R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s u d s t a d a n d o c o n c r e t i s e g n a l i d i r i p r e s a . C o n l ’ a u m e n t o d i i n v e s t i m e n t i , e x p o r t , i n n o v a z i o n e e o c c u p a z i o n e , o g g i i l M e z z o g i o r n o t r a i n a l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e ” . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l S u d , L u i g i S b a r r a , i n t e r v e n u t o q u e s t a m a t t i n a a l l ’ a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i F e d e r m a n a g e r , r i v e n d i c a n d o l e a z i o n i d e l g o v e r n o : “ i l p o t e n z i a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e , A g e n d a S u d , i l p r o g r a m m a R i c e r c a S u d e l a Z e s U n i c a , f u l c r o d i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e f f i c a c e e c o n c r e t a , c o n i n c e n t i v i a g l i i n v e s t i m e n t i , s e m p l i f i c a z i o n i e u n a v i s i o n e t r i e n n a l e d i s t a b i l i t à ” . E r i v o l g e n d o s i a i m a n a g e r p r e s e n t i i n s a l a h a d e t t o : “ I l s u c c e s s o d e l M e z z o g i o r n o p a s s a a n c h e d a q u e l c a p i t a l e u m a n o e p r o f e s s i o n a l e c h e t r a s f o r m a l a v i s i o n e i n r i s u l t a t i c o n c r e t i ” . " I l S u d p r e s e n t a d i n a m i c h e e c o n o m i c h e m o l t o i n t e r e s s a n t i . N e g l i u l t i m i t r e a n n i i l M e z z o g i o r n o c r e s c e p i ù d e l r e s t o d e l P a e s e , r i p a r t o n o g l i i n v e s t i m e n t i , a u m e n t a i l P r o d o t t o i n t e r n o l o r d o , c r e s c e l ' o c c u p a z i o n e s o p r a t t u t t o n e l l a c o m p o n e n t e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . N o n s i t r a t t a d i u n m i r a c o l o , m a q u e s t o s e c o n d o n o i è i l f r u t t o d i s c e l t e e d i p o l i t i c h e p u b b l i c h e e f f i c a c i , m i r a t e , r e a l i , c h e i l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i h a m e s s o i n c a m p o a f a v o r e d e l M e z z o g i o r n o " . H a c o n t i n u a t o p o i c o n v e r s a n d o c o n A d n k r o n o s / L a b i t a l i a a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a . " E t u t t o c i ò d i m o s t r a c h e i n p r e s e n z a d i i n v e s t i m e n t i m i r a t i , e f f i c a c i , c o n u n a v i s i o n e , i l S u d è p r o n t o a r i p a r t i r e . O g g i r a p p r e s e n t a i l v e r o m o t o r e d e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a d e l l ' i n t e r a c o m u n i t à n a z i o n a l e " . R i g u a r d o a l l a m a n o v r a h a s o t t o l i n e a t o : " E ' u n a m a n o v r a m o l t o s e r i a c h e c o n i u g a i l c o n t r o l l o , l a s o s t e n i b i l i t à d e i c o n t i p u b b l i c i c o n m i s u r e s i g n i f i c a t i v e , c h e m e t t e i n c a m p o , p e r q u a n t o r i g u a r d a i s a l a r i , u n s o s t e g n o f o r t e a l l e i m p r e s e , a l l a f a m i g l i a , a l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , a l S u d " " I n m o d o p a r t i c o l a r e e v i d e n z i o l a s o d d i s f a z i o n e c h e l a Z e s U n i c a v i e n e r i f i n a n z i a t a c o n u n o s t a n z i a m e n t o d i 2 , 3 m i l i a r d i , l a c i f r a p i ù a l t a d a l l a i s t i t u z i o n e a d o g g i . S i p r o g r a m m a u n a c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a p e r i p r o s s i m i t r e a n n i , s i a l l u n g a n o i t e m p i p e r c o n s e n t i r e a g l i i n v e s t i t o r i d i p r e s e n t a r e d o c u m e n t a z i o n e p e r a v v e n u t o i n v e s t i m e n t o " . " P e r ò o l t r e a l l a Z e s U n i c a l a l e g g e d i s t a b i l i t à s o s t i e n e l ' i m p r e s a , t r a n s i z i o n e 5 . 0 , i l r i f i n a n z i a m e n t o d e l l a S a b a t i n i , d e i c o n t r a t t i i s t i t u z i o n a l i d i s v i l u p p o . Q u i n d i c ' è u n a d e c i s a v o l o n t à d i s o s t e n e r e p r o c e s s i i m p o r t a n t i d i c r e s c i t a e d i s v i l u p p o d e l P a e s e e d e l M e z z o g i o r n o i n m o d o p a r t i c o l a r e " . H a c o n c l u s o