( A d n k r o n o s ) - O g g i , 5 n o v e m b r e 2 0 2 5 , i l c i e l o r e g a l e r à u n o s p e t t a c o l o u n i c o : l a S u p e r l u n a d e l C a s t o r o , l a p i ù g r a n d e e l u m i n o s a d e g l i u l t i m i s e i a n n i . Q u e s t a s e r a , i l n o s t r o s a t e l l i t e n a t u r a l e r a g g i u n g e l a f a s e d i p i e n a a l l e 1 4 : 1 9 ( o r a i t a l i a n a ) e i l p e r i g e o a l l e 2 3 : 2 7 , i l p u n t o p i ù v i c i n o a l l a T e r r a , a s o l i 3 5 6 . 8 3 3 c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a . S e c o n d o g l i e s p e r t i , l a L u n a a p p a r i r à f i n o a l 1 0 % p i ù g r a n d e e i l 2 5 % p i ù l u m i n o s a r i s p e t t o a u n a n o r m a l e L u n a p i e n a . U n f e n o m e n o r a r o , c h e n o n s i r i p e t e r à c o n l a s t e s s a i n t e n s i t à f i n o a l 2 0 2 6 . I l m o m e n t o m i g l i o r e p e r a m m i r a r l a s a r à s u b i t o d o p o i l t r a m o n t o , q u a n d o s o r g e r à a e s t t i n g e n d o s i d i s f u m a t u r e d o r a t e e r o s a t e p r i m a d i d o m i n a r e i l c i e l o n o t t u r n o . I l n o m e ' L u n a d e l C a s t o r o ' ( B e a v e r M o o n ) a f f o n d a l e s u e o r i g i n i n e l l e t r a d i z i o n i d e i n a t i v i a m e r i c a n i , c h e a s s o c i a v a n o l a L u n a p i e n a d i n o v e m b r e a l p e r i o d o i n c u i i c a s t o r i c o s t r u i v a n o l e l o r o d i g h e p r i m a d e l l ’ i n v e r n o . I n E u r o p a , q u e s t o p l e n i l u n i o e r a n o t o a n c h e c o m e ' L u n a d e l C a c c i a t o r e ' o ' L u n a G e l a t a ' , s i m b o l o d e l p a s s a g g i o a l l a s t a g i o n e f r e d d a e d e l r a c c o l t o a u t u n n a l e . I l t e r m i n e ' S u p e r l u n a ' , s e b b e n e n o n s c i e n t i f i c o , d e s c r i v e i n m o d o s u g g e s t i v o l a L u n a p i e n a a l p e r i g e o , q u a n d o i l n o s t r o s a t e l l i t e è p i ù v i c i n o a l l a T e r r a e a p p a r e p i ù g r a n d e d e l s o l i t o . L ’ e f f e t t o è a m p l i f i c a t o d a l l ’ i l l u s i o n e l u n a r e , c h e l a f a s e m b r a r e e n o r m e q u a n d o è b a s s a s u l l ’ o r i z z o n t e . N o n s a r à s o l o l a L u n a a b r i l l a r e : l a n o t t e d e l 5 n o v e m b r e o f f r i r à a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i o s s e r v a r e S a t u r n o n e l l a c o s t e l l a z i o n e d e l l ’ A c q u a r i o e , p o c h i g i o r n i d o p o , i l 9 n o v e m b r e , u n a s u g g e s t i v a c o n g i u n z i o n e t r a l a L u n a e G i o v e n e i G e m e l l i . N e l c o r s o d e l m e s e , g l i a p p a s s i o n a t i p o t r a n n o s e g u i r e a n c h e i l p a s s a g g i o r a v v i c i n a t o d i U r a n o ( i l 2 1 n o v e m b r e ) e l o s c i a m e m e t e o r i c o d e l l e L e o n i d i , c o n i l p i c c o p r e v i s t o t r a i l 1 7 e i l 1 8 n o v e m b r e . I n t u t t a I t a l i a - d a R o m a a M i l a n o , d a N a p o l i a T o r i n o , f i n o a i p a r c h i a s t r o n o m i c i d e l l ’ A p p e n n i n o e d e l l e A l p i - n u m e r o s e a s s o c i a z i o n i d i a s t r o f i l i h a n n o o r g a n i z z a t o e v e n t i e s e r a t e p u b b l i c h e d e d i c a t e a l l a S u p e r l u n a . N o n s e r v o n o t e l e s c o p i : p e r g o d e r e d e l l o s p e t t a c o l o b a s t a u n l u o g o l o n t a n o d a l l ’ i n q u i n a m e n t o l u m i n o s o , u n o s g u a r d o v e r s o e s t s u b i t o d o p o i l t r a m o n t o e , s e p o s s i b i l e , u n a f o t o c a m e r a p e r i m m o r t a l a r e i l d i s c o l u n a r e . L a L u n a n o n p e r c o r r e u n ’ o r b i t a p e r f e t t a m e n t e c i r c o l a r e , m a e l l i t t i c a . Q u a n d o i l p l e n i l u n i o c o i n c i d e c o n i l p u n t o p i ù v i c i n o a l l a T e r r a , s i c r e a l ’ e f f e t t o s p e t t a c o l a r e c h e c h i a m i a m o S u p e r l u n a , u n f e n o m e n o a f f a s c i n a n t e c a p a c e o g n i v o l t a d i i n c a n t a r e m i l i o n i d i p e r s o n e . G l i a s t r o n o m i r i c o r d a n o c h e i l f e n o m e n o , p u r s p e t t a c o l a r e , n o n h a e f f e t t i s i g n i f i c a t i v i s u l l a T e r r a , s e n o n u n l e g g e r o a u m e n t o d e l l ’ a m p i e z z a d e l l e m a r e e . M a i l f a s c i n o d i u n a n o t t e i l l u m i n a t a d a u n a l u n a c o s ì v i c i n a e i n t e n s a r e s t a i r r e s i s t i b i l e : u n i n v i t o a g u a r d a r e i n a l t o e r i s c o p r i r e l a m e r a v i g l i a d e l c i e l o .