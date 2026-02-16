B e r n a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n t r e n o è d e r a g l i a t o t r a G o p p e n s t e i n e B r i g a , n e l c a n t o n v a l l e s e i n S v i z z e r a : 5 l e p e r s o n e r i m a s t e f e r i t e . L o r e n d e n o t o l a p o l i z i a l o c a l e f o r n e n d o i n u n a n o t a u n a g g i o r n a m e n t o s u q u a n t o a v v e n u t o s t a m a n i , i n t o r n o a l l e 7 , s u l l a l i n e a c h e c o l l e g a G o p p e n s t e i n a H o h t e n n . A b o r d o d e l t r e n o c ' e r a n o 2 9 p e r s o n e , c o n f e r m a l ' a g g i o r n a m e n t o . U n o d e i f e r i t i è s t a t o t r a s p o r t a t o a l l ' o s p e d a l e d i S i o n , m e n t r e g l i a l t r i q u a t t r o s o n o s t a t i a s s i s t i t i s u l p o s t o . L a l i n e a è a t t u a l m e n t e c h i u s a . L a c a u s a p r e c i s a d e l d e r a g l i a m e n t o n o n è a n c o r a n o t a , m a s e c o n d o l a p o l i z i a c o n t a t t a t a d a l l a R r t e s e c o n d o l e i n f o r m a z i o n i r i p o r t a t e s u l s i t o w e b d e l l e f e r r o v i e p o t r e b b e t r a t t a r s i d i u n a v a l a n g a . L ' i n c i d e n t e h a v i s t o c o i n v o l t o u n t r e n o r e g i o n a l e d e l l a c o m p a g n i a B l s . E ' s t a t a a p e r t a u n ' i n c h i e s t a . S t a n d o a i p r i m i e l e m e n t i d e l l e i n d a g i n i , u n a v a l a n g a p o t r e b b e a v e r c o l p i t o i b i n a r i p o c o p r i m a d e l p a s s a g g i o d e l c o n v o g l i o . I l c o m u n i c a t o d e l l a P o l i z i a v a l l e s a n a p r e c i s a c h e l ' i n c i d e n t e s i è v e r i f i c a t o a l l ' u s c i t a d e l l a ' S t o c k g a l e r i e ' m e n t r e i l t r e n o e r a d i r e t t o a H o h t e n n . N o n r i s u l t a n o c i t t a d i n i i t a l i a n i c o i n v o l t i n e l d e r a g l i a m e n t o d e l t r e n o a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a n e l C a n t o n V a l l e s e , r i f e r i s c o n o f o n t i d e l l a F a r n e s i n a c i t a n d o l a G e n d a r m e r i a c a n t o n a l e .