R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a i g i o r n a l i s t i e a l l e t r o u p e R a i a g g r e d i t i a C r a n s M o n t a n a . I m p e d i r e i l l a v o r o d e g l i o p e r a t o r i d e l l ’ i n f o r m a z i o n e n o n è a c c e t t a b i l e . I n t i m i d i r e c h i i n f o r m a s i g n i f i c a c o l p i r e i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a d e s s e r e i n f o r m a t i . L a g r a v i s s i m a t r a g e d i a a v v e n u t a n o n p u ò g i u s t i f i c a r e a g g r e s s i o n i c o n t r o c h i s v o l g e i l l a v o r o d i i n f o r m a r e i c i t t a d i n i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a , c o m p o n e n t e d e l l a V i g i l a n z a R a i .