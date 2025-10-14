R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o s s i a m o d i r e c h e g r a z i e a l l a v o r o f a t t o c o n P h i l i p M o r r i s p o s s i a m o a n n u n c i a r e i l f a t t o d i a v e r s i g l a t o u n n u o v o c o n t r a t t o d i f i l i e r a c h e c i v e d r à i m p e g n a t i p e r i p r o s s i m i 1 0 a n n i . C o s a s i g n i f i c a t u t t o q u e s t o ? C e r t e z z a e c o n o m i c a p e r i n o s t r i i m p r e n d i t o r i a g r i c o l i c h e v a o l t r e a n c h e a i c o n t r i b u t i c h e s t o r i c a m e n t e p e r c e p i v a m o d a l l a P a c e c h e n o n o s t a n t e i t a g l i d i q u e s t a f o r m a d i c o n t r i b u z i o n e t r a m i t e i c o n t r a t t i d i f i l i e r a s i a m o r i u s c i t i a g a r a n t i r e u n f u t u r o a l l e n o s t r e i m p r e s e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i C o l d i r e t t i E t t o r e P r a n d i n i i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d i F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a a l X X I I I f o r u m d i C o l d i r e t t i . " L o v o g l i a m o c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e , - h a a g g i u n t o - l o v o g l i a m o c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e a n c h e i n t e r m i n i d i i n n o v a z i o n e . E g r a z i e a l l a v o r o f a t t o , i n q u e s t o c a s o c o n P h i l i p M o r r i s , n o i a b b i a m o a d o t t a t o t u t t o u n s i s t e m a d i a g r i c o l t u r a d i p r e c i s i o n e c h e o g g i i n E u r o p a n o n h a n e s s u n o . I n t u t t o q u e s t o a b b i a m o u n r a p p o r t o i m p o r t a n t e i n t e r m i n i d i d i a l o g o c o n i l g o v e r n o e r i n g r a z i o i l s o t t o s e g r e t a r i o L a P i e t r a p e r i l l a v o r o c h e h a s v o l t o f i n o a d o g g i n e l s o l l e c i t a r c i c o n t i n u a m e n t e n e l l o s t i p u l a r e n u o v i c o n t r a t t i d i f i l i e r a a n c h e d i l u n g o p e r i o d o " . " M i a u g u r o c h e q u e s t o n o n s i a l ' u l t i m o d e i c o n t r a t t i d i f i l i e r a c h e a n d r e m o a s t i p u l a r e - h a c o n c l u s o P r a n d i n i - r i t e n i a m o c h e l a p o s s i b i l i t à d i d i a l o g o , o g g i r i g u a r d o a l s e t t o r e d e l t a b a c c o , d o m a n i p o s s a r i g u a r d a r e a n c h e t a n t e a l t r e f i l i e r e , s e m p r e c o n g l i s t e s s i i n t e r l o c u t o r i p e r c h é i l m o n d o e v o l v e , l e r i c h i e s t e d a p a r t e d e i c i t t a d i n i e v o l v o n o e n o i d o b b i a m o e s s e r e p r o n t i a r i u s c i r e a s o d d i s f a r e " .