L o n d r a , 5 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - C o n l ' a p e r t u r a u f f i c i a l e d e l G r a n d E g y p t i a n M u s e u m ( G e m ) a G i z a , a v v e n u t a i n f o r m a s o l e n n e s a b a t o 1 n o v e m b r e , c h e s e g n a u n a n u o v a e r a p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o e g i z i a n o , s o n o t o r n a t e a s o l l e v a r s i l e r i c h i e s t e d i r e s t i t u z i o n e d i i m p o r t a n t i r e p e r t i a r c h e o l o g i c i s o t t r a t t i d u r a n t e i l p e r i o d o c o l o n i a l e . T r a q u e s t i , l a S t e l e d i R o s e t t a , f o n d a m e n t a l e p e r l a d e c i f r a z i o n e d e i g e r o g l i f i c i e g i z i a n i , c h e f u p o r t a t o v i a d a l l ' E g i t t o d a l l e f o r z e m i l i t a r i b r i t a n n i c h e n e l 1 8 0 1 e c u s t o d i t a a l B r i t i s h M u s e u m d i L o n d r a . L a s u a r e s t i t u z i o n e è d a a n n i o g g e t t o d i d i s c u s s i o n e , m a l a n u o v a o n d a t a d i r i c h i e s t e è s t a t a a l i m e n t a t a d a l l e d i c h i a r a z i o n i d i Z a h i H a w a s s , e x m i n i s t r o d e l T u r i s m o e d e l l e A n t i c h i t à e g i z i e , c e l e b r e a r c h e o l o g o , c h e h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i u n c a m b i a m e n t o n e l c o m p o r t a m e n t o d e i m u s e i e u r o p e i . " È i l m o m e n t o c h e i m u s e i o c c i d e n t a l i r e s t i t u i s c a n o c i ò c h e è s t a t o p r e s o d u r a n t e i l p e r i o d o c o l o n i a l e . V o g l i o d u e c o s e : p r i m o , c h e i m u s e i s m e t t a n o d i a c q u i s t a r e a r t e f a t t i r u b a t i ; s e c o n d o , c h e v e n g a n o r e s t i t u i t i t r e o g g e t t i f o n d a m e n t a l i : l a S t e l e d i R o s e t t a d a l B r i t i s h M u s e u m , l o Z o d i a c o d e l L o u v r e e i l B u s t o d i N e f e r t i t i d a B e r l i n o " , h a d i c h i a r a t o H a w a s s i n u n ' i n t e r v i s t a a l l a B b c . L e p a r o l e d i H a w a s s s o n o s t a t e s u p p o r t a t e a n c h e d a a l t r i e s p e r t i e g i t t o l o g i , t r a c u i M o n i c a H a n n a , c h e n e l 2 0 2 2 h a c o - f o n d a t o u n a c a m p a g n a p e r i l r i t o r n o d e l l a S t e l e d i R o s e t t a . H a n n a h a s o t t o l i n e a t o c h e l ' a p e r t u r a d e l G e m r a p p r e s e n t a u n s e g n o t a n g i b i l e d e l f a t t o c h e l ' E g i t t o è p r o n t o a c h i e d e r e u f f i c i a l m e n t e l a r e s t i t u z i o n e d e g l i o g g e t t i c h e s o n o s t a t i i l l e c i t a m e n t e s o t t r a t t i d u r a n t e i l p e r i o d o c o l o n i a l e . " L ' i n a u g u r a z i o n e d i q u e s t o m u s e o i n v i a u n m e s s a g g i o c h i a r o : l ' E g i t t o h a f a t t o i c o m p i t i a c a s a e o r a è p r o n t o a c h i e d e r e u f f i c i a l m e n t e l a r e s t i t u z i o n e d i q u e s t e o p e r e " , h a a f f e r m a t o H a n n a . I n r i s p o s t a a q u e s t e r i c h i e s t e , i l B r i t i s h M u s e u m h a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r r i c e v u t o a l c u n a r i c h i e s t a f o r m a l e d a p a r t e d e l g o v e r n o e g i z i a n o p e r l a r e s t i t u z i o n e d e l l a S t e l e d i R o s e t t a . U n p o r t a v o c e d e l m u s e o h a p r e c i s a t o c h e " l a S t e l e d i R o s e t t a è u n o d e i 2 9 d e c r e t i u f f i c i a l i d e l l a d i n a s t i a t o l e m a i c a , s c r i t t i i n t r e l i n g u e , t r a c u i i l g r e c o a n t i c o , c h e h a g i o c a t o u n r u o l o c r u c i a l e n e l l a d e c i f r a z i o n e d e i g e r o g l i f i c i " . I l B r i t i s h M u s e u m h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o c h e , s e c o n d o l a l e g g e b r i t a n n i c a d e l 1 9 6 3 , n o n è p o s s i b i l e r e s t i t u i r e o g g e t t i d a l l a s u a c o l l e z i o n e , s a l v o e c c e z i o n i p a r t i c o l a r i . L a S t e l e d i R o s e t t a f u s c o p e r t a n e l 1 7 9 9 d u r a n t e l e c a m p a g n e n a p o l e o n i c h e i n E g i t t o , m a f u c e d u t a a l R e g n o U n i t o n e l 1 8 0 1 c o n i l T r a t t a t o d i A l e s s a n d r i a d o p o l a s c o n f i t t a f r a n c e s e . D a a l l o r a è r i m a s t a e s p o s t a a l B r i t i s h M u s e u m , d i v e n t a n d o u n o d e i p e z z i p i ù i c o n i c i d e l l a s u a c o l l e z i o n e . L a s u a i m p o r t a n z a s t o r i c a è i n d i s c u t i b i l e , m a l a s u a a p p a r t e n e n z a a u n m u s e o e u r o p e o s o l l e v a a n c o r a o g g i f o r t i p o l e m i c h e , s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l l a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a r i g u a r d o a i b e n i c u l t u r a l i s o t t r a t t i d u r a n t e i l p e r i o d o c o l o n i a l e . L ' i n a u g u r a z i o n e d e l G e m , c h e s i e s t e n d e s u u n ' a r e a d i 1 2 0 a c r i e o s p i t a o l t r e 5 0 . 0 0 0 r e p e r t i , è s t a t a u n ' o p e r a m o n u m e n t a l e d u r a t a p i ù d i v e n t ' a n n i , s e g n a t a d a d i f f i c o l t à p o l i t i c h e i n t e r n e , l a p a n d e m i a e c o n f l i t t i r e g i o n a l i . C o n u n a s p e s a c h e h a s u p e r a t o i l m i l i a r d o d i d o l l a r i , i l G e m n o n s o l o è d e s t i n a t o a d i v e n t a r e i l n u o v o c u o r e p u l s a n t e d e l t u r i s m o i n t e r n a z i o n a l e i n E g i t t o , m a r a p p r e s e n t a a n c h e u n a v e t r i n a p e r l a c u l t u r a e l a s t o r i a m i l l e n a r i a d e l P a e s e . T r a i s u o i t e s o r i p i ù c e l e b r i , o l t r e a l l a r e p l i c a d e l l a S t e l e d i R o s e t t a , c i s o n o i r e p e r t i p r o v e n i e n t i d a l l a t o m b a d i T u t a n k h a m o n , c h e v e n g o n o e s p o s t i i n m o d o c o m p l e t a m e n t e n u o v o . N o n o s t a n t e l e r i s p o s t e d e l B r i t i s h M u s e u m , l a q u e s t i o n e d e l l a r e s t i t u z i o n e d e l l e o p e r e c u l t u r a l i e g i z i a n e c o n t i n u a a d i v i d e r e l e o p i n i o n i . M e n t r e a l c u n i e s p e r t i e a t t i v i s t i c h i e d o n o u n r i s a r c i m e n t o s i m b o l i c o p e r i l d a n n o c u l t u r a l e s u b i t o , a l t r i d i f e n d o n o i l p r i n c i p i o d e l l a c o n s e r v a z i o n e u n i v e r s a l e i n i s t i t u z i o n i m u s e a l i c h e , s e c o n d o l o r o , o f f r o n o u n c o n t e s t o d i r i c e r c a e c o n s e r v a z i o n e c h e a l t r i m e n t i n o n s a r e b b e p o s s i b i l e . L a d i s c u s s i o n e s u l d e s t i n o d e l l a S t e l e d i R o s e t t a , e p i ù i n g e n e r a l e s u q u e l l o d e i b e n i c u l t u r a l i , r i m a n e d u n q u e u n t e m a c e n t r a l e n e l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i t r a l ' E g i t t o e l e p o t e n z e e u r o p e e . ( d i P a o l o M a r t i n i )