Z u r i g o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a p a r t e c i p a t o a M a r t i g n y a l l a c e r i m o n i a i n m e m o r i a d e l l e v i t t i m e d e l l ’ i n c e n d i o a v v e n u t o a c a p o d a n n o a C r a n s - M o n t a n a . L a c o m m e m o r a z i o n e è i n i z i a t a c o n i r i n t o c c h i d e l l e c a m p a n e i n t u t t a l a S v i z z e r a , s e g u i t i d a u n m i n u t o d i s i l e n z i o , e d è t e r m i n a t a c o n l a d e p o s i z i o n e d i u n a r o s a i n o n o r e d e l l e v i t t i m e e d e i f e r i t i . A l s u o a r r i v o i n S v i z z e r a , i l C a p o d e l l o S t a t o s i è r e c a t o a l l ' o s p e d a l e d i Z u r i g o p e r i n c o n t r a r e l e f a m i g l i e d i L e o n a r d o B o v e e E l s a R u b i n o , d u e d e i r a g a z z i i t a l i a n i r i m a s t i f e r i t i n e l l a s t r a g e . M a t t a r e l l a s i è p o i i n t r a t t e n u t o c o n i m e d i c i d e l l ' o s p e d a l e , c h e h a r i n g r a z i a t o i n s i e m e a l p e r s o n a l e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e . " S o n o v e n u t o q u i p e r r i n g r a z i a r v i - h a a f f e r m a t o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a - e p e r t r a m e t t e r e a i g e n i t o r i d e i r a g a z z i l a p a r t e c i p a z i o n e e i l s e n t i m e n t o d e l l ’ I t a l i a i n t e r a c o i n v o l t a n e l l ’ a n g o s c i a p e r q u e l l o c h e è a c c a d u t o e n e l l a s p e r a n z a c h e i g i o v a n i p o s s o n o r i p r e n d e r e l a l o r o v i t a n e l m i g l i o r e d e i m o d i " .