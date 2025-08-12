R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - " A S a n t ’ A n n a d i S t a z z e m a l a f e r o c i a n a z i f a s c i s t a h a u c c i s o e o l t r a g g i a t o m o s t r a n d o i l s u o v e r o v o l t o . R e s t a i n t a t t o a n c o r a o g g i i l d o l o r e e r e s t a n o i n t a t t e l e r a g i o n i p e r n o n d i m e n t i c a r e m a i e c o n t i n u a r e a d i f e n d e r e i v a l o r i s u i q u a l i s i f o n d a l a n o s t r a d e m o c r a z i a , a n c h e a l l a l u c e d i q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o n e l m o n d o . L a c o s c i e n z a c i v i l e e l a m e m o r i a c o l l e t t i v a s o n o a r g i n i c h e n o n d o b b i a m o m a i d i m e n t i c a r e d i c o s t r u i r e e f o r t i f i c a r e ” . L o d i c e l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .