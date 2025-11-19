R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E t s e E t s 2 c a m b i a n o l e r e g o l e : c o s t i i n a u m e n t o d i c i r c a i l 5 0 % p e r l o s h i p p i n g e d i p o c o m e n o d e l 1 0 % p e r i l t r a s p o r t o s t r a d a l e p e s a n t e , m a G N L e b i o - G N L r e s t a n o l e s o l u z i o n i p i ù c o m p e t i t i v e . L o s t u d i o d i B i p C o n s u l t i n g c o m m i s s i o n a t o d a A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a v a l u t a s c e n a r i d i l u n g o p e r i o d o e i m p a t t o s u l T o t a l C o s t o f O w n e r s h i p ( T c o ) d e l l ’ E u E m i s s i o n T r a d i n g S y s t e m ( E t s 1 e d E t s 2 ) d e l l e d i v e r s e c o m m o d i t y e n e r g e t i c h e S e c o n d o l e p r o i e z i o n i , l ’ a u m e n t o a t t e s o d e l p r e z z o d e l l e q u o t e E t s e l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ E t s 2 c o m p o r t e r a n n o c o s t i a g g i u n t i v i s i g n i f i c a t i v i : t r a 0 , 7 e 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o p e r i l s e t t o r e n a v a l e e 4 - 1 5 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l t r a s p o r t o s t r a d a l e p e s a n t e i n I t a l i a e n t r o i l 2 0 3 0 . N e l s e t t o r e n a v a l e , l ’ E t s p u ò i n c r e m e n t a r e i l T c o f i n o a l + 5 0 % , c o n u n i m p a t t o p o t e n z i a l m e n t e d o p p i o s e c o m b i n a t o c o n F u e l E U M a r i t i m e . I n q u e s t o s c e n a r i o , G n l e b i o G n l e m e r g o n o c o m e l e o p z i o n i p i ù c o m p e t i t i v e r i s p e t t o a i c o m b u s t i b i l i t r a d i z i o n a l i . Q u a n t o a l t r a s p o r t o s t r a d a l e p e s a n t e , l ’ E t s 2 d e t e r m i n a u n a u m e n t o d e l T c o i n f e r i o r e a l 1 0 % , s u f f i c i e n t e a r e n d e r e a t t r a t t i v e l e s o l u z i o n i b i o g e n i c h e . R i s p e t t o i n f i n e a l l ’ i n d u s t r i a o f f - g r i d , l ’ E t s 2 p u ò f a r c r e s c e r e i l T c o d e l 3 0 - 4 0 % , c o n f e r m a n d o i l G n l e i l b i o G N L c o m e a l t e r n a t i v e e c o n o m i c a m e n t e v a n t a g g i o s e . " I l G n l e i l b i o G n l s i c o n f e r m a n o v e t t o r i s t r a t e g i c i p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a – c o m m e n t a M a t t e o C i m e n t i p r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a – i n g r a d o d i g a r a n t i r e c o m p e t i t i v i t à e c o n o m i c a e r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i n e i s e t t o r i p i ù d i f f i c i l i d a d e c a r b o n i z z a r e , c o n t r i b u e n d o a r i d u r r e l ’ i m p a t t o g r a v o s o d e l l a n o r m a t i v a E t s p e r l e a z i e n d e e d i c o n s u m a t o r i ” . G l i s c e n a r i d i l u n g o p e r i o d o i n d i c a n o u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a d e l m e r c a t o G n l , t r a i n a t a d a l s e t t o r e n a v a l e d o v e l e a l t e r n a t i v e t e c n o l o g i c h e p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e s o n o l i m i t a t e . L a d o m a n d a a t t u a l e ( c i r c a 2 0 0 k t o n / a n n o ) p o t r e b b e t r i p l i c a r e e n t r o i l 2 0 3 0 e r a g g i u n g e r e o l t r e 2 . 0 0 0 k t o n / a n n o a l 2 0 5 0 , t r a i n a t a d a l s e t t o r e n a v a l e ( c o n o l t r e 1 . 