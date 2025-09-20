M i l a n o , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " T o r n a r e a l l a S c a l a d i M i l a n o è s t a t o b e l l i s s i m o , a n c h e p e r m i a m o g l i e c h e è i l m i o c a r e g i v e r . Q u e s t e a t t i v i t à s o n o i m p o r t a n t i s s i m e e c i p e r m e t t o n o d i t o r n a r e a d a v e r e d i n u o v o u n a v i t a s o c i a l e e r i c r e a t i v a . L ' e m o z i o n e è s t a t a g r a n d e e m o z i o n e " . E ' i l r a c c o n t o d i S t e f a n o C a r l i , p e r s o n a c o n S l a e u t e n t e d e l C e n t r o d i a s c o l t o d i M i l a n o d i A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . S t e f a n o , g r a z i e a l l ' i n i z i a t i v a ' O p e r a z i o n e s o l l i e v o ' è r i u s c i t o a t o r n a r e a d a s s i s t e r e a u n o s p e t t a c o l o a l T e a t r o a l l a S c a l a d i M i l a n o . " I o e r o u n g r a n d e c a m m i n a t o r e , m i p i a c e v a a n d a r e i n m o n t a g n a - s p i e g a - V e d e r e l e b a l l e r i n e d e l l a S c a l a d a n z a r e s u l l e p u n t e d e i p i e d i c o n g r a n d e e q u i l i b r i o e s i n c r o n i s m o è s t a t o m o l t o b e l l o e d e m o z i o n a n t e " .