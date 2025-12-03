M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i è a s s o l u t a m e n t e b u o n o p e r c h é s o n o c o n s a p e v o l i d e l f a t t o c h e i r i s c h i s o n o e n o r m i e i b i l a n c i p u b b l i c i n o n s o n o s u f f i c i e n t i a c o p r i r e q u e s t i r i s c h i , a d d i r i t t u r a n e a n c h e l e a s s i c u r a z i o n i i n t a l u n i c a s i . Q u i n d i b i s o g n a p r e v e n i r e " . L o h a d e t t o o g g i i l p r e s i d e n t e d i A 2 a , R o b e r t o T a s c a , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l C l i m a t e T r a n s i t i o n P l a n d e l l a s o c i e t à , i n c o r s o a M i l a n o . D a l p u n t o d i v i s t a d i r a p p o r t o c o n l e a l t r e a z i e n d e " c r e d o c h e i n I t a l i a c i s i a , p e r t u t t o i l s e t t o r e d e l l ' e n e r g i a , u n a l l i n e a m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e : c ' è u n ' a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à c h e t u t t i g l i o p e r a t o r i , p r e s e n t a n d o i l o r o p i a n i p e r i p r o s s i m i a n n i , h a n n o d i c h i a r a t o d i v o l e r s i a s s u m e r e " . " I o c r e d o c h e q u e s t o s i a u n s i n t o m o d e l f a t t o c h e n e l n o s t r o P a e s e o g n i t a n t o p e c c h i a m o u n p o ' d i p e s s i m i s m o . N o i d o b b i a m o e s s e r e c o n c r e t a m e n t e o t t i m i s t i , n o n v e l l e i t a r i , n e l l ' i m m a g i n a r e c o m e f a r r i s o l v e r e i l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o r i s p e t t a n d o i v i n c o l i a m b i e n t a l i c h e n o n p o s s i a m o r i n v i a r e " h a p o i c o n c l u s o T a s c a .