R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l D i f e n s o r e c i v i c o d e l L a z i o r a g g i u n g e i b a n c h i d i s c u o l a p e r a v v i c i n a r e i g i o v a n i a l l a c u l t u r a e a l l e i s t i t u z i o n i . U n ’ o p p o r t u n i t à d i c o n o s c e r e d a v i c i n o l u o g h i c o m e l e S c u d e r i e d e l Q u i r i n a l e , d o v e A l e s è i m p e g n a t a n e l l a g e s t i o n e d e i s e r v i z i " . C o s ì F a b i o T a g l i a f e r r i , p r e s i d e n t e d i A l e s - A r t e , l a v o r o e s e r v i z i , i n t e r v e n e n d o a R o m a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ' I l D i f e n s o r e c i v i c o s u i b a n c h i d i s c u o l a ' , g i u n t o a l l a t e r z a e d i z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a p u n t a a s e n s i b i l i z z a r e g l i s t u d e n t i s u i t e m i d e l l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e d e i d i r i t t i , o f f r e n d o a n c h e l ’ o p p o r t u n i t à d i c o n o s c e r e d a v i c i n o i l u o g h i d e l l a c u l t u r a , c o m e l e S c u d e r i e d e l Q u i r i n a l e , c h e A l e s g e s t i s c e a f r o n t e d i u n a d i u n a c o n v e n z i o n e t r a M i n i s t e r o d e l l a c u l t u r a e i l C o l l e . L e S c u d e r i e , d a l 2 4 o t t o b r e a l 3 m a g g i o 2 0 2 6 , o s p i t e r a n n o l a m o s t r a ' T e s o r i d e i f a r a o n i ' . " O g n i a n n o l e S c u d e r i e o s p i t a n o a l m e n o t r e m o s t r e - r i c o r d a T a g l i a f e r r i - s p e r i a m o c h e c o n i n i z i a t i v e c o m e i l p r o g e t t o p r e s e n t a t o o g g i , s i p o s s a a b b a s s a r e l ’ e t à m e d i a d e i v i s i t a t o r i e a v v i c i n a r e s e m p r e p i ù g i o v a n i a l l a c u l t u r a " .