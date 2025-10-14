R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o 1 5 a n n i d i u n m o d e l l o v e r t i c a l m e n t e i n t e g r a t o , n e l q u a l e a b b i a m o t r a s f o r m a t o l a a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , d a o g g i n a s c e F i l i e r a T a b a c c h i c o l a i t a l i a n a a l l ' i n t e r n o d e i f i l i e r e I t a l i a c h e r a p p r e s e n t a l a c a t e n a a g r o i n d u s t r i a l e i t a l i a n a m a d e i n I t a l y " . L o h a a f f e r m a t o C e s a r e T r i p p e l l a , d i r e t t o r e E u V a l u e C h a i n & E x t e r n a l E n g a g e m e n t P h i l i p M o r r i s I t a l i a , n o m i n a t o p r e s i d e n t e d i F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a , a m a r g i n e d e l X X I I I F o r u m d e l l a C o l d i r e t t i . " D i q u e s t o s i a m o m o l t o o r g o g l i o s i p e r c h é c o n t u t t i g l i i n v e s t i m e n t i c h e a b b i a m o f a t t o a l l ' i n t e r n o d i q u e s t a f i l i e r a , - h a s p i e g a t o - i n i z i a n d o d a l l a c o l t i v a z i o n e f i n o a l l a p r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d i n u o v a g e n e r a z i o n e n e l n o s t r o s t a b i l i m e n t o d i B o l o g n a g e n e r i a m o u n i n d o t t o d i p i ù d i 2 m i l i a r d i d i e u r o e d i a m o p r o s p e t t i v e e c e r t e z z e p e r i p r o s s i m i 1 0 a n n i , q u i n d i f i n o a l 2 0 3 5 " . " E ' i m p o r t a n t e p e r d a r e u n a p r o s p e t t i v a a n c h e a i g i o v a n i c o l t i v a t o r i c h e o l t r e a c o l t i v a r e i l t a b a c c o - h a a g g i u n t o T r i p p e l l a - c o n n o i s t a n n o f a c e n d o a n c h e c o r s i d i f o r m a z i o n e p e r i l D i g i t a l F a r m e r , c i o è p e r i c o l t i v a t o r i d e l f u t u r o . Q u i n d i F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a v u o l e r a p p r e s e n t a r e t u t t a l a t a b a c c h i c o l t u r a i t a l i a n a c h e è u n ' e c c e l l e n z a n e l m o n d o e u n e s e m p i o a n c h e p e r g l i a l t r i p a e s i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " .