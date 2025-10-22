R o m a , 2 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I l a r i a C u c c h i , n e l g i o r n o d e l s e d i c e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e d i s u o f r a t e l l o S t e f a n o , è t o r n a t a n e l r e p a r t o p r o t e t t o d e l l ' o s p e d a l e S a n d r o P e r t i n i d o v e è s t a t o r i c o v e r a t o e d o v e è d e c e d u t o i l 2 2 o t t o b r e d e l 2 0 0 9 ( V I D E O ) . “ M i o f r a t e l l o S t e f a n o C u c c h i 1 6 a n n i f a m o r i v a d i c a r c e r e s ì , m a a n c h e d i g i u s t i z i a . A d i s t a n z a d i 1 6 a n n i è p e r ò e v i d e n t e q u a n t o l a g i u s t i z i a s i a a r r i v a t a a n c h e p e r l u i - d i c e a l l ’ A d n k r o n o s - . L a g i u s t i z i a è f a t t a d a l l e p e r s o n e e i n q u e s t o m o m e n t o v o g l i o d i r e i l m i o g r a z i e a i m a g i s t r a t i G i o v a n n i M u s a r ò e G i u s e p p e P i g n a t o n e , a l l ’ a v v o c a t o F a b i o A n s e l m o e a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o f a t t o i n m o d o c h e p e r S t e f a n o c i f o s s e g i u s t i z i a , n o n s o l o p e r l a s u a u c c i s i o n e m a p e r q u a l c o s a c h e i o r i t e n g o s e p o s s i b i l e p i ù g r a v e , i c o s i d d e t t i d e p i s t a g g i c h e h a n n o i m p e d i t o p e r a n n i a l l a m i a f a m i g l i a d i c o n o s c e r e l a v e r i t à ” . D o p o a v e r v i s i t a t o q u e s t a m a t t i n a i l r e p a r t o p r o t e t t o I l a r i a C u c c h i , o r a s e n a t r i c e d i A v s , r i p e r c o r r e q u e l 2 2 o t t o b r e d e l 2 0 0 9 . “ S e d i c i a n n i f a , p i ù o m e n o a q u e s t ’ o r a i o e i m i e i g e n i t o r i v e n i v a m o a c c o l t i e s a t t a m e n t e q u i d i f r o n t e a l l ’ e n t r a t a d e l l a s t r u t t u r a p r o t e t t a d e l l ’ o s p e d a l e P e r t i n i e s o t t o l a p i o g g i a c i v e n i v a d e t t o c h e S t e f a n o e r a m o r t o . O g g i h o a v u t o m o d o p e r l a p r i m a v o l t a d i v i s i t a r e q u e s t a s t r u t t u r a - r a c c o n t a - e q u e l l o c h e h o t r o v a t o s o n o i p r o b l e m i c h e a p p a r t e n g o n o a l l a r e a l t à d e l l e c a r c e r i , c h e p u r t r o p p o n o n s o n o d e s t i n a t i a c a m b i a r e : c a r e n z a d i p e r s o n a l e , c h e m o l t o s p e s s o s i s e n t e a n c h e i n a d e g u a t o a l r u o l o i m p o r t a n t e c h e g l i v i e n e c o n f e r i t o . C i s o n o c e l l e s i n g o l e p e r i d e t e n u t i , l o r o n o n a m a n o c h i a m a r l i d e t e n u t i m a p a z i e n t i , i o l i c h i a m o d e t e n u t i , n o n a m a n o c h i a m a r l e c e l l e m a s t a n z e d i d e g e n z a , m a s o n o c e l l e , c h i u s e h 2 4 . N o n h a n n o m o m e n t i d i c o n v i v i a l i t à n o n h a n n o s p a z i c o m u n i n o n p o s s o n o c a m m i n a r e n e m m e n o n e i c o r r i d o i q u i n d i i n u n c e r t o s e n s o q u i d e n t r o v i v o n o a d d i r i t t u r a p e g g i o c h e n e l l e s t r u t t u r e c a r c e r a r i e ” . “ Q u e l l o c h e f a m a l e è p e n s a r e c h e s e b b e n e i n t u t t i q u e s t i a n n i s e m b r a v a d i a v e r f a t t o e n o r m i p a s s i a v a n t i , i n r e a l t à g u a r d a n d o s i i n d i e t r o p o c o o n i e n t e è c a m b i a t o , a n z i f o r s e l a s i t u a z i o n e è d e s t i n a t a a p e g g i o r a r e . S a p p i a m o b e n e q u a l i s o n o i p r o b l e m i , o l t r e o v v i a m e n t e u n p r o b l e m a d i t i p o c u l t u r a l e , p e r i l q u a l e d i q u e s t e r e a l t à i n t e r e s s a v e r a m e n t e a p o c h e p e r s o n e , e l ’ i n t r o d u z i o n e d i n u o v i r e a t i n o n p u ò c e r t a m e n t e m i g l i o r a r e l a s i t u a z i o n e d e l l e n o s t r e c a r c e r i c h e è a l c o l l a s s o , c o m e è a l c o l l a s s o a n c h e q u e s t a s t r u t t u r a . I o s e n t o s i n c e r a m e n t e d i d o v e r r i n g r a z i a r e i l p e r s o n a l e c h e l a v o r a q u o t i d i a n a m e n t e e c h e p e r q u e l l o c h e p u ò m e t t e a s s o l u t a m e n t e t u t t o i l s u o i m p e g n o - s o t t o l i n e a I l a r i a C u c c h i - M a t u t t o q u e s t o n o n b a s t a . S e r v o n o n u o v e a s s u n z i o n i , s e r v e f o r m a z i o n e , s e r v e c h e q u e s t e r e a l t à e s c a n o f u o r i , c h e s i a n o a p e r t e i n m o d o c h e i n q u a l c h e m o d o s i r i s v e g l i n o l e c o s c i e n z e , q u e s t a è l ’ u n i c a s t r a d a . F i n c h e q u e s t i r i m a r r a n n o l u o g h i c h i u s i n u l l a p o t r à c a m b i a r e ” .