R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N a s c e l ’ a l l e a n z a t r a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s e l a F e d e r a z i o n e d e i g r u p p i o n c o l o g i c i c o o p e r a t i v i i t a l i a n i ( F e d e r a t i o n o f i t a l i a n c o o p e r a t i v e o n c o l o g y g r o u p s , F i c o g ) . L ’ o b i e t t i v o è u n i r e l e f o r z e e c o m p e t e n z e d e l l e d u e r e a l t à , p e r p r o m u o v e r e s t u d i i n d i p e n d e n t i i n t u m o r i c h e p r e s e n t a n o b i s o g n i c l i n i c i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i e p e r a p r i r e n u o v e v i e a l l a r i c e r c a , c h e n e g l i u l t i m i a n n i è s t a t a c a r a t t e r i z z a t a d a d i v e r s e c r i t i c i t à . I n I t a l i a , i n f a t t i , i n 1 5 a n n i ( 2 0 0 9 - 2 0 2 3 ) g l i s t u d i n o p r o f i t , c i o è n o n s p o n s o r i z z a t i d a l l ’ i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a , s o n o d i m i n u i t i d e l 5 7 % e o g g i r a p p r e s e n t a n o s o l o i l 1 7 % d e l t o t a l e . I f i n a n z i a m e n t i d i F o n d a z i o n e V e r o n e s i a l l a r i c e r c a a c c a d e m i c a i n d i p e n d e n t e - r i p o r t a u n a n o t a - v a n n o d u n q u e a c o l m a r e u n a g r a n d e n e c e s s i t à , a t u t t o v a n t a g g i o d e i p a z i e n t i , e p u n t a n o a d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e e i n t e m p i b r e v i a l l e e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e c o n t u m o r e . " Q u e s t o a c c o r d o s i g l a u n ’ a l l e a n z a a l u n g o t e r m i n e f r a F o n d a z i o n e V e r o n e s i , c h e d a s e m p r e f i n a n z i a l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a d ’ e c c e l l e n z a i n o n c o l o g i a , p r o m u o v e c a m p a g n e d i p r e v e n z i o n e e d e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e e s o s t i e n e l ’ a l t a f o r m a z i o n e m e d i c o s c i e n t i f i c a , e F i c o g , c h e r i u n i s c e 1 8 g r u p p i o n c o l o g i c i i t a l i a n i , p e r u n t o t a l e d i c i r c a 2 0 0 s t r u t t u r e a t t i v e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o – s p i e g a C a r m i n e P i n t o , d i r e t t o r e d e l l ’ O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ’ A u s l I r c c s d i R e g g i o E m i l i a e p a s t p r e s i d e n t F i c o g - . S o n o g r u p p i f o r m a t i d a i m i g l i o r i r i c e r c a t o r i i t a l i a n i c h e d a g l i a n n i ’ 7 0 c o l l a b o r a n o p e r l a r i c e r c a c l i n i c a i n d i p e n d e n t e . N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i t r i a l i n t e r n a z i o n a l i o f f r i a m o u n c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o m o l t o e l e v a t o e s i a m o a i v e r t i c i i n E u r o p a p e r n u m e r o d i p a z i e n t i a r r u o l a t i . I n o s t r i s t u d i s o n o a l l ’ a v a n g u a r d i a e h a n n o c a m b i a t o l a p r a t i c a c l i n i c a i n d i v e r s e n e o p l a s i e , m a s o f f r i a m o l ’ a s s e n z a d i r i s o r s e . I n I t a l i a s o l o c i r c a i l 3 0 % d e l l a r i c e r c a a c c a d e m i c a è s o s t e n u t o d a l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o , c h e p u ò s u p e r a r e i l 6 0 % i n a l t r i P a e s i c o m e F r a n c i a , G e r m a n i a e S t a t i U n i t i " . " P e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à e l a p r o s p e t t i v a d i v i t a d e l l e p e r s o n e , l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a è l o s t r u m e n t o p i ù p o t e n t e a n o s t r a d i s p o s i z i o n e – d i c e P a o l o V e r o n e s i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s e d i r e t t o r e d e l P r o g r a m m a d i S e n o l o g i a d e l l ’ I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o - . P e r q u e s t o F o n d a z i o n e V e r o n e s i è i m p e g n a t a , s i n d a l l a s u a n a s c i t a , n e l s o s t e g n o c o n c r e t o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a d ’ e c c e l l e n z a i n c a m p o o n c o l o g i c o e n e l l a d i f f u s i o n e d i u n a s o l i d a c u l t u r a d e l l a P r e v e n z i o n e . D a l 2 0 0 3 a o g g i a b b i a m o f i n a n z i a t o o l t r e 2 . 