M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p r e s e n t i a m o i l b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à p e r l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , u n m o m e n t o p e r n o i m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é , e s s e n d o M i l a n o a s s i e m e a B r e s c i a u n t e r r i t o r i o d i i n s e d i a m e n t o o r i g i n a r i o , è f o n d a m e n t a l e p o t e r c o m u n i c a r e d i r e t t a m e n t e a l l a c i t t à i l n o s t r o c o n t r i b u t o . Q u a n t o e m e r g e d a l b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e è l a t e s t i m o n i a n z a d e l l ' i m p e g n o c h e m e t t i a m o n e l l a v o r a r e p e r i n o s t r i c i t t a d i n i , p e r i C o m u n i d e l t e r r i t o r i o d e l l ' h i n t e r l a n d e , s o p r a t t u t t o , p e r c o n t i n u a r e a d o f f r i r e q u e i s e r v i z i e s s e n z i a l i n e l l e n o s t r e c o m u n i t à o g g i " . S o n o l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d i A 2 a R o b e r t o T a s c a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l n o n o B i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e d i M i l a n o , t e n u t a s i p r e s s o l a s e d e d i A s s o l o m b a r d a d e l c a p o l u o g o l o m b a r d o . I l n o s t r o c o n t r i b u t o a l t e r r i t o r i o s i d e c l i n a i n m o l t i m o d i , " d a l l a v o r o c h e d i a m o a l l e i m p r e s e d e l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a , a g l i i n t e r v e n t i s u g l i i m p i a n t i , d a i 2 1 C o m u n i s e r v i t i d a l l a r a c c o l t a d e i r i f i u t i , c o n u n ' e s t e n s i o n e m o l t o a m p i a a n c h e d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e - i l l u s t r a T a s c a - f i n o a l l a g e s t i o n e d e g l i i m p i a n t i p e r l a r a c c o l t a e r i c i c l o d e l l a p l a s t i c a e d i t e r m o v a l o r i z z a z i o n e , c h e c o n s e n t o n o a l l a c i t t à d i M i l a n o d i a v e r e u n c e r t o g r a d o d i e f f i c i e n z a , c h e c r e d o s i a t a n g i b i l e s i a n e l r i c i c l o s i a n e l l a r a c c o l t a d e i r i f i u t i d i f f e r e n z i a t i " . I l t e r r i t o r i o d i M i l a n o h a v i s t o a n c h e u n n o t e v o l e n u m e r o d i n u o v e a s s u n z i o n i d a p a r t e d e l l a L i f e C o m p a n y : " O l t r e 9 0 0 p e r s o n e s o n o s t a t e a s s u n t e s u l t e r r i t o r i o , u n ’ i n d i c a z i o n e i m p o r t a n t e i n u n a f a s e e c o n o m i c a c o m e q u e l l a a t t u a l e , d o v e i t a s s i d i c r e s c i t a d e l p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o n o n s o n o a i m a s s i m i s t o r i c i . P e r n o i a n c h e q u e s t o d a t o è u n ’ i m p o r t a n t e t e s t i m o n i a n z a , p e r c h é l a r i c e r c a d e i t a l e n t i è u n o d e i m o d i c o n c u i s e r v i a m o i v a l o r i d e l l a l i f e c o m p a n y . P o t e r i n s e r i r e 9 0 0 p e r s o n e c h e i n i z i a n o c o n n o i u n p e r c o r s o c h e s p e r i a m o s i a l u n g o è m o t i v o d i o r g o g l i o - s p i e g a i l p r e s i d e n t e d i A 2 a - N o i a l i m e n t i a m o q u e s t o p r o c e s s o d i r i c a m b i o a n c h e s u i t e r r i t o r i e c e r c h i a m o s e m p r e d i v a l o r i z z a r e i t a l e n t i l o c a l i . È u n m o d o p e r p r o v a r e a t r a t t e n e r l i i n I t a l i a e n o n f a r l i a n d a r v i a , c o m e f a n n o a l t r i 5 0 m i l a l o r o c o l l e g h i o g n i a n n o " . A 2 a h a a t t u a t o a n c h e u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e a s s u n z i o n i , r i m u o v e n d o g l i s t a g e e p r o m u o v e n d o l ’ a s s u n z i o n e d i r e t t a e i m m e d i a t a : " N e l n o s t r o P a e s e c ' è u n p r o b l e m a d i m e r c a t o d e l l a v o r o i n q u e s t o m o m e n t o : 5 0 m i l a g i o v a n i l a u r e a t i c h e o g n i a n n o s c e l g o n o d i a n d a r e a l l ' e s t e r o e s a l a r i m e d i d e l l ' i n d u s t r i a a n c o r a a l i v e l l i p r e c o v i d , q u i n d i 2 0 1 9 , è c h i a r o c h e a b b i a m o u n p r o b l e m a . P e r q u e l c h e r i g u a r d a p o i i g i o v a n i c h e v e n g o n o a v i v e r e n e l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , d o b b i a m o r i c o r d a r e c h e h a n n o d e i c o s t i d a s o s t e n e r e , d i c o n s e g u e n z a , r i t e n i a m o c h e a n c h e i l t e m a d e l l a p r e c a r i e t à v a d a a f f r o n t a t o s e r i a m e n t e . N o i l ’ a b b i a m o a f f r o n t a t o a b o l e n d o g l i s t a g e - c o n c l u d e T a s c a - d a n d o a l l e p e r s o n e u n p o s t o d i l a v o r o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o , s p e r i a m o c h e l o m a n t e n g a n o e q u i n d i c h e s i a t t i v i u n p r o c e s s o d i c r e s c i t a a l l ' i n t e r n o d e l n o s t r o G r u p p o . D i a m o l o r o l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e u n a p i a n i f i c a z i o n e e q u e s t o l o a b b i a m o p e r c e p i t o p e r c h é , e s s e n d o p r e s e n t i a n c h e i n a l t r i P a e s i , v e d i a m o l a d i v e r s i t à d i s i t u a z i o n e : g i o v a n i c h e i n I t a l i a s o n o o b b l i g a t i a c o n d i v i d e r e a n c o r a a b i t a z i o n i , a l l ' e s t e r o a l l a s t e s s a e t à h a n n o f a m i g l i a e d u e f i g l i . I n t a l s e n s o , a b b i a m o d e c i s o d i d a r e u n c o n t r i b u t o i n q u e s t a d i r e z i o n e p e r c h é c r e d i a m o c h e s i a p a r t e d e l l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à i s t i t u z i o n a l e e s o c i a l e r i s p e t t o a l P a e s e " .