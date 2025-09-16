R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a s t e a t o s i e p a t i c a n o n a l c o l i c a , m e g l i o n o t a c o m e ' f e g a t o g r a s s o ' , s i c a r a t t e r i z z a p e r l ' a c c u m u l o d i t r i g l i c e r i d i n e l l e c e l l u l e e p a t i c h e , u n e c c e s s o d i p e s o c o r p o r e o , c o n t e s s u t o a d i p o s o v i s c e r a l e a s s o c i a t o a r e s i s t e n z a a l l ' i n s u l i n a , e d i s l i p i d e m i a . L a m a l a t t i a p u ò p o r t a r e a u n ' i n f i a m m a z i o n e d e l f e g a t o e d e g e n e r a r e f i n o a l l a c i r r o s i . Q u e s t a c o n d i z i o n e , c h e i n I t a l i a i n t e r e s s a c i r c a 1 a d u l t o s u 4 , p u ò b e n e f i c i a r e d i G d u e , u n i n t e g r a t o r e a l i m e n t a r e c o n t e n e n t e 2 a l g h e m a r i n e b r u n e ( A s c o p h y l l u m n o d o s u m e F u c u s v e s i c u l o s u s ) e C r o m o p i c o l i n a t o . L o e v i d e n z i a u n r e c e n t e s t u d i o i t a l i a n o p r e s e n t a t o a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i n u t ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n u t r a c e u t i c a ) , c h e s i è s v o l t o n e i g i o r n i s c o r s i a B o l o g n a . S i t r a t t a d e l l a p r i m a r i c e r c a c o n d o t t a c o n G d u e s u p a z i e n t i n e l t r a t t a m e n t o d e l l a s t e a t o s i e p a t i c a , c o n l ' o b i e t t i v o d i v a l u t a r e i l v a l o r e a g g i u n t o d e l n u t r a c e u t i c o , r i s p e t t o a l l a s o l a d i e t a , n e l t r a t t a m e n t o d e l l a p a t o l o g i a . L o s t u d i o c l i n i c o , r a n d o m i z z a t o e i n d o p p i o c i e c o - i n f o r m a u n a n o t a - è s t a t o c o n d o t t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l a C l i n i c a G a s t r o e n t e r o l o g i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i G e n o v a d i r e t t a d a E d o a r d o G i a n n i n i . S o n o s t a t i a r r u o l a t i 1 0 0 p a z i e n t i a f f e t t i d a s i n d r o m e m e t a b o l i c a c o n s t e a t o s i e p a t i c a , t u t t i c o n o b e s i t à c e n t r a l e , r a n d o m i z z a t i i n d o p p i o c i e c o i n 2 g r u p p i d i t r a t t a m e n t o . A 5 0 s o g g e t t i è s t a t o s o m m i n i s t r a t o l ' i n t e g r a t o r e a l i m e n t a r e , m e n t r e g l i a l t r i h a n n o r i c e v u t o s o l o u n p l a c e b o . T u t t i h a n n o s e g u i t o u n r e g i m e c a l o r i c o c o n t r o l l a t o e b i l a n c i a t o n e i n u t r i e n t i . A l b a s a l e e d o p o 6 m e s i s o n o s t a t i m i s u r a t i i p a r a m e t r i l i p i d i c i - m e t a b o l i c i , o l t r e c h e c i r c o n f e r e n z a v i t a , p e s o e l a c o m p o s i z i o n e c o r p o r e a . L a c o n d i z i o n e d e l f e g a t o è s t a t a v a l u t a t a a t t r a v e r s o u n a p a r t i c o l a r e t e c n i c a e c o g r a f i c a c h i a m a t a F i b r o s c a n C a p . " A b b i a m o o s s e r v a t o i n t u t t i i p a r t e c i p a n t i u n a d i m i n u z i o n e d e l p e s o i n e c c e s s o , i n v i r t ù a n c h e d e l r e g i m e a l i m e n t a r e i p o c a l o r i c o i m p o s t a t o s u l m o d e l l o d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a - a f f e r m a L i v i a P i s c i o t t a , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i S c i e n z e d i e t e t i c h e a p p l i c a t e a l l ' u n i v e r s i t à d i G e n o v a e c o o r d i n a t r i c e d e l l o s t u d i o - I l g r u p p o c h e h a a s s u n t o i l n u t r a c e u t i c o h a a v u t o u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l l ' i n d i c e d i m a s s a c o r p o r e a , s i a a 3 c h e a 6 m e s i . G r a z i e a G d u e - p r e c i s a - l a d i m i n u z i o n e m e d i a d e l p e s o è s t a t a d e l 4 , 7 % : l ' i n t e g