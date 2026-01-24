B e r n a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e l ’ I t a l i a , a n c h e l a S v i z z e r a p i a n g e l e 4 0 v i t t i m e e i t a n t i f e r i t i d e l l a t r a g e d i a d i C r a n s - M o n t a n a . C a p i a m o i l d o l o r e , p e r c h é è a n c h e i l n o s t r o d o l o r e . V o g l i a m o c h i a r e z z a . S e g u i a m o c o n a t t e n z i o n e i l l a v o r o d e l l a g i u s t i z i a d e l c a n t o n V a l l e s e . N e h o d i s c u s s o o g g i c o n i l c o l l e g a A n t o n i o T a j a n i e a b b i a m o r i b a d i t o l a v o l o n t à d i S v i z z e r a e I t a l i a d i s o s t e n e r s i r e c i p r o c a m e n t e i n q u e s t a t r a g e d i a c o m u n e " . L o h a s c r i t t o s u X i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i s v i z z e r o I g n a z i o C a s s i s .