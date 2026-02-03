K h a r t o u m , 3 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n a t t a c c o p a r a m i l i t a r e c o n d r o n i c o n t r o u n c e n t r o s a n i t a r i o n e l l a c i t t à d i K a d u g l i , n e l S u d a n m e r i d i o n a l e , h a u c c i s o o t t o c i v i l i , t r a c u i t r e b a m b i n i . L o h a r i f e r i t o u n a f o n t e m e d i c a a l l ' A f p . P o c h e o r e d o p o c h e l ' e s e r c i t o s u d a n e s e a v e v a r o t t o l ' a s s e d i o d e l l a c i t t à d a p a r t e d e i p a r a m i l i t a r i r i v a l i ( l e R a p i d S u p p o r t F o r c e s , n d r ) , " l a m i l i z i a h a b o m b a r d a t o l a c i t t à c o n i d r o n i " , h a a f f e r m a t o u n a f o n t e d e l l ' e s e r c i t o , a g g i u n g e n d o c h e t u t t i i d r o n i , t r a n n e u n o , s o n o s t a t i a b b a t t u t i d a l l e d i f e s e a e r e e d e l l ' e s e r c i t o .