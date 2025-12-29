T a i p e i , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - T a i w a n h a d i c h i a r a t o d i a v e r i n d i v i d u a t o q u a t t r o n a v i d e l l a g u a r d i a c o s t i e r a c i n e s e n e i p r e s s i d e l l e a c q u e d e l l ' i s o l a , m e n t r e P e c h i n o h a a n n u n c i a t o l ' i n i z i o d i e s e r c i t a z i o n i d i f u o c o . L e q u a t t r o i m b a r c a z i o n i " s t a v a n o n a v i g a n d o o g g i v i c i n o a l l e a c q u e a l l a r g o d e l l e c o s t e s e t t e n t r i o n a l i e o r i e n t a l i d i T a i w a n " , h a a f f e r m a t o l a g u a r d i a c o s t i e r a t a i w a n e s e , a g g i u n g e n d o d i a v e r " i m m e d i a t a m e n t e s c h i e r a t o g r a n d i i m b a r c a z i o n i p e r p r e p o s i z i o n a r e l e r i s p o s t e n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e " e d i a v e r " i n v i a t o u l t e r i o r i u n i t à d i s u p p o r t o " .