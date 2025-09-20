R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i a m o q u i d i f r o n t e a l l e f u t u r e c l a s s i d i r i g e n t i d e l n o s t r o P a e s e . N o i p o l i t i c i d e l p r e s e n t e n o n d o b b i a m o d e l u d e r v i . T o c c a a n o i p o l i t i c i c r e a r e i g i u s t i c a n a l i p e r c u i p o s s i a t e p a r t e c i p a r e a l l a v i t a p u b b l i c a d e l P a e s e , a n c h e s e a l G o v e r n o a b b i a m o f a t t o t a n t o p e r i g i o v a n i . P e n s o a l l e g a r a n z i e p e r c a s e g i o v a n i c o p p i e , a g l i a i u t i a l l e g i o v a n i m a m m e c h e h a n n o d a 2 f i g l i i n s u , i n c l u d e n d o s i a p e r i d i p e n d e n t i c h e p a r t i t e I v a . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r f a v o r i r e l e s t a r t - u p e f a r e m o d i p i ù p e r a i u t a r e g i o v a n i v o l e n t e r o s i c o n p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e " . L o a f f e r m a i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e ‘ I 6 0 m i g l i o r i u n d e r 3 0 d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a ’ o r g a n i z z a t a d a U n i v e r s i t à L i n k a R o m a , p r e s s o l a s e d e d i V i a d e l C a s a l e d i S a n P i o V e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e “ L a G i o v a n e R o m a ” i n c o l l a b o r a z i o n e c o l m a g a z i n e “ P o l i t i c a ” . " I s a l a r i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e s o n o s t a t i a g g i o r n a t i , d o p o t a n t i a n n i i n c u i e r a n o f e r m i a b b i a m o c r e a t o u n m i l i o n e d i p o s t i d i l a v o r o - a g g i u n g e - m a d o b b i a m o d e t a s s a r e s t r a o r d i n a r i , f e s t i v i e p r e m i d i p r o d u z i o n e p e r r e n d e r e t a n g i b i l i q u e s t i c a m b i a m e n t i . N a t u r a l m e n t e , c ’ è d a d i r e c h e p o l i t i c a n o n v u o l d i r e s e m p r e v i t t o r i a - c o n c l u d e T a j a n i - s e r v e a d i n s e g n a r t i c h e n e l l a v i t a c i s i r i a l z a a n c h e s t a n d o d a l l a p a r t e d e g l i s c o n f i t t i . Q u e s t i s o n o g l i e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i c h e d e v o n o s t a r e n e l l a t e s t a d i u n g i o v a n e c h e v o g l i a b a t t e r s i p e r l a c a u s a i n c u i c r e d e " .