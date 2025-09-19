E l F a c h e r , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - A l m e n o 7 5 p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e i n u n a t t a c c o c o n d r o n e c o n d o t t o d a i p a r a m i l i t a r i s u l c a m p o p r o f u g h i d i A b u C h o k , v i c i n o a e l - F a c h e r , n e l D a r f u r , n e l n o r d d e l S u d a n . L o r e n d e n o t o u n g r u p p o u m a n i t a r i o c h e o p e r a s u l p o s t o , s e c o n d o c u i u n d r o n e h a c o l p i t o u n a m o s c h e a d o v e s i e r a n o r a d u n a t i g l i s f o l l a t i e c h e " i c o r p i s o n o s t a t i r e c u p e r a t i d a l l e m a c e r i e d e l l a m o s c h e a " . L ' a t t a c c o è a v v e n u t o m e n t r e i p a r a m i l i t a r i d e l l e F o r z e d i s o s t e g n o r a p i d o ( F s r ) c o n t i n u a n o l a l o r o o f f e n s i v a p e r c a c c i a r e l ' e s e r c i t o d a E l F a c h e r , c a p i t a l e d e l D a r f u r s e t t e n t r i o n a l e e u l t i m a g r a n d e c i t t à d e l l a r e g i o n e d e l a n c o r a c o n t r o l l a t a d a l l ' e s e r c i t o r e g o l a r e , a p i ù d i d u e a n n i d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a .