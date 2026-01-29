R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a c a m p a g n a p e r l a s a l u t e g a s t r o i n t e s t i n a l e , c h e c o m b i n a a n a l i s i m e d i c h e , d i a g n o s t i c a a v a n z a t a , O p e n d a y e c o n s i g l i p r a t i c i p e r a i u t a r e l e p e r s o n e a p r e n d e r s i c u r a d e l b e n e s s e r e d i s t o m a c o e i n t e s t i n o . E ' l ' i n i z i a t i v a p r o m o s s a f i n o a l 2 9 m a r z o 2 0 2 6 d a S y n l a b , l e a d e r n e i s e r v i z i d i d i a g n o s t i c a m e d i c a . I d i s t u r b i g a s t r o i n t e s t i n a l i f u n z i o n a l i , c o m e l a s i n d r o m e d e l l ' i n t e s t i n o i r r i t a b i l e o l a d i s p e p s i a f u n z i o n a l e - s p i e g a u n a n o t a - c o l p i s c o n o o l t r e i l 4 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e m o n d i a l e e h a n n o u n i m p a t t o r i l e v a n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . N o n o s t a n t e l a l o r o d i f f u s i o n e , q u e s t i d i s t u r b i s o n o s p e s s o s o t t o v a l u t a t i o g e s t i t i i n a u t o n o m i a , s e n z a u n a d e g u a t o i n q u a d r a m e n t o c l i n i c o . L e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e p i ù r e c e n t i d i m o s t r a n o i n f a t t i c h e m o l t e d i q u e s t e c o n d i z i o n i n o n d i p e n d o n o d a l e s i o n i o a l t e r a z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l ' a p p a r a t o d i g e r e n t e , m a a u n ' a l t e r a z i o n e d e i m e c c a n i s m i d i r e g o l a z i o n e c h e g o v e r n a n o i l f u n z i o n a m e n t o d e l l ' i n t e s t i n o . A l l a b a s e d i q u e s t e c o n d i z i o n i v i è l a s t r e t t a c o n n e s s i o n e t r a i n t e s t i n o e c e r v e l l o . L ' a p p a r a t o d i g e r e n t e p o s s i e d e u n e l e v a t o n u m e r o d i n e u r o n i p o i c h é è d o t a t o d i u n p r o p r i o s i s t e m a n e r v o s o , i l s i s t e m a n e r v o s o e n t e r i c o , i n g r a d o d i f u n z i o n a r e a n c h e i n m o d o i n d i p e n d e n t e d a l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e . A t t r a v e r s o u n a c o m p l e s s a r e t e d i n e u r o t r a s m e t t i t o r i , o r m o n i e m e d i a t o r i i n f i a m m a t o r i , i l s i s t e m a n e r v o s o e n t e r i c o c o m u n i c a c o s t a n t e m e n t e c o n i l c e r v e l l o , i n f l u e n z a n d o l a m o t i l i t à i n t e s t i n a l e , l a s e n s i b i l i t à v i s c e r a l e e l a p e r c e z i o n e d e l d o l o r e . Q u e s t o d i a l o g o c o i n v o l g e a n c h e i l s i s t e m a l i m b i c o e l ' a s s e i p o t a l a m o - i p o f i s i - s u r r e n e , r e n d e n d o l a f u n z i o n e i n t e s t i n a l e p a r t i c o l a r m e n t e s e n s i b i l e a l l o s t r e s s e a g l i s t a t i e m o t i v i . N u m e r o s i s t u d i c o n f e r m a n o c h e s t r e s s , a n s i a e f a t t o r i p s i c o l o g i c i i n c i d o n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o s u l l ' i n s o r g e n z a e s u l l a s e v e r i t à d e i d i s t u r b i g a s t r o i n t e s t i n a l i f u n z i o n a l i e p o s s o n o i n f l u e n z a r e a n c h e l ' a n d a m e n t o d i p a t o l o g i e i n t e s t i n a l i o r g a n i c h e , c o m e l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i . S i i n s t a u r a c o s ì u n c i r c o l o v i z i o s o i n c u i i l d i s a g i o e m o t i v o a m p l i f i c a i s i n t o m i i n t e s t i n a l i e , a l t e m p o s t e s s o , i d i s t u r b i g a s t r o i n t e s t i n a l i c o m p r o m e t t o n o i l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , r e n d e n d o n e c e s s a r i o u n a p p r o c c i o d i a g n o s t i c o e t e r a p e u t i c o i n t e g r a t o . " O g g i s a p p i a m o c h e c e r v e l l o e i n t e s t i n o s o n o l