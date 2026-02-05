B e r n a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s / A t s ) - I l C a n t o n V a l l e s e h a p r o c e d u t o a s t a n z i a r e l e p r i m e i n d e n n i t à d ' u r g e n z a p e r l e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l r o g o d i C a p o d a n n o a C r a n s - M o n t a n a . S i t r a t t a d i u n a s o m m a d i 1 0 . 0 0 0 f r a n c h i ( q u a s i 1 1 . 0 0 0 e u r o ) v e r s a t a p e r o r a a 4 8 t r a r i c o v e r a t i e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e , 3 4 d e i q u a l i i n S v i z z e r a , s e t t e i n F r a n c i a , s e i i n I t a l i a e u n o i n B e l g i o . C o m e r i p o r t a n o l e a u t o r i t à c a n t o n a l i i n u n c o m u n i c a t o , p r i m a d i p r o c e d e r e a l p a g a m e n t o s o n o s t a t e s v o l t e t u t t e l e v e r i f i c h e a m m i n i s t r a t i v e d e l c a s o . " L e p r a t i c h e v e n g o n o e l a b o r a t e m a n m a n o c h e r i c e v i a m o i d o c u m e n t i r i c h i e s t i e s o n o q u i n d i t r a s m e s s e a l l a b a n c a p e r i p a g a m e n t i " , s i s o t t o l i n e a n e l l a n o t a . I n t a n t o i l C o n s i g l i o d i s t a t o s t a f a c e n d o " t u t t i g l i s f o r z i n e c e s s a r i p e r l a c r e a z i o n e d i u n a f o n d a z i o n e d ' a i u t o p e r l a q u a l e h a p r e v i s t o u n a d o n a z i o n e d i 1 0 m i l i o n i d i f r a n c h i ( 1 1 m i l i o n i d i e u r o ) " . I l C a n t o n e i n o l t r e h a c r e a t o d u e g r u p p i d i l a v o r o , u n o s t r a t e g i c o e u n o g i u r i d i c o , c o n i l c o m p i t o d i c o o r d i n a r e l e a t t i v i t à d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e e a v e r e c o s ì u n a v i s i o n e d ' i n s i e m e d i t u t t e l e q u e s t i o n i l e g a t e a l l ' i n c e n d i o . A c a u s a d e l l e n u m e r o s e d o m a n d e g i u r i d i c h e d a e v a d e r e , i l C a n t o n e s i a v v a l e d e l s o s t e g n o d i u n o s t u d i o l e g a l e m u l t i d i s c i p l i n a r e .