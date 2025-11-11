R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " B i s o g n a r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' o o f f e r t a d i c u r e : s o l o c o s ì è p o s s i b i l e f e r m a r e l a m i g r a z i o n e s a n i t a r i a , i l f e n o m e n o d e i c o s i d e t t i ' v i a g g i d e l l a s p e r a n z a ' . M a v a n o t a t o c h e q u a n d o s e n e p a r l a c i s i r i f e r i s c e q u a s i s e m p r e a l l ' a t t i v i t à o s p e d a l i e r a , n o n a q u e l l a t e r r i t o r i a l e . E q u e s t o è u n s e g n a l e : m a n c a n o s p e c i a l i s t i s i a n e g l i o s p e d a l i s i a s u l t e r r i t o r i o . L a d o m a n d a a l l o r a è s e m p l i c e , e p r e o c c u p a n t e : s e m a n c a n o o v u n q u e g l i s p e c i a l i s t i , c h i c i c u r e r à ? " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e S u m a i - A s s o p r o f , a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , d a l 9 a l 1 3 n o v e m b r e a l N h o w R o m a H o t e l ( c o r s o d ' I t a l i a 1 ) , s u l l ' a l l a r m e m i g r a z i o n e s a n i t a r i a l a n c i a t o i n q u e s t i g i o r n i d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E m i l i a R o m a g n a M i c h e l e d e P a s c a l e .