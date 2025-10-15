R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l r i n n o v o n o r m a t i v o d e l l a C o n v e n z i o n e 2 0 2 2 - 2 0 2 4 d e l l a S p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e t e r r i t o r i a l e n o n è a n c o r a c h i u s o . E ' s c a d u t o d a t e m p o , o c c o r r e f a r e p r e s t o , e n t r o f i n e a n n o v a m e s s a l a p a r o l a f i n e " . L o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S u m a i A s s o p r o f , i l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , a n t i c i p a n d o c h e m a r t e d ì 2 1 o t t o b r e " i n i z i e r e m o l e t r a t t a t i v e i n S i s a c ( l a S t r u t t u r a i n t e r r e g i o n a l e s a n i t a r i c o n v e n z i o n a t i ) p e r i l r i n n o v o d e l l ’ A c n 2 0 2 5 - 2 7 " . " O c c o r r e c h i u d e r e e n t r o d i c e m b r e 2 0 2 5 - i n s i s t e M a g i - I l r i n n o v o d e l c o n t r a t t o d e i m e d i c i d e l t e r r i t o r i o r i g u a r d a d i v e r s e d e c i n e d i m i g l i a i a d i m e d i c i , t r a c u i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a , a c u i a g g i u n g e r e g l i p s i c o l o g i , i v e t e r i n a r i , i c h i m i c i e i b i o l o g i . M e t t e r e i n r e g o l a q u e s t i p r o f e s s i o n i s t i s i g n i f i c a c o n s e n t i r e a l l e C a s e d i C o m u n i t à d i p o t e r d e c o l l a r e e n t r o g i u g n o 2 0 2 6 , c o m e p r e v i s t o d a l D m 7 7 " . I n o l t r e , " c o m e S u m a i r i t e n g o c h e s i a i n d i s p e n s a b i l e l a v o r a r e e s c l u s i v a m e n t e s u l l e r e t r i b u z i o n i p e r r e n d e r e a t t r a t t i v a l a p r o f e s s i o n e s u l t e r r i t o r i o " c o n c l u d e .