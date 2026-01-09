R o m a , 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - T u t t i i l e a d e r p r e s e n t i n e l l a c h i e s a d e i s a n t i A m b r o g i o e C a r l o a l C o r s o , a p a r t i r e d a G i o r g i a M e l o n i , h a n n o s a l u t a t o i p a r e n t i d e l l e v i t t i m e d i C r a n s - M o n t a n a p r e s e n t i a l l a f u n z i o n e . L a p r e m i e r è s t a t a l a p r i m a , f a c e n d o s i a c c o m p a g n a r e d a l l ' a v v o c a t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o G a b r i e l l a P a l m e r i S a n d u l l i . A s e g u i r e h a n n o s a l u t a t o i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e , c h e o c c u p a v a n o l ' a r e a d i f i a n c o a l l ' a l t a r e , a n c h e A n t o n i o T a j a n i , M a t t e o S a l v i n i , A l f r e d o M a n t o v a n o e p o i a n c h e E l l y S c h l e i n e G i u s e p p e C o n t e . Q u i n d i , p r i m a d i l a s c i a r e l a c h i e s a , l a p r e m i e r M e l o n i h a s c a m b i a t o i s a l u t i c o n t u t t i i l e a d e r d e l l e o p p o s i z i o n i S c h l e i n , C o n t e , A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i . S t r e t t e d i m a n o e s a l u t i t r a i b i g p r e s e n t i a n c h e c o n A r i a n n a M e l o n i , c h e h a s e g u i t o l a f u n z i o n e c o n G i o v a n n i D o n z e l l i q u a l c h e f i l a i n d i e t r o .