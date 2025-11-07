R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - ' I l s u d c h e v i n c e ' è i l p a c c h e t t o d i p r o p o s t e p r e s e n t a t e d a A v s , c o n A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i , p e r q u e l l o c h e i d u e l e a d e r h a n n o d e f i n i t o c o m e " i l g r a n d e d i m e n t i c a t o " d a l l e p o l i t i c h e d e l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i . " I l S u d è o g g e t t o d a a n n i d i d e p r i v a z i o n i , d i u n f u r t o d i r i s o r s e , c r i s t a l l i z z a n d o l a d i s u g u a g l i a n z e e r e n d e n d o l e i n s u p e r a b i l i . D e l r e s t o q u e s t a è l a m a g g i o r a n z a d e l l o S p a c c a I t a l i a . Q u e l l a m e r i d i o n a l e è l a g r a n d e q u e s t i o n e n a z i o n a l e " , h a p r e m e s s o F r a t o i a n n i . " I l s a l a r i o m i n i m o r e g i o n a l e v a l e p e r t u t t a I t a l i a , m a a l s u d d i v e n t a u n a u r g e n z a a s s o l u t a e n e i g o v e r n i d i C a m p a n i a e P u g l i a l a v o r e r e m o p e r q u e s t o " , h a p r o s e g u i t o i l l e a d e r d i S i p a r l a n d o a n c o r a d i " d e c o n t r i b u z i o n e p e r l e i m p r e s e , a u m e n t o d e i m i n i m i c o n t r a t t u a l i i n a g r i c o l t u r a e s t a b i l i z z a z i o n e d e i p r e c a r i n e l p u b b l i c o i m p i e g o " . I n o l t r e , p e r F r a t o i a n n i b i s o g n a s u p p o r t a r e i " p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e e i s t r u z i o n e , d a l l ' a s i l o a l l ' u n i v e r s i t à , l a f o r b i c e r i s p e t t o a l c e n t r o s u d è i m p r e s s i o n a n t e " . I n f i n e , " l a S a n i t à r e s t a i l g r a n d e t e m a . B i s o g n a f a r s a l t a r e i l b l o c c o d e l t u r n o v e r e r i v e d e r e i c r i t e r i d i a t t r i b u z i o n e d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . ( A d n k r o n o s ) - " I l S u d è i l g r a n d e d i m e n t i c a t o d a l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i , c h e l o h a f o r t e m e n t e p e n a l i z z a t o - h a e s o r d i t o B o n e l l i - . D i a m b i e n t e s e n e p a r l a p o c o m a i p r o c e s s i d i d e s e r t i f i c a z i o n e s e c o n d o I s p r a , q u i n d i i l m i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e , s o n o a l 5 0 % i n P u g l i a e o l t r e i l 7 0 % i n S i c i l i a . E ' n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e p e r i m p o r t a r e a c q u a a p o p o l a z i o n i c h e n o n c e l ’ h a n n o . A l s u d c i s o n o c i r c a 6 0 0 m i l a p e r s o n e c o n a c q u a r a z i o n a t a . Q u e s t a è l ' I t a l i a d e l 2 0 2 5 , n o n c ’ è a c q u a p o t a b i l e n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i " . P e r B o n e l l i , i n o l t r e , " G i o r g i a M e l o n i è r e s p o n s a b i l e p e r c h é n o n i n t e r v i e n e s u A r e r a e n o n c o n s e n t e l ' a p p r o v a z i o n e d e i p r e z z i z o n a l i , c o m e d i c e u n a d i s p o s i z i o n e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . A l s u d , i n a l c u n i m o m e n t i d e l l a g i o r n a t a , l ' e n e r g i a p r o d o t t a c o n l e r i n n o v a b i l i s u p e r a i l 1 0 0 % d e l f a b b i s o g n o e s e s i a p p l i c a s s e i l p r e z z o z o n a l e q u e s t o s i r i d u r r e b b e d e l 3 5 - 4 0 % . Q u e s t o n o n a c c a d e p e r v o l o n t à g o v e r n o e i l p r e z z o s i f a s u l g a s " . I n f i n e , i l p o n t e s u l l o s t r e t t o : " S e c o n d o l a F i n a n z i a r i a - p r o s e g u e B o n e l l i - c i s o n o 3 , 8 m l d d i e u r o c h e p o s s o n o e s s e r e u t i l i z z a t i s o l o d o p o l a d e l i b e r a d e l C i p e s , a l t r i m e n t i d e c a d o n o . N o i p r e s e n t e r e m o u n e m e n d a m e n t o p e r u t i l i z z a r e i n a l t r o m o d o l e r i s o r s e . L a n o s t r a p r o p o s t a è d i u t i l i z z a r e t u t t i i 1 3 , 5 m l d p e r c o s t r u i r e 6 0 m i l a n u o v a c a s e d i e d i l i z i a p o p o l a r e , o p p u r e 6 0 k m d i m e t r o p o l i t a n e o 8 0 0 k m d i t r a m v i e . A l t r o c h e 1 0 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o d i S a l v i n i , u n r i l a n c i o d e l l ' e c o n o m i n a a l s u d " .