i l i t à c o m e s e g n a l e d i a l t r e p a t o l o g i e . Q u a n d o i l c l i m a è r i g i d o , c o m e n e i c o s i d d e t t i g i o r n i d e l l a m e r l a , s i c o m b a t t e i l f r e d d o c o n u n a b b i g l i a m e n t o p i ù p e s a n t e e a m b i e n t i r i s c a l d a t i . C o s ì a i u t i a m o i l n o s t r o c o r p o a n o n d i s p e r d e r e c a l o r e - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - L a t e m p e r a t u r a c o r p o r e a o s c i l l a n o r m a l m e n t e t r a i 3 5 , 2 e i 3 6 , 9 g r a d i ; è u n p o ' p i ù b a s s a n e g l i a n z i a n i e p i ù v a r i a b i l e n e i b a m b i n i . Q u a n d o f a c a l d o i c a p i l l a r i s i d i l a t a n o , i l f l u s s o d i s a n g u e a u m e n t a e s i s p r i g i o n a c a l o r e d a l l a c u t e . I n c a s o d i f r e d d o , i n v e c e , s i v e r i f i c a l a v a s o c o s t r i z i o n e , c i o è i l r e s t r i n g i m e n t o d e i v a s i , c h e t e n d o n o c o s ì a f a r f l u i r e i l s a n g u e v e r s o g l i o r g a n i v i t a l i . U n a c o n s e g u e n z a d i q u e s t o p r o c e s s o è l a s e n s a z i o n e d i f r e d d o , e d è n o r m a l e . C h i n o n t o l l e r a l e t e m p e r a t u r e e s t e r n e p i ù r i g i d e , a c c u s a n d o s i n t o m i a n c h e d o l o r o s i , è i n v e c e i p e r s e n s i b i l e " . Q u a l i s o n o l e c a u s e d e l l ’ i p e r s e n s i b i l i t à a l f r e d d o ? " A l c u n e c a u s e s o n o l e g a t e p r o p r i o a l c l i m a i n v e r n a l e , a l t r e d i p e n d o n o d a s p e c i f i c h e p a t o l o g i e . S i p u ò i n f a t t i p e r c e p i r e p i ù f r e d d o , r i s p e t t o a d a l t r i , p e r c h é i n c o n v a l e s c e n z a d o p o u n a m a l a t t i a i n f e t t i v a . O p p u r e c a p i t a d o p o a v e r s o f f e r t o d i d i s s e n t e r i a e v o m i t o : i n q u e s t o c a s o , l a c a u s a è l a d i s i d r a t a z i o n e . L ' i p e r s e n s i b i l i t à a l f r e d d o p o t r e b b e p e r ò e s s e r e i l s i n t o m o d i d i s t u r b i d a n o n t r a s c u r a r e - a v v e r t o n o - P e r q u e s t o , s e s i r i t i e n e d i s o f f r i r e i l f r e d d o p i ù d e l n o r m a l e , o c c o r r e r à v e r i f i c a r e d i n o n e s s e r e a f f e t t i d a : a n e m i a , p e r c h é l a r i d u z i o n e d i g l o b u l i r o s s i p o r t a m e n o o s s i g e n o n e l s a n g u e e c a u s a c a r e n z a d i v i t a m i n a B 1 2 e f e r r o ; m a l n u t r i z i o n e e a n o r e s s i a , p e r c h é i l g r a s s o c o r p o r e o a i u t a a p r o d u r r e c a l o r e ; i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a ; d i a b e t e e a l t r i f a t t o r i d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e ( c o m e i l f u m o ) ; i p o t i r o i d i s m o , p e r c h é l e m a l f u n z i o n i d e l l a t i r o i d e p o r t a n o a m e t a b o l i s m o l e n t o e , d i c o n s e g u e n z a , c a l a l a p r o d u z i o n e d i c a l o r e ; l e s i o n i n e r v o s e , c a u s a t e d a t r a u m i ; p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e , c o m e l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n ; c a t t i v a c i r c o l a z i o n e e , i n a l c u n i c a s i , l a s i n d r o m e d i R a y n a u d " . C o s ’ è l a s i n d r o m e d i R a y n a u d ? " C h i s o f f r e d i p r o b l e m i c i r c o l a t o r i t e n d e p i ù d i a l t r i a s e n t i r e f r e d d o a l l e m a n i e a l l e d i t a . S e q u e s t a c o n d i z i o n e d i v e n t a f r e q u e n t e e c o n s e g n a l i p i ù m a r c a t i , p o t r e b b e t r a t t a r s i d e l l a s i n d r o m e d i R a y n a u d . I n q u e s t o c a s o a p r o v o c a r e i l f r e d d o - c o n c l u d o n o - è i l r e s t r i n g i m e n t o d e i v a s i s a n g u i g n i d i m a n i e p i e d i , a u n l i v e l l o t a l e d a f a r c a m b i a r e c o l o r e a q u e s t e p a r t i d e l c o r p o ( m a a n c h e a l n a s o e a l l ’ o r e c c h i e ) . L e t e r m i n a z i o n i , i n f a t t i , p e r i l m a n c a t o o r i d o t t o f l u s s o d i s a n g u e , d i v e n t a n o p a l l i d e , q u a s i b i a n c h e , e s i p u ò s e n t i r e d o l o r e , g o n f i o r e o f o r m i c o l i o . I n p r e s e n z a d i q u e s t a c o n d i z i o n e è r a c c o m a n d a b i l e r i v o l g e r s i a l m e d i c o " .