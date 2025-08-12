R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - " I l 1 2 a g o s t o d e l 1 9 4 4 s i c o m p ì a S a n t ’ A n n a e n e l l e f r a z i o n i d i S t a z z e m a u n e c c i d i o t r a i p i ù s a n g u i n o s i e d e f f e r a t i d e l l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e . O l t r e c i n q u e c e n t o p e r s o n e – d o n n e , a n z i a n i , s f o l l a t i , t a n t i b a m b i n i – v e n n e r o t r u c i d a t e s e n z a a l c u n a p i e t à e m o l t i d e i l o r o c o r p i a c c a t a s t a t i e b r u c i a t i . U n o s p a v e n t o s o c a l v a r i o , d i v e n u t o s i m b o l o d e g l i o r r o r i d e l l e g u e r r e , d e l l a l o g i c a d i a n n i e n t a m e n t o d e l l e S S , d e l l e d i s o n o r e v o l i e d e s e c r a b i l i c o m p l i c i t à f a s c i s t e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . " L a R e p u b b l i c a r i c o n o s c e i n q u e s t o l u o g o d i m a r t i r i o , i n q u e s t o s a c r a r i o c i v i l e , u n a d e l l e s u e p i ù p r o f o n d e r a d i c i . D a l l ’ a b i s s o d e l d o l o r e e d e l l a s o f f e r e n z a l a c o m u n i t à d i S t a z z e m a e , c o n e s s a , l ’ I t a l i a i n t e r a , h a n n o t r o v a t o l e f o r z e p e r r i s c a t t a r e l a d i s u m a n i t à d e g l i o p p r e s s o r i , p e r e d i f i c a r e s u b a s i n u o v e l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e , l a l i b e r t à p e r t u t t i , l a d e m o c r a z i a , l a p a c e " , p r o s e g u e i l c a p o d e l l o S t a t o . " L a m e m o r i a è l a c o n d i z i o n e c h e t i e n e u n i t e l e g e n e r a z i o n i n e l p r o g r e d i r e d e l l ’ i d e n t i t à d i u n p o p o l o , t i e n e v i g i l i l e c o s c i e n z e p e r c h é v i o l e n z a , o d i o , v o l o n t à d i d o m i n i o n o n a b b i a n o a p r e v a l e r e . O g g i l e g u e r r e t o r n a n o a g e t t a r e l e l o r o o m b r e s p e t t r a l i , c o n l a f e r o c i a c h e l a s t o r i a g i à c i a v e v a m o s t r a t o e c h e s p e r a v a m o p e r s e m p r e d i s s o l t a . L ’ e c c i d i o d i S t a z z e m a , l a f e r i t a i n d e l e b i l e i m p r e s s a n e l l a n o s t r a s t o r i a , r a p p r e s e n t a u n p u n g o l o p e r r i c h i a m a r e a l l a r e s p o n s a b i l i t à d i r e s p i n g e r e l a v i o l e n z a d e l l ’ u o m o c o n t r o l ’ u o m o , p e r c o s t r u i r e c o n v i v e n z a , r i s p e t t o d e l d i r i t t o f r a e g u a l i . L a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a u m a n a e i l v a l o r e d e l l a c o m u n i t à i n c u i v i v e s o n o i l l a s c i t o e s i g e n t e d i c h i h a v i s s u t o g l i o r r o r i e l a v o r a p e r r i c o s t r u i r e " , c o n c l u d e M a t t a r e l l a .