T o r i n o , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a t t r o i n c i d e n t i m o r t a l i s u l l a v o r o o g g i , 8 s e t t e m b r e . A R o m a , M o n z a , T o r i n o e R i p o s t o , i n p r o v i n c i a d i C a t a n i a , s o n o s t a t i q u a t t r o g l i o p e r a i a p e r d e r e l a v i t a q u e s t o l u n e d ì . U n o p e r a i o è m o r t o s c h i a c c i a t o d a u n m u l e t t o m e n t r e l a v o r a v a n e l c e n t r o d i R o m a s u l l a b a n c h i n a d e l T e v e r e , n e i p r e s s i d i P i a z z a T r i l u s s a . S u l p o s t o l a p o l i z i a , i v i g i l i d e l f u o c o e i s a n i t a r i d e l 1 1 8 . N o n s i c o n o s c o n o a n c o r a l e g e n e r a l i t à d e l l a v i t t i m a . A q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , s e c o n d o l e p r i m e r i c o s t r u z i o n i t r a i c o l l e g h i d e l l ' o p e r a i o m o r t o s u l L u n g o t e v e r e , s i f a s t r a d a l ' i p o t e s i c h e i l d e c e s s o p o s s a e s s e r e a v v e n u t o p e r i l r i b a l t a m e n t o d e l m u l e t t o . I l m e z z o a v r e b b e u r t a t o l a r a m p a d e l c a m i o n c h e l o t r a s p o r t a v a p e r p o i r o v e s c i a r s i , s c h i a c c i a n d o l ' u o m o . U n a l t r o o p e r a i o è m o r t o q u e s t a m a t t i n a , i n t o r n o a l l e 1 1 , i n u n ' a z i e n d a a M o n z a . L ' u o m o , d i 4 8 a n n i , h a s u b i t o u n t r a u m a d a s c h i a c c i a m e n t o e d è s t a t o t r o v a t o i n a r r e s t o c a r d i o c i r c o l a t o r i o d a g l i o p e r a t o r i d e l 1 1 8 , c h e n e h a n n o c o n s t a t a t o i l d e c e s s o s u l p o s t o . U n u o m o d i 6 9 a n n i h a p e r s o l a v i t a q u e s t a m a t t i n a a l l e 7 . 3 0 , i n v i a G e n o v a 8 7 , a T o r i n o . D a u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e , l ' o p e r a i o è p r e c i p i t a t o d a l c e s t e l l o d i u n a g r u , d a u n ' a l t e z z a d i 1 2 m e t r i . S u l p o s t o S p r e s a l e i c a r a b i n i e r i d e l l a s t a z i o n e L i n g o t t o . N e l l ’ i n c i d e n t e è r i m a s t a f e r i t a a n c h e u n a s e c o n d a p e r s o n a c h e s i t r o v a v a a i p i e d i d e l l a g r u . S o c c o r s a d a l p e r s o n a l e d e l 1 1 8 d i A z i e n d a Z e r o , è s t a t a t r a s p o r t a t a i n o s p e d a l e i n s t a t o d i c h o c p e r a v e r a s s i s t i t o a l l ' e v e n t o . U n o p e r a i o d i 5 0 a n n i è m o r t o d o p o e s s e r e p r e c i p i t a t o d a u n a i m p a l c a t u r a a 8 m e t r i d i a l t e z z a a R i p o s t o ( C a t a n i a ) . S e c o n d o u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e l ' u o m o , i m p e g n a t o i n u n a d i t t a d i e d i l i z i a , s a r e b b e c a d u t o m e n t r e e r a s u u n a i m p a l c a t u r a . L ' o p e r a i o e r a i m p e g n a t o n e l l ' a m p l i a m e n t o d e i c a p a n n o n i . L a g i o r n a t a d i o g g i c o n t a a n c h e a l t r i d u e f e r i t i . A M a r a n o , n e l n o v a r e s e , p e r c a u s e a n c o r a i n c o r s o d i a c c e r t a m e n t o , u n o p e r a i o 2 7 e n n e s a r e b b e c a d u t o d a l c e s t e l l o d i u n a g r u r i p o r t a n d o f e r i t e d a c o d i c e r o s s o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i s a n i t a r i d e l 1 1 8 e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e p e r a c c e r t a r e l ’ e s a t t a d i n a m i c a d e l l ’ a c c a d u t o . U n u o m o d i 3 7 a n n i è i n v e c e r i m a s t o g r a v e m e n t e f e r i t o i n u n c a n t i e r e e d i l e a D e s i o , i n p r o v i n c i a d i M o n z a . S e c o n d o u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e , i l l a v o r a t o r e s a r e b b e p r e c i p i t a t o d a u n ’ i m p a l c a t u r a d a u n ’ a l t e z z a s t i m a t a d i c i r c a d i e c i m e t r i . L ’ u o m o , c h e h a r i p o r t a t o u n t r a u m a c r a n i c o e l e s i o n i a l b a c i n o , o l t r e a f r a t t u r e a u n a r t o s u p e r i o r e e a u n a r t o i n f e r i o r e , è s t a t o s o c c o r s o i n c o d i c e r o s s o : t r a s p o r t a t o d ’ u r g e n z a a l l ’ o s p e d a l e S a n G e r a r d o d i M o n z a , l e s u e c o n d i z i o n i r e s t a n o m o l t o g r a v i .