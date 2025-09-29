o s A n g e l e s , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - B a d B u n n y s a r à i l p r o t a g o n i s t a d e l l o s p e t t a c o l o d e l l ’ i n t e r v a l l o d e l S u p e r B o w l 2 0 2 6 , s p o n s o r i z z a t o d a A p p l e M u s i c . L ’ e v e n t o s i t e r r à l ’ 8 f e b b r a i o a l L e v i ’ s S t a d i u m d i S a n t a C l a r a , i n C a l i f o r n i a , e s a r à t r a s m e s s o d a l l a C B S . L a n o t i z i a è s t a t a a c c o l t a c o n e n o r m e e n t u s i a s m o d a l l e c o m u n i t à l a t i n o - a m e r i c a n e , p e r c h é l ' e v e n t o s e g n e r à l a p r i m a v o l t a d i u n a r t i s t a p o r t o r i c a n o c o m e p r o t a g o n i s t a p r i n c i p a l e d e l l o s p e t t a c o l o p i ù s e g u i t o a l m o n d o . “ Q u e l l o c h e p r o v o v a o l t r e m e s t e s s o . È p e r c h i è v e n u t o p r i m a d i m e e h a c o r s o p e r c h i l o m e t r i a f f i n c h é i o p o t e s s i e n t r a r e e s e g n a r e u n t o u c h d o w n … q u e s t o è p e r l a m i a g e n t e , l a m i a c u l t u r a e l a n o s t r a s t o r i a . V a i a d i r l o a t u a n o n n a , s a r e m o l ' H A L F T I M E S H O W D E L S U P E R B O W L ! ” , h a d i c h i a r a t o B a d B u n n y i n u n c o m u n i c a t o . L ’ a n n u n c i o è a r r i v a t o p o c o d o p o u n p o s t s u X i n c u i B a d B u n n y , a l l ' a n a g r a f e B e n i t o A n t o n i o M a r t í n e z O c a s i o , d i c h i a r a v a c h e a v r e b b e f a t t o u n a s o l a d a t a n e g l i S t a t i U n i t i . I l s u o t o u r m o n d i a l e ' D e b í T i r a r M á s F o t o s ' , c h e p a r t i r à i l 5 d i c e m b r e d a l C o s t a R i c a , t o c c h e r à M e s s i c o , S p a g n a , I n g h i l t e r r a e I t a l i a ( i l 1 7 - 1 8 l u g l i o 2 0 2 6 ) m a n o n p r e v e d e a l t r i c o n c e r t i n e g l i U s a , a c a u s a d i t i m o r i l e g a t i a l l ’ I C E ( I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t ) . I l 2 0 2 5 è s t a t o u n a n n o s t r a o r d i n a r i o p e r B a d B u n n y . A g e n n a i o h a p u b b l i c a t o i l s u o s e t t i m o a l b u m ' D e b í T i r a r M á s F o t o s ' , u n o m a g g i o a l l a s u a t e r r a n a t a l e , e h a t e n u t o u n a r e s i d e n c y d i 3 0 d a t e a l C o l i s e o J o s é M i g u e l A g r e l o t d i S a n J u a n , c o n c l u s a s i i l 2 0 s e t t e m b r e . I l s u o i m p e g n o p e r P o r t o R i c o è s t a t o l o d a t o a n c h e d a J a y - Z , f o n d a t o r e d i R o c N a t i o n , c h e d a l 2 0 1 9 c o l l a b o r a c o n l a N F L p e r l a s e l e z i o n e d e g l i a r t i s t i d e l S u p e r B o w l : “ Q u e l l o c h e B e n i t o h a f a t t o e c o n t i n u a a f a r e p e r P o r t o R i c o è d a v v e r o i s p i r a n t e . S i a m o o n o r a t i d i a v e r l o s u l p a l c o s c e n i c o p i ù g r a n d e d e l m o n d o ” . N e g l i u l t i m i a n n i , i l S u p e r B o w l H a l f t i m e S h o w h a s e m p r e v i s t o p r o t a g o n i s t i s u p e r s t a r i n t e r n a z i o n a l i : n e l 2 0 2 5 K e n d r i c k L a m a r h a c o n d i v i s o i l p a l c o c o n S Z A , S a m u e l L . J a c k s o n , M u s t a r d e S e r e n a W i l l i a m s ; n e l 2 0 2 4 è s t a t o i l t u r n o d i U s h e r , m e n t r e n e l 2 0 2 3 e r a t o c c a t o a R i h a n n a . S e c o n d o i n d i s c r e z i o n i r i p o r t a t e a n c h e d a V a r i e t y , a d a p r i r e l e p o r t e d e l S u p e r B o w l a B a d B u n n y s a r e b b e r o s t a t i d u e r i f i u t i s t e l l a r i : s i a A d e l e c h e T a y l o r S w i f t a v r e b b e r o i n f a t t i d e c l i n a t o l ’ i n v i t o p e r i l 2 0 2 6 . L a p a r t e c i p a z i o n e d i B a d B u n n y a l S u p e r B o w l n o n è s o l o u n t r a g u a r d o p e r s o n a l e , m a a s s u m e u n s i g n i f i c a t o p o t e n t e d a l p u n t o d i v i s t a c u l t u r a l e e p o l i t i c o , n e l m o m e n t o i n c u i l ’ i n c l u s i v i t à è a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o U s a .