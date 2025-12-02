Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Per troppo tempo la Sicilia è stata vista come periferia dellItalia e dellEuropa, in verità la Sicilia oggi deve essere riconosciuta come porta dingresso strategica nel Mediterraneo, capace di intercettare nuovi flussi commerciali e collegarli al cuore dellEuropa. La Sicilia non è solo un punto geografico, ma un hub sistemico che può contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese. Lo ha dichiarato Annalisa Tardino, commissario straordinario dellautorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, intervenendo allAssemblea Generale Alis presso lAuditorium Parco della Musica di Roma. Tardino ha sottolineato il ruolo centrale della Sicilia nella logistica nazionale e internazionale, ed ha infine risposto positivamente circa la possibile realizzazione del ponte sullo stretto di Messina: "Il Ponte sullo Stretto rappresenta uninfrastruttura di valenza europea, che consentirebbe un collegamento stabile lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo, con effetti positivi su Sicilia, Calabria e sul sistema Paese nel suo insieme".