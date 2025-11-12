N i a g a r a - o n - t h e - l a k e , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i m p e g n o i t a l i a n o i n M e d i o O r i e n t e s a r à u n i m p e g n o i m p o r t a n t e . V e d r e m o c o m e , p u ò e s s e r e p e r l a f o r m a z i o n e d e l l a p o l i z i a p a l e s t i n e s e , p u ò e s s e r e p e r d a r e u n c o n t r i b u t o f o r t e a n c h e a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e c i v i l e . N o i g i à a b b i a m o i n s e r i t o n e i c o m i t a t i d i c o o r d i n a m e n t o m i l i t a r i e d i p l o m a t i c i . L ' I t a l i a s a r à s i c u r a m e n t e p a r t e c o s t r u t t i v a a n c h e p e r c h é o r g a n i z z e r e m o l a c o n f e r e n z a d e l C a i r o p e r l a r i c o s t r u z i o n e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , i n u n p u n t o s t a m p a a N i a g a r a - o n - t h e - l a k e , l o c a l i t à d e l l ' O n t a r i o s e d e d e l l a r i u n i o n e d e i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i d e l G 7 . " G i à a b b i a m o d e c i s o d i i n v e s t i r e 6 0 m i l i o n i d i e u r o p e r l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a . I p r i m i c i n q u e g i à e r a n o s t a t i i n v i a t i p o c h i m e s i f a , q u i n d i l ' I t a l i a s v o l g e r à u n r u o l o i m p o r t a n t e - h a a g g i u n t o T a j a n i - n e p a r l e r e m o e c o n c o r d e r e m o o v v i a m e n t e t u t t e l e i n i z i a t i v e c o n i n o s t r i i n t e r l o c u t o r i c h e n o n s o n o s o l t a n t o q u e l l i d e l G 7 , m a a n c h e i P a e s i m u s u l m a n i " . " N o n b i s o g n a n e a n c h e c o n s i d e r a r e l ' o f f e n s i v a r u s s a c o m e u n ' o f f e n s i v a d i g r a n d i v i t t o r i e p e r c h é c ' è a n c h e m o l t a p r o p a g a n d a . S o n o t r e a n n i c h e d i c o n o c h e v i n c o n o l a g u e r r a e a n c o r a n o n r i e s c o n o a v i n c e r e . Q u i n d i c r e d o c h e s i d e b b a l a v o r a r e m o l t i s s i m o " , h a d i c h i a r a t o i n o l t r e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i c o m m e n t a n d o l e r e c e n t i c o n q u i s t e r i v e n d i c a t e d a l l a R u s s i a i n U c r a i n a .