R o m a , 3 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - S o d d i s f a z i o n e p e r l ’ a n n u n c i o f a t t o d a l m i n i s t r o U r s o d u r a n t e i l t a v o l o a u t o m o t i v e s u l l a r i p r e s a d e g l i i n c e n t i v i a l r e t r o f i t a g a s d e l l e a u t o c o n u n a d o t a z i o n e c o m p l e s s i v a n e l q u i n q u e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 3 0 d i 2 1 m i l i o n i d i e u r o . S i t r a t t a d i u n a m i s u r a a t t e s a d a c o n s u m a t o r i e i n d u s t r i a d i d i s t r i b u z i o n e e c o m p o n e n t i s t i c a . F o r t e a u s p i c i o d i v e d e r l a o p e r a t i v a g i à d a i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 6 c o n e s t e n s i o n e a v e i c o l i e u r o 3 e a q u e l l i i n t e s t a t i a p e r s o n e g i u r i d i c h e . N e c e s s a r i o i n s e d e U e f a r p r e v a l e r e n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a e r u o l o b i o c a r b u r a n t i . E ’ q u e s t o i l c o m m e n t o , i n s i n t e s i , d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a p r e s e n t e o g g i a l t a v o l o a u t o m o t i v e d e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . I g a s l i q u e f a t t i G p l e G n l – s e m p r e p i ù b i o e r i n n o v a b i l i – s o n o s o l u z i o n i p r o n t e e g i à o g g i i n g r a d o d i r i d u r r e l e e m i s s i o n i d i C O 2 e g l i i n q u i n a n t i l o c a l i n e l t r a s p o r t o l e g g e r o e p e s a n t e . L e a l i m e n t a z i o n i a G p l s o n o s c e l t e d a m i l i o n i d i c o n s u m a t o r i p e r l a c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a . L a p o s s i b i l i t à d i t r a s f o r m a r e a g a s u n ’ a u t o c i r c o l a n t e g a r a n t i s c e a n c h e a u t o m o b i l i s t i e f a m i g l i e c h e n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i l ’ a c q u i s t o d i u n a n u o v a a u t o . A s s o g a s l i q u i d i c h i e d e o r a c h e i g a s l i q u e f a t t i v e n g a n o p o s t i a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e n a z i o n a l i e d e u r o p e e a s u p p o r t o d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e . S u l f r o n t e e u r o p e o , l ’ a s s o c i a z i o n e v a l u t a p o s i t i v a m e n t e l ’ a p e r t u r a d e l l a C o m m i s s i o n e U e s u l l a r e v i s i o n e d e l R e g o l a m e n t o C O 2 p e r i v e i c o l i l e g g e r i , m a r i t i e n e i n s u f f i c i e n t e l ’ a t t u a l e i m p o s t a z i o n e , c h e l i m i t a i l c o n t r i b u t o d e i c a r b u r a n t i r i n n o v a b i l i s o l o d a l 2 0 3 5 e c o n q u o t e m a r g i n a l i . T r a l e p r o p o s t e a v a n z a t e : t a r g e t p i ù r e a l i s t i c i ( - 7 5 % a l 2 0 3 5 ) , r i c o n o s c i m e n t o i m m e d i a t o d e i c a r b u r a n t i R e d c o m p l i a n t , i n t r o d u z i o n e c a r b o n c o r r e c t i o n f a c t o r , i n t r o d u z i o n e n u o v a c a t e g o r i a v e i c o l i c a r b o n n e u t r a l f u e l c o n s i d e r a t i 0 e m i s s i o n , r e v i s i o n e d e l R e g o l a m e n t o c o n c a d e n z a b i e n n a l e . P e r i v e i c o l i p e s a n t i , A s s o g a s l i q u i d i a p p r e z z a l ’ i n t r o d u z i o n e d i m a g g i o r i f l e s s i b i l i t à n e l s i s t e m a d i b a n k i n g a n d b o r r o w i n g , m a i l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a i m p o n e u n a r e v i s i o n e o r g a n i c a d e l r e g o l a m e n t o c o m u n i t a r i o p e r a b i l i t a r e b i o c a r b u r a n t i e r e n e w a b l e f u e l s , a n c h e i n q u e s t o c a s o t r a m i t e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l C a r b o n C o r r e c t i o n f a c t o r . I n f i n e , A s s o g a s l i q u i d i e v i d e n z i a l ’ u r g e n z a d i i s t i t u i r e u n F o n d o n a z i o n a l e p e r l o s v i l u p p o d e i g a s l i q u e f a t t i b i o e r i n n o v a b i l i ( b i o G P L , b i o G n l , D m e r i n n o v a b i l e ) , i n d i s p e n s a b i l e p e r c e n t r a r e i n u o v i o b i e t t i v i f i s s a t i d a l P n i e c e d a l l a R e d I I I e g a r a n t i r e a l s e t t o r e t r a s p o r t i c a r b u r a n t i a s e m p r e m i n o r e i m p a t t o c a r b o n i c o .