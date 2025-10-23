R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o t a r e i p r o p r i c e n t r i d i a p p a r e c c h i a t u r e s e m p r e p i ù a v a n z a t e , i n c u i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è a l c e n t r o d i u n p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e o r i e n t a t o a l l a q u a l i t à , a l l ' e f f i c a c i a e a l l ' e f f i c i e n z a d e i p e r c o r s i d i d i a g n o s i . E ' i l c u o r e d e l l a s t r a t e g i a d i S y n l a b c h e h a i n v e s t i t o c o m p l e s s i v a m e n t e o l t r e 9 m i l i o n i d i e u r o n e l b i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 p e r r i v o l u z i o n a r e l ' i m a g i n g d i a g n o s t i c o n e i c e n t r i m e d i c i i t a l i a n i . N e l 2 0 2 5 - i n f o r m a i l g r u p p o - S y n l a b h a g i à e r o g a t o o l t r e 3 0 0 m i l a p r e s t a z i o n i i n a m b i t o i m a g i n g ( t r a r i s o n a n z e m a g n e t i c h e , T a c e r a d i o l o g i a t r a d i z i o n a l e ) i n 8 r e g i o n i i t a l i a n e , a n c h e i n c o n v e n z i o n e c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - s p i e g a S y n l a b i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a o g g i u n p u n t o d i s v o l t a s t r a t e g i c o p e r i l p r o g r e s s o d e l l ' i m a g i n g d i a g n o s t i c o . L a s u a i n t e g r a z i o n e n e l l e a p p a r e c c h i a t u r e , i n f a t t i , c o n s e n t e d i g e n e r a r e i m m a g i n i d i a l t i s s i m a q u a l i t à . I l r i s u l t a t o è u n a m a g g i o r e p r e c i s i o n e d i a g n o s t i c a e t e m p i d i r e f e r t a z i o n e p i ù r a p i d i , c o n u n i m p a t t o d i r e t t o s u l p e r c o r s o c l i n i c o d e i p a z i e n t i . A n c h e i n c o n t e s t i c l i n i c i c o m p l e s s i , c o m e l o s t u d i o d e l t o r a c e o d e l l ' a d d o m e , l ' u t i l i z z o d e l l a I a s i s t a r i v e l a n d o f o n d a m e n t a l e p e r i n d i v i d u a r e l e s i o n i d i f f i c i l i d a r i l e v a r e c o n m e t o d i t r a d i z i o n a l i , a u m e n t a n d o l a s e n s i b i l i t à d e g l i e s a m i e r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i f a l s i n e g a t i v i e f a l s i p o s i t i v i . Q u e s t o a p p r o c c i o r i s u l t a p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e a n c h e n e i c o n t e s t i d i s c r e e n i n g e p r e v e n z i o n e , d o v e l a t e m p e s t i v i t à d e l l a d i a g n o s i è c r u c i a l e . O l t r e a l l ' i m p a t t o c l i n i c o , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o n t r i b u i s c e a t r a s f o r m a r e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i i n t e r n i , a t t r a v e r s o l ' a u t o m a z i o n e d i f a s i c o m p l e s s e c o m e l a r i c o s t r u z i o n e e i l p o s t - p r o c e s s i n g d e l l e i m m a g i n i . Q u e s t a i n n o v a z i o n e c o n s e n t e d i v e l o c i z z a r e l ’ e r o g a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i , m i g l i o r a r e l ' e f f i c i e n z a d e i c e n t r i d i a g n o s t i c i e r i d u r r e s e n s i b i l m e n t e i t e m p i d i a t t e s a p e r i p a z i e n t i . " L ' i m a g i n g d i a g n o s t i c o r a d i o l o g i c o r a p p r e s e n t a u n o d e g l i a m b i t i p i ù d i n a m i c i e c r u c i a l i p e r l ' e v o l u z i o n e d e l l a s a n i t à m o d e r n a - d i c h i a r a A n d r e a B u r a t t i , C e o S y n l a b I t a l i a - G l i i n v e s t i m e n t i c h e s t i a m o f a c e n d o i n t e c n o l o g i a r i s p o n d o n o a u n a s t r a t e g i a m i r a t a a g a r a n t i r e d i a g n o s i p i ù p r e c i s e e p i ù r a p i d e , r i d u c e n d o a l m a s s i m o i l m a r g i n e d i e r r o r e , s o p r a t t u t t o n e l l ' a m b i t o d e g l i e s a m i d i s c r e e n i n g e p r e v e n z i o n e : i n q u e s t o s e n s o , l a c o m p e t e n z a d e l p e r s o n a l e m e d i c o d e v e e s s e r e s u p p o r t a t a d a s t r u m e n t a z i o n e a v a n z a t a . L ' o b i e t t i v o è m i g l i o r a r e c o s t a n t e m e n t e l ' e s p e r i e n z a d e l p a z i e n t e , r i d u r r e i t e m p i d i a t t e s a e g a r a n t i r e d i a g n o s i d i a l t a q u a l i t à " . S y n l a b - d e t t a g l i a l a n o t a - d i s p o n e o g g i d i u n a r e t e d i 2 9 r i s o n a n z e m a g n e t i c h e , 1 4 T c , 2 