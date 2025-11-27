P a d o v a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - M e t t e r e l a t e c n o l o g i a a l s e r v i z i o d e l l a t r a s p a r e n z a e c o n o m i c a e t r a s f o r m a r e l ’ e n o r m e p a t r i m o n i o i n f o r m a t i v o d e l R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e i n u n o s t r u m e n t o m o d e r n o d i i n t e l l i g e n c e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l e i n f i l t r a z i o n i c r i m i n a l i . È q u e s t a l a d i r e z i o n e t r a c c i a t a n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o “ I d a t i d e l R e g i s t r o I m p r e s e a s u p p o r t o d e l l a l e g a l i t à ” , o s p i t a t o n e l l a s e d e p a d o v a n a d i I n f o C a m e r e e s e g u i t o i n s t r e a m i n g d a t u t t e l e s e d i d e l l e C a m e r e d i C o m m e r c i o e d e l l e a g e n z i e d e l s i s t e m a c a m e r a l e . A l l ’ i n c o n t r o h a n n o p r e s o p a r t e i l P r e f e t t o d i P a d o v a , G i u s e p p e F o r l e n z a , i l P r e s i d e n t e d i I n f o C a m e r e , A n t o n i o S a n t o c o n o e i l D i r e t t o r e G e n e r a l e , P a o l o G h e z z i , i l S e g r e t a r i o G e n e r a l e d i U n i o n c a m e r e V e n e t o , V a l e n t i n a M o n t e s a r c h i o . S o n o i n t e r v e n u t i i n o l t r e i l P r o f . A n t o n i o P a r b o n e t t i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a d o v a e - i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L i b e r a - M a r c o L o m b a r d o e P i e r M a r i o F o p c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l d i a l o g o m u l t i d i s c i p l i n a r e s u l e g a l i t à , i m p r e s e e d i g i t a l e m o d e r a t o d a U g o D i n e l l o . " L e r e c e n t i a t t i v i t à d i p r e v e n z i o n e a m m i n i s t r a t i v a d e l l a P r e f e t t u r a - h a d e t t o i l P r e f e t t o , G i u s e p p e F o r l e n z a - d i m o s t r a n o c h e P a d o v a n o n è i m m u n e d a i n f i l t r a z i o n i d i s t a m p o m a f i o s o . L a r i c c h e z z a d i q u e s t a P r o v i n c i a è i n f a t t i m o l t o a t t r a t t i v a p e r l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i , s o p r a t t u t t o o g g i c h e i l t e r r i t o r i o è r i u s c i t o c o n s e g u i r e a n c h e u n ’ e n o r m e q u a n t i t à d i f i n a n z i a m e n t i n e l q u a d r o d e l P n r r . B i s o g n a q u i n d i i n n a l z a r e i l l i v e l l o d i g u a r d i a a t u t t i l i v e l l i , c o i n v o l g e n d o g l i a t t o r i d e l t e r r i t o r i o i n u n a r e t e s i n e r g i c a e f a v o r e n d o l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a l e g a l i t à s i a i n a m b i t o p u b b l i c o c h e p r i v a t o . S o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r i s t i t u z i o n a l e , l a c i r c o l a z i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i e d e l l a c o n o s c e n z a d e g l i s t r u m e n t i s i p o t r a n n o d i f f o n d e r e g l i a n t i c o r p i n e c e s s a r i a e v i t a r e c h e l a c r i m i n a l i t à m a f i o s a i n q u i n i l ’ e c o n o m i a p a d o v a n a " . P e r A n t o n i o S a n t o c o n o , P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i P a d o v a e d i I n f o C a m e r e : " L e C a m e r e d i c o m m e r c i o s o n o u n a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l l a r a c c o l t a , g e s t i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e i d a t i u f f i c i a l i d e l l e i m p r e s e . L a n o s t r a v o c a z i o n e è q u e l l a d i e s s e r e u n n o d o d i c o n n e s s i o n e t r a l e d i v e r s e a m m i n i s t r a z i o n i , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d a t i c e r t i f i c a t i c h e m i g l i o r a n o l a t r a s p a r e n z a d e l m e r c a t o e c o n t r i b u i s c o n o a l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a P a e s e " . " D i e t r o i s e r v i z i d i g i t a l i d e l R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e c i s o n o l e c o m p e t e n z e , l a d e d i z i o n e e l a v i s i o n e d e l l e n o s t r e p e r s o n e – h a c o n c l u s o i l d i r e t t o r e G e n e r a l e d i I n f o C a m e r e , P a o l o G h e z z i . " S o n o l o r o a p r o g e t t a r e , s v i l u p p a r e e g e s t i r e o g n i g i o r n o s t r u m e n t i i n n o v a t i v i c h e p e r m e t t o n o a l l e i s t i t u z i o n i e a i c i t t a d i n i d i u s a r e i d a t i i n m o d o s e m p l i c e , a f f i d a b i l e e s i c u r o . L a t e c n o l o g i a è u n f a t t o r e a b i l i t a n t e , m a s o n o l e c o m p e t e n z e a f a r e l a d i f f e r e n z a . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , s i a m o i m p e g n a t i a l a v o r a r e p e r a m p l i a r e l a d i s p o n i b i l i t à d i s t r u m e n t i d i r a c c o l t a e i n t e r p r e t a z i o n e a v a n z a t a d e i d a t i " . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o D o m e n i c o T a r a n t i n o - r e s p o n s a b i l e d e l s e r v i z i o S t a t i s t i c h e e A n a l i s i E v o l u t a d e l D a t o d i I n f o C a m e r e - h a i l l u s t r a t o i l v a l o r e s t r a t e g i c o d e g l i s t r u m e n t i e v o l u t i r e a l i z z a t i d a I n f o C a m e r e p e r l ’ a n a l i s i d e i d a t i d e l R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e . I n p a r t i c o l a r e , s o n o s t a t i a p p r o f o n d i t i : l a p i a t t a f o r m a R e x ( R e g i o n a l E x p l o r e r ) , s v i l u p p a t a d a I n f o C a m e r e p e r l e f o r z e d i p o l i z i a e l e a m m i n i s t r a z i o n i , c h e c o n s e n t e a n a l i s i s t a t i s t i c h e e d i i n t e l l i g e n c e s u u n a m p i o v e n t a g l i o d i i n d i c a t o r i : a n a g r a f e d e l l e i m p r e s e , a s s e t t i s o c i e t a r i , d a t i e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i e d e v e n t i p r e g i u d i z i e v o l i . R e x p e r m e t t e d i i n c r o c i a r e o l t r e t r e n t a i n d i c a t o r i p e r r i l e v a r e s i t u a z i o n i a n o m a l e , p a t t e r n d i r i s c h i o o p o t e n z i a l i i n f i l t r a z i o n i c r i m i n a l i . I l s e r v i z i o R i V i s u a l ( N a v i g a z i o n e V i s u a l e ) , c h e a f f i a n c a l a t r a d i z i o n a l e c o n s u l t a z i o n e t e s t u a l e d e l R e g i s t r o c o n u n a r a p p r e s e n t a z i o n e g r a f i c o - v i s u a l e . G r a z i e a i c o n e e l i n e e c h e m o s t r a n o i l l e g a m e f r a i m p r e s e , s o c i e a m m i n i s t r a t o r i , R i V i s u a l o f f r e u n a p e r c e z i o n e i m m e d i a t a d e l l a r e t e r e l a z i o n a l e e c o n s e n t e d i n a v i g a r e f r a p a r t e c i p a z i o n i , c a r i c h e e r a p p o r t i s o c i e t a r i . I n o l t r e , è p o s s i b i l e e s t r a r r e v i s u r e o s c h e d e i n f o r m a t o t e s t u a l e , s a l v a r e i g r a f i e r i p r e n d e r l i i n u n s e c o n d o m o m e n t o . A t t r a v e r s o p i a t t a f o r m e d i g i t a l i a v a n z a t e , a r c h i t e t t u r e d i i n t e g r a z i o n e d a t i e c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t e , I n f o C a m e r e c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o a s u p p o r t o d e l s i s t e m a c a m e r a l e c o m e i n t e r l o c u t o r e s t r a t e g i c o p e r i s t i t u z i o n i , e n t i d i c o n t r o l l o e f o r z e d e l l ’ o r d i n e i m p e g n a t e n e l l a t u t e l a d e l t e s s u t o e c o n o m i c o d e l P a e s e . L ’ i n c o n t r o - s e g u i t o i n s t r e a m i n g d a o l t r e 7 0 0 p a r t e c i p a n t i d a l l e s e d i d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o d i t u t t a I t a l i a e d e l l e a g e n z i e d e l s i s t e m a c a m e r a l e - h a c o n f e r m a t o l ’ i m p o r t a n z a c r e s c e n t e d e i d a t i p u b b l i c i e d e l l e t e c n o l o g i e d i a n a l i s i c o m e l e v e d e c i s i v e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l e i n f i l t r a z i o n i c r i m i n a l i , p e r l a t r a s p a r e n z a d e i m e r c a t i e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ i n t e g r i t à d e l s i s t e m a e c o n o m i c o n a z i o n a l e .