6 0 0 r i c e r c a t o r i , s o s t e n u t o 1 9 p r o t o c o l l i d i c u r a i n o n c o l o g i a p e d i a t r i c a e a v v i a t o 1 5 0 p r o g e t t i d i r i c e r c a o n c o l o g i c a p l u r i e n n a l i . A q u e s t i r i s u l t a t i s i a f f i a n c a o g g i l o s v i l u p p o d i q u a t t r o g r a n d i p i a t t a f o r m e d i r i c e r c a e c u r a c h e c o i n v o l g o n o d i v e r s i i s t i t u t i e c h e s o n o s t a t e p e n s a t e g u a r d a n d o a i b i s o g n i d i a l c u n e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e ( t u m o r e a l s e n o , t u m o r e d e l p o l m o n e , o n c o l o g i a p e d i a t r i c a , a l i m e n t a z i o n e e i n s o r g e n z a d i p a t o l o g i e c r o n i c h e ) . L ’ a l l e a n z a c o n F i c o g è i n l i n e a c o n l ’ i m p e g n o d i F o n d a z i o n e V e r o n e s i p e r r i s p o n d e r e a i b i s o g n i p i ù u r g e n t i d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i e d e i m e d i c i c h e l i c u r a n o . P e r q u e s t o a b b i a m o d e c i s o d i p a r t i r e s u b i t o c o n u n a d e l l e n e o p l a s i e c o n p r o g n o s i p i ù s f a v o r e v o l e : i l t u m o r e d e l p a n c r e a s i n s t a t o a v a n z a t o " . " L ’ a l l e a n z a c o n F o n d a z i o n e V e r o n e s i p o r t e r à a d a p p r o f o n d i r e a r e e i n c u i v i s i a n o f o r t i b i s o g n i c l i n i c i , a p a r t i r e d a l t u m o r e d e l p a n c r e a s , c h e c o l p i s c e o g n i a n n o i n I t a l i a c i r c a 1 3 . 5 0 0 p e r s o n e – c o n t i n u a P i n t o - . L a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i è a n c o r a b a s s a , p a r i a l 1 1 % n e g l i u o m i n i e a l 1 2 % n e l l e d o n n e . Q u e s t a n e o p l a s i a r e s t a u n a d e l l e g r a n d i s f i d e p e r l ’ o n c o l o g i a , n e l l a q u a l e a b b i a m o a n c o r a m o l t a s t r a d a d a c o m p i e r e , s i a i n t e r m i n i d i r i c e r c a c h e d i p r e v e n z i o n e " . " O g n i a n n o , g r a z i e a q u e s t a a l l e a n z a , v e r r à i n d i v i d u a t o u n t u m o r e s u c u i s a r à p r o m o s s o u n b a n d o d i r i c e r c a c l i n i c a i n d i p e n d e n t e – a f f e r m a G i u s e p p e P r o c o p i o , p r e s i d e n t e F i c o g e d i r e t t o r e O n c o l o g i a G e n i t o u r i n a r i a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e d e i t u m o r i d i M i l a n o - . O g g i , i n I t a l i a , s o l o u n q u i n t o d e l l e s p e r i m e n t a z i o n i s u l l e n u o v e m o l e c o l e c o n t r o i l c a n c r o è n o p r o f i t . G l i s t u d i r e g i s t r a t i v i n o n p e r m e t t o n o s e m p r e d i o t t i m i z z a r e l ’ u s o d i u n a t e r a p i a n e l l ’ i n t e r o p e r c o r s o t e r a p e u t i c o d e l p a z i e n t e . L a r i c e r c a a c c a d e m i c a , i n v e c e , p u ò a f f r o n t a r e q u e s t e l a c u n e e p r o d u r r e c o n o s c e n z a s c i e n t i f i c a a g g i u n t i v a , a d e s e m p i o r e l a t i v a m e n t e a s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e d i a s s o c i a z i o n e o u s o s e q u e n z i a l e , m a d e v e e s s e r e s u p p o r t a t a . L a g e s t i o n e d e i t r i a l c l i n i c i s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù c o m p l e s s a e r i c h i e d e c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e e m u l t i d i s c i p l i n a r i . È i m p o r t a n t e d i s p o r r e d i d i v e r s e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i , c o m e i c o o r d i n a t o r i d i r i c e r c a c l i n i c a , c i o è i d a t a m a n a g e r , g l i i n f e r m i e r i d i r i c e r c a , i b i o s t a t i s t i c i , g l i e s p e r t i i n r e v i s i o n e d i b u d g e t e c o n t r a t t i . E d è n e c e s s a r i o u n i r e t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i , c i o è a c c a d e m i a , o s p e d a l i e I r c c s " . " Q u e s t a a l l e a n z a r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a c l i n i c a i n d i p e n d e n t e n e l n o s t r o P a e s e – c o n c l u d e V a l e n t i n a G a m b i n o , c o o r d i n a t r i c e p i a t t a f o r m e d i r i c e r c a e c u r a d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s - . C o m e F o n d a z i o n e V e r o n e s i n o n c i l i m i t i a m o s o l o a f i n a n z i a r e i p r o g e t t i d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , m a l a v o r i a m o p e r s c e g l i e r e l e a r e e d i r i c e r c a s u c u i i n t e r v e n i r e p r i o r i t a r i a m e n t e , f a v o r i a m o l a c r e a z i o n e d i n e t w o r k s c i e n t i f i c i m u l t i d i s c i p l i n a r i e m o n i t o r i a m o i p r o g r e s s i e i r i s u l t a t i o t t e n u t i a l l ’ i n t e r n o d e i n o s t r i p r o g e t t i . L ’ a l l e a n z a c o n F i c o g s i g n i f i c a d a r e c o n t i n u i t à e s o s t e n i b i l i t à a s t u d i c h e n a s c o n o d a r e a l i b i s o g n i c l i n i c i . P a r t i r e d a l t u m o r e d e l p a n c r e a s , d o v e c ’ è g r a n d e n e c e s s i t à d i n u o v e s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e , v u o l d i r e s c e g l i e r e d i i n v e s t i r e d o v e l ’ u r g e n z a p e r i p a z i e n t i è m a g g i o r e e d o v e l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e p u ò d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a " .