1 M o c , 2 2 m a m m o g r a f i , 4 0 a p p a r e c c h i a t u r e r a d i o l o g i c h e t r a d i z i o n a l i d i s t r i b u i t e n e i p r o p r i c e n t r i i n I t a l i a , c o n l ' o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e u n a c c e s s o s e m p r e p i ù s e m p l i c e e d i f f u s o a l l a d i a g n o s t i c a r a d i o l o g i c a a v a n z a t a . T r a i s e r v i z i p i ù i n n o v a t i v i d i s p o n i b i l i i n d i v e r s i c e n t r i - B o l o g n a , G e n o v a , C o m o , L e c c o , B e l l u n o , F i r e n z e e N a p o l i - c ' è a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i e s e g u i r e l ' e s a m e R m n W h o l e B o d y , p e r o t t e n e r e u n a p a n o r a m i c a d i b u o n a p a r t e d e l l ' o r g a n i s m o e v i t a n d o l ' u s o d i r a d i a z i o n i i o n i z z a n t i o m e z z i d i c o n t r a s t o , u t i l i z z a n d o l a r i s o n a n z a m a g n e t i c a . U n ' o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e p e r i n d i v i d u a r e i n m o d o p r e c o c e e v e n t u a l i a n o m a l i e o p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e s i l e n t i , f a v o r e n d o c o s ì u n i n t e r v e n t o t e m p e s t i v o . Q u e s t a p r e s t a z i o n e è s e m p r e p r o p o s t a a l l ' i n t e r n o d i u n p e r c o r s o m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e i n c l u d e a n a m n e s i i n i z i a l e , e s a m e d i a g n o s t i c o c o m p l e t o e u n a c o n s u l e n z a f i n a l e , g a r a n t e n d o a l p a z i e n t e u n a p p r o c c i o p e r s o n a l i z z a t o . N e l c e n t r o d i N a p o l i è r e c e n t e m e n t e p o t e n z i a t a l ' o f f e r t a d i a g n o s t i c a c o n l ' i n s t a l l a z i o n e d i u n a n u o v a T c c o n r i v e l a t o r e P h o t o n - C o u n t i n g , i n t e g r a t a c o n I a . " R a p p r e s e n t a l a p i ù g r a n d e i n n o v a z i o n e d e g l i u l t i m i 1 0 a n n i i n a m b i t o d i a g n o s t i c o - a f f e r m a F i l i p p o C a d e m a r t i r i , d i r e t t o r e d i I m a g i n g c l i n i c o e R i c e r c a p e r d i a g n o s t i c a a v a n z a t a c a r d i o v a s c o l a r e p r e s s o I r c c s S y n l a b S d n ( N a p o l i ) e p r o f e s s o r e a l l ' E r a s m u s M e d i c a l C e n t e r U n i v e r s i t y , R o t t e r d a m - E ' i n g r a d o d i c o n t a r e i s i n g o l i f o t o n i e d i a n a l i z z a r n e l e c a r a t t e r i s t i c h e , o f f r e n d o i m m a g i n i a u n a r i s o l u z i o n e m a i r a g g i u n t a p r i m a , f i n o a d i s t i n g u e r e s t r u t t u r e s o t t i l i c o m e l o s p e s s o r e d i u n c a p e l l o , p e r m e t t e n d o i n o l t r e d i s e p a r a r e i n m a n i e r a p r e c i s a l e d i v e r s e c o m p o n e n t i t i s s u t a l i . S i g n i f i c a p o t e r v e d e r e c i ò c h e p r i m a e r a i n v i s i b i l e , a v e r e d a t i p i ù a c c u r a t i e r i d u r r e a l t e m p o s t e s s o l a d o s e d i r a d i a z i o n i p e r i p a z i e n t i . Q u e s t o s i t r a d u c e i n d i a g n o s i p i ù a c c u r a t e e n e l l a p o s s i b i l i t à d i i n d i v i d u a r e i n f a s e p i ù p r e c o c e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i , o n c o l o g i c h e o n e u r o l o g i c h e , a p r e n d o l a s t r a d a a s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e e c u r a p i ù t e m p e s t i v e e d e f f i c a c i " . L a n u o v a T c h a u n i m p a t t o c l i n i c o s i g n i f i c a t i v o i n q u a n t o i n a m b i t o c a r d i o l o g i c o p e r m e t t e a c q u i s i z i o n i r a p i d e e a d a l t i s s i m a r i s o l u z i o n e , e f f i c a c i a n c h e i n p r e s e n z a d i c a l c i f i c a z i o n i c o r o n a r i c h e o s t e n t m e t a l l i c i ; i n o n c o l o g i a f a v o r i s c e u n a s t a d i a z i o n e p i ù p r e c i s a e u n m o n i t o r a g g i o p i ù a c c u r a t o d e l l e l e s i o n i ; i n p n e u m o l o g i a c o n s e n t e s t u d i p o l m o n a r i a r i s o l u z i o n e u l t r a e l e v a t a , r i d u c e n d o l a n e c e s s i t à d i r i p e t e r e e s a m i . A n c h e i l n u o v o p o l o s a n i t a r i o S y n l a b M a n i f a t t u r a F i r e n z e - c o n c l u d e i l g r u p p o - c o n f e r m a q u e s t a d i r e z i o n e c o n l a m a m m o g r a f i a c o n t o m o s i n t e s i , R m a d a l t o c a m p o , T a c , M o c , O p t – C o n e B e a m , o l t r e a l l a r a d i o g r a f i a t r a d i z i o n a l e .