e g a t i d a u n a c o m u n i c a z i o n e c o n t i n u a e b i d i r e z i o n a l e , r e s a p o s s i b i l e d a l s i s t e m a n e r v o s o e n t e r i c o e d a i m e c c a n i s m i c h e r e g o l a n o l a r i s p o s t a a l l o s t r e s s - s p i e g a A l e s s a n d r a d ' A l e s s a n d r o , g a s t r o e n t e r o l o g a e d e n d o s c o p i s t a d i S y n l a b - Q u e s t o s i g n i f i c a c h e s t a t i e m o t i v i c o m e s t r e s s p r o l u n g a t o , a n s i a o t e n s i o n e p s i c o l o g i c a p o s s o n o c o n t r i b u i r e i n m o d o d i r e t t o a l l a c o m p a r s a e a l p e g g i o r a m e n t o d i d i s t u r b i g a s t r o i n t e s t i n a l i m o l t o c o m u n i . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e c h e i p a z i e n t i n o n b a n a l i z z i n o s i n t o m i p e r s i s t e n t i c o m e d o l o r e a d d o m i n a l e , g o n f i o r e o a l t e r a z i o n i d e l l ' a l v o e n o n r i c o r r a n o a s o l u z i o n i i m p r o v v i s a t e . I l p r i m o p a s s o d e v e e s s e r e s e m p r e i l c o n f r o n t o c o n i l m e d i c o , p e r e s c l u d e r e p a t o l o g i e o r g a n i c h e e c o m p r e n d e r e l a r e a l e o r i g i n e d e i d i s t u r b i . S o l o d o p o u n a c o r r e t t a v a l u t a z i o n e c l i n i c a è p o s s i b i l e i n t r a p r e n d e r e u n p e r c o r s o m i r a t o c h e a f f i a n c h i l a g e s t i o n e d e i s i n t o m i i n t e s t i n a l i a i n t e r v e n t i s u l l o s t r e s s e s u l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , c o n l ' o b i e t t i v o d i i n t e r r o m p e r e i l c i r c o l o v i z i o s o t r a i n t e s t i n o e c e r v e l l o e m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a " . N e l c o r s o d e l l a c a m p a g n a - r i p o r t a l a n o t a - v e r r a n n o p r o p o s t e t a r i f f e a g e v o l a t e p e r u n c h e c k - u p d e l b e n e s s e r e g a s t r o i n t e s t i n a l e , n e l l ' o t t i c a d i f a v o r i r e u n p r i m o a p p r o c c i o d i a g n o s t i c o c o n s a p e v o l e . I n o l t r e , l ' a z i e n d a p r o m u o v e O p e n d a y d e d i c a t i a l b e n e s s e r e i n t e s t i n a l e , d u r a n t e i q u a l i i p a z i e n t i p o t r a n n o u s u f r u i r e d i u n p r i m o o r i e n t a m e n t o g r a t u i t o c o n u n o s p e c i a l i s t a n e i M e d i c a l C e n t e r i n I t a l i a , u t i l e a d e f i n i r e i l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o p i ù a p p r o p r i a t o e a d a t t o a l l e l o r o e s i g e n z e . S i t r a t t a d i u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o , c o n u n a g a m m a c o m p l e t a d i t e s t d i l a b o r a t o r i o d i p r i m o l i v e l l o c o m e : c h e c k - u p i n t e s t i n a l e ; c h e c k - u p g a s t r o i n t e s t i n a l e ; t e s t c e l i a c h i a e t e s t d i s b i o s i , e s o l u z i o n i a v a n z a t e c o m e m y B i o m e ; t e s t g e n e t i c o d e l m i c r o b i o t a , A l e x 2 , d e d i c a t o a l l a d i a g n o s t i c a a p p r o f o n d i t a d e l l e a l l e r g i e , e F o x , i l t e s t c h e c o n t r i b u i s c e a i d e n t i f i c a r e l a s e n s i b i l i t à v e r s o p i ù d i 2 8 0 a l i m e n t i . P r e s s o i M e d i c a l C e n t e r è p o s s i b i l e i n o l t r e a c c e d e r e a c o n s u l e n z e p e r s o n a l i z z a t e c o n g a s t r o e n t e r o l o g i , n u t r i z i o n i s t i e a l l e r g o l o g i , o l t r e a e s a m i s t r u m e n t a l i c o m e e c o g r a f i e , e n d o s c o p i e e g a s t r o s c o p i e . I n f i n e , p e r t u t t a l a d u r a t a d e l l a c a m p a g n a S y n l a b p r o m u o v e r à a t t i v i t à d i v u l g a t i v e s u i p r o p r i c a n a l i s o c i a l e s u l s i t o s y n l a b . i t , p e r o f f r i r e u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i e c o n s i g l i u t i l i s u l b e n e s s e r e g a s t r o i n t e s t i n a l e .