F i r e n z e , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o p r o n t i a p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a l l a f a s e d e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e , m a a n c h e d e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l e p a r t i d i s t r u t t e d u r a n t e q u e s t a g u e r r a : d o v r e b b e e s s e r c i p r e s t o i n E g i t t o u n a c o n f e r e n z a c h e s i o c c u p a p r o p r i o d i q u e s t o e n o i p o r t e r e m o i l n o s t r o c o n t r i b u t o ” . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i e s t e r i A n t o n i o T a j a n i h a r i s p o s t o – d u r a n t e l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a l l a s e s s i o n e p o m e r i d i a n a d e l s e t t i m o F e s t i v a l d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e a F i r e n z e – a l l a r i c h i e s t a a v a n z a t a i e r i d a l P a t r i a r c a l a t i n o d i G e r u s a l e m m e P i e r b a t t i s t a P i z z a b a l l a c h e n e l l a g i o r n a t a d i v e n e r d i e r a s t a t o o s p i t e , i n v i d e o c o l l e g a m e n t o , c o n i l F N E C . P i z z a b a l l a a v e v a e v i d e n z i a t o l a n e c e s s i t à d i c o s t r u i r e d e l l e r e t i d i e c o n o m i a c i v i l e p e r p o t e r p o r t a r e p a c e e s v i l u p p o i n P a l e s t i n a u n a v o l t a f i n i t a l a g u e r r a . “ L a c h i e s a è p r e s e n t e i n t u t t a q u e l l ' a r e a , c ' è u n a c o m u n i t à c r i s t i a n a c h e è s t a t a a t t a c c a t a e n o i a b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t o g l i a t t a c c h i s i a a i c r i s t i a n i c h e s o n o a G a z a , s i a a i c r i s t i a n i c h e s o n o i n C i s g i o r d a n i a , n o n p e r c h é l a v i t a d e l p a l e s t i n e s e c r i s t i a n o v a l g a p i ù d e l l a v i t a d e l p a l e s t i n e s e d i u n ' a l t r a r e g i o n e , m a p e r c h é i p a l e s t i n e s i c r i s t i a n i s o n o c o m e t u t t i i c r i s t i a n i i n M e d i o r i e n t e u n e l e m e n t o d i p a c e e d i s t a b i l i t à – h a a g g i u n t o T a j a n i - . E c c o , l i p o t r e m m o c o i n v o l g e r e p r o p r i o p e r c o m i n c i a r e a c o s t r u i r e r e t i d i e c o n o m i a s o c i a l e u n a v o l t a f i n i t a l a g u e r r a ” . I l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e h a p r o p o s t o d e l l e i n i z i a t i v e l e g a t e a l t e m a d e l l a p a c e , c h e s i b a s a n o s u u n p r o c e s s o d a l b a s s o c a p a c e d i c o s t r u i r e r e t i , s o c i a l i e d e c o n o m i c h e c h e p o s s o n o s u p p o r t a r e l e p e r s o n e , l e o r g a n i z z a z i o n i , l e i s t i t u z i o n i i n u n c o n f r o n t o c o l l a b o r a t i v o e n o n p r e v a r i c a t o r e . ( h t t p s : / / f e s t i v a l n a z i o n a l e c o n o m i a c i v i l e . i t / p i a n o - p e r - l a - p a c e / ) I l m o d e l l o d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e è s t a t o i n d i c a t o c o m e v i r t u o s o d a l t i t o l a r e d e g l i E s t e r i d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o n e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o p e r c h é c a p a c e d i g a r a n t i r e “ u n a c r e s c i t a n o n p e r p o c h i p r i v i l e g i a t i , m a u n a c r e s c i t a c h e c o s t r u i s c e b e n e s s e r e p e r t u t t i . E l e c o o p e r a t i v e s v o l g o n o i n m o d o p a r t i c o l a r e q u e s t o r u o l o ” . T a j a n i h a s o t t o l i n e a t o i n p a r t i c o l a r e i l r u o l o d e l l e i m p r e s e c o o p e r a t i v e c h e o l t r e a r a p p r e s e n t a r e u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d e l n o s t r o a g r o a l i m e n t a r e “ o p e r a n o a n c h e n e l l e a r e e i n t e r n e d e l n o s t r o p a e s e e r i e s c o n o a c r e a r e b e n e s s e r e a n c h e l a d d o v e n o r m a l m e n t e è p i ù d i f f i c i l e c r e a r l o ” . R i v o l g e n d o s i p o i a q u e l l a p a r t e d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a c o o p e r a t i v a c h e o p e r a n e l s e g m e n t o b a n c a r i o , r a p p r e s e n t a t a d a l l e B C C e d a l l e p o p o l a r i , T a j a n i è i n t e r v e n u t o s u l t e m a – “ c a l d o ” i n f a s e d i r e d a z i o n e d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o – d e l l ’ i p o t e s i d i t a s s a z i o n e d e i c o s i d d e t t i “ e x t r a p r o f i t t i ” : d o p o a v e r p r e m e s s o c h e “ n o n e s i s t e b a s e g i u r i d i c a p e r l ' e x t r a p r o f i t t o e q u i n d i n o n s i c a p i s c e c h e c o s a s i g n i f i c a ' t a s s i a m o g l i e x t r a p r o f i t t i ' ” . T a j a n i h a i n v i t a t o a f a r e l e o p p o r t u n e d i s t i n z i o n i : “ Q u a n d o s i p a r l a d i b a n c h e , b i s o g n a a n c h e d i v i d e r e l e b a n c h e - h a d e t t o - C i s o n o l e g r a n d i b a n c h e c h e s e r v o n o a a c c o m p a g n a r e l e n o s t r e i m p r e s e n e l m o n d o e f a r e g r a n d i o p e r a z i o n i , p o i c i s o n o l e b a n c h e d i c r e d i t o c o o p e r a t i v o e l e b a n c h e p o p o l a r i . A c h e c o s a s e r v o n o q u e s t e b a n c h e ? S e r v o n o s o p r a t t u t t o a r a c c o g l i e r e i l r i s p a r m i o e e r o g a r e p r e s t i t i a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , i n m o d o c h e q u e s t e p o s s a n o l a v o r a r e , a c c e d e r e a l c r e d i t o , p i a n i f i c a r e e i n v e s t i r e g u a r d a n d o a l f u t u r o . Q u i n d i b i s o g n a s t a r e m o l t o a t t e n t i q u a n d o s i p a r l a d i t a s s a z i o n e d e l l e b a n c h e . A b b i a m o s v e n t a t o d u e a n n i f a l ' e x t r a p r o f i t t o p e r c h é p o i s i f i n i v a p e r c o l p i r e l e B c c e l e b a n c h e p o p o l a r i . N o i d o b b i a m o s o s t e n e r e a n c o r a d i p i ù i l m o n d o d e l l e b a n c h e d i p r o s s i m i t à ” .