2 0 0 k t o n / a n n o ) e d a l s e t t o r e d e l t r a s p o r t o s t r a d a l e p e s a n t e ( o l t r e 7 5 0 k t o n / a n n o ) . " Q u e s t i s c e n a r i c i c o n f o r t a n o n e l l e s c e l t e d i i n v e s t i m e n t o c h e l e i m p r e s e s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i m a s o n o r e a l i z z a b i l i s o l o a p a t t o c h e s i a n o a c c o m p a g n a t e d a a l c u n e i m p o r t a n t i m i s u r e d i p o l i c y a b i l i t a n t i – a g g i u n g e C o s t a n t i n o A m a d e i , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o G n l d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a – a p a r t i r e d a l l a r e v i s i o n e u r g e n t e d e l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u l l e e m i s s i o n i d i C O ₂ d e i v e i c o l i p e s a n t i , c h e r i c o n o s c a i l v a l o r e d e i b i o c a r b u r a n t i a t t r a v e r s o l ’ i n t r o d u z i o n e d e l c a r b o n c o r r e c t i o n f a c t o r . È f o n d a m e n t a l e p o i i n t r o d u r r e g i à n e i p r o v v e d i m e n t i d i B i l a n c i o 2 0 2 6 o g g i i n d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o u n c o n t r i b u t o a r i m b o r s o - s t r u t t u r a l e p e r a l m e n o t r e a n n i e d o p e r a t i v o f i n d a i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 6 - p e r l e s p e s e p e r l ’ a c q u i s t o d i G n l e b i o G n l d a p a r t e d e l l e i m p r e s e d i a u t o t r a s p o r t o . B e n e l a p r e v i s i o n e c o n t e n u t a n e l d i s e g n o d i l e g g e B i l a n c i o 2 0 2 6 d i u n a m i s u r a s t r a o r d i n a r i a o p e r a t i v a d a l 2 0 2 7 c o n r i s o r s e p a r i a 5 9 0 m i l i o n i p e r i l r i n n o v o d e l p a r c o d e i m e z z i , m a n e l l a f a s e d i a t t u a z i o n e è n e c e s s a r i o c h e l a r i p a r t i z i o n e d e i f o n d i p r e v e d a p r e m i a l i t à i m p o r t a n t i p e r l ’ a c q u i s t o d e i m e z z i a l i m e n t a t i a c a r b u r a n t i a l t e r n a t i v i q u a l i i l G n l e d i l b i o G n l " . " V a i n o l t r e g a r a n t i t a – p r o s e g u e A m a d e i – l a c o n t i n u i t à d e g l i i n c e n t i v i a l l a p r o d u z i o n e d i b i o m e t a n o / b i o G N L , a n c h e o l t r e i l P n r r , l a p o s s i b i l i t à d i c o n s e r v a r e l ’ i n c e n t i v o a n c h e q u a n d o i l p r o d o t t o è i m p i e g a t o n e l l a n a v i g a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , n o n c h é p r e v e d e r e l ’ a l l o c a z i o n e d e i p r o v e n t i d e l l e a s t e E t s i n f a v o r e d e i s e t t o r i c h e l i h a n n o g e n e r a t i p e r s u p p o r t a r e p r o c e s s i d i d e c a r b o n i z z z i o n e . S e r v o n o c o n t e m p o r a n e a m e n t e c h i a r i m e n t i u r g e n t i s u l l ’ u t i l i z z o d e l l e G a r a n z i e d i O r i g i n e a i f i n i E t s . È i m p r e s c i n d i b i l e , i n f i n e , s e m p l i f i c a r e e o m o g e n e i z z a r e l e p r o c e d u r e a m m i n i s t r a t i v e p e r l e i n f r a s t r u t t u r e e i l b u n k e r a g g i o . S o l o c o s ì p o t r e m o c o g l i e r e a p p i e n o l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l G n l e d a l b i o G n l e c o s t r u i r e u n f u t u r o e n e r g e t i c o p i ù s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v o " .