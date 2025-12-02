R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r t r o p p o t e m p o l a S i c i l i a è s t a t a v i s t a c o m e p e r i f e r i a d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a , i n v e r i t à l a S i c i l i a o g g i d e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t a c o m e p o r t a d ’ i n g r e s s o s t r a t e g i c a n e l M e d i t e r r a n e o , c a p a c e d i i n t e r c e t t a r e n u o v i f l u s s i c o m m e r c i a l i e c o l l e g a r l i a l c u o r e d e l l ’ E u r o p a . L a S i c i l i a n o n è s o l o u n p u n t o g e o g r a f i c o , m a u n h u b s i s t e m i c o c h e p u ò c o n t r i b u i r e i n m a n i e r a d e c i s i v a a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e i n f r a s t r u t t u r a l e d e l P a e s e . ” L o h a d i c h i a r a t o A n n a l i s a T a r d i n o , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ a u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r e d i S i c i l i a O c c i d e n t a l e , i n t e r v e n e n d o a l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . T a r d i n o h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l a S i c i l i a n e l l a l o g i s t i c a n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , e d h a i n f i n e r i s p o s t o p o s i t i v a m e n t e c i r c a l a p o s s i b i l e r e a l i z z a z i o n e d e l p o n t e s u l l o s t r e t t o d i M e s s i n a : " I l P o n t e s u l l o S t r e t t o r a p p r e s e n t a u n ’ i n f r a s t r u t t u r a d i v a l e n z a e u r o p e a , c h e c o n s e n t i r e b b e u n c o l l e g a m e n t o s t a b i l e l u n g o i l c o r r i d o i o s c a n d i n a v o - m e d i t e r r a n e o , c o n e f f e t t i p o s i t i v i s u S i c i l i a , C a l a b r i a e s u l s i s t e m a P a e s e n e l s u o i n s i e m e " .