r a t o r e q u i n d i s i r i v e l a u n ' o p z i o n e d i t r a t t a m e n t o v a l i d a p e r c o n t r a s t a r e u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d e l f e g a t o g r a s s o " . D a l l ' a n a l i s i f i n a l e è a n c h e e m e r s o , " n e l g r u p p o t r a t t a t o , r i s p e t t o a l p l a c e b o - a g g i u n g e P i s c i o t t a - u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a p e r d i t a d i m a s s a g r a s s a e u n i n c r e m e n t o d e l c o l e s t e r o l o ' b u o n o ' H d l . Q u e s t ' u l t i m o è s t a t o u n r i s u l t a t o c h e n o n c i a t t e n d e v a m o c o s ì e v i d e n t e , a n c h e s e g i à r i s c o n t r a t o i n a l t r i s t u d i c l i n i c i c o n d o t t i s u l n u t r a c e u t i c o " . A l l a l u c e d i q u e s t i r i s u l t a t i , " s i c o n f e r m a n o i n t e r e s s a n t i p r o s p e t t i v e d i s t u d i o s u l l ' u t i l i z z o d e l l ' i n t e g r a t o r e a n c h e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e - c o n t i n u a l a s p e c i a l i s t a - I n f i n e , d a t o r i l e v a n t e , i l i v e l l i d i g r a s s o n e l f e g a t o , m i s u r a t i c o n F i b r o s c a n - C a p , s i s o n o r i d o t t i s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r a n d o , a n c h e i n q u e s t o c a s o , i v a l o r i o t t e n u t i d a l l a s o l a d i e t a " . P e r l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a , e v i d e n z i a P i s c i o t t a , " a l m o m e n t o e s i s t o n o p o c h i f a r m a c i r e c e n t e m e n t e a p p r o v a t i c h e s i s t a n n o a f f a c c i a n d o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . I l f e g a t o g r a s s o è u n a m a l a t t i a c h e p u ò a v e r e c o n s e g u e n z e g r a v i e d e g e n e r a r e f i n o a l l o s v i l u p p o d i c i r r o s i e p a t i c a o d i e p a t o c a r c i n o m a . T e n d e a c o l p i r e p e r s o n e n o n p i ù g i o v a n i s s i m e e c h e h a n n o g i à u n a o p i ù m a l a t t i e c r o n i c h e . L a s u a p r e v a l e n z a t r a i d i a b e t i c i " , i n o l t r e , " è p i ù d i 2 v o l t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a i t a s s i r e g i s t r a t i n e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e . P u ò i n t e r e s s a r e a n c h e i b a m b i n i , s o p r a t t u t t o i n c a s o d i o b e s i t à o d i g r a v e e c c e s s o d i p e s o " . I l G d u e p u ò e s s e r e q u i n d i " u n a p r o p o s t a d i t r a t t a m e n t o i m p o r t a n t e s o p r a t t u t t o n e l l e p r i m e f a s i d i m a l a t t i a - a f f e r m a l ' e s p e r t a - c o n s i d e r a n d o c h e h a g i à d i m o s t r a t o i n v a r i s t u d i f a r m a c o l o g i c i e c l i n i c i d i r i d u r r e i p i c c h i d e l l a g l i c e m i a p o s t p r a n d i a l e i n s o g g e t t i c o n p r e - d i a b e t e e d i a b e t e , e d i r i d u r r e i l g r a s s o n e l f e g a t o i n s t u d i s u a n i m a l i . L ' u s o d e l l ' i n t e g r a t o r e d e v e e s s e r e s e m p r e a c c o m p a g n a t o a u n o s t i l e d i v i t a s a n o , a p a r t i r e d e l l ' a l i m e n t a z i o n e a s s o c i a t a a l l ' a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e - a v v e r t e P i s c i o t t a - N o n s e m p r e p e r ò g l i u o m i n i e l e d o n n e c o n p r o b l e m i d i s o v r a p p e s o c a m b i a n o l e p r o p r i e a b i t u d i n i q u o t i d i a n e , i n o l t r e l a s o l a d i e t a s e n z a p e r d i t a d i p e s o p u ò n o n e s s e r e s u f f i c i e n t e . I n q u e s t i c a s i i l c o n t r i b u t o d e l l ' i n t e g r a t o r e p u ò d i v e n t a r e d e t e r m i n a n t e . L a n u t r a c e u t i c a p u ò q u i n d i r a p p r e s e n t a r e u n a i u t o p r e z i o s o n e l l a g e s t i o n e d i d i v e r s e p a t o l o g i e m e t a b o l i c h e " , c o n c l u d e l a d o c e n t e , a p a t t o d i r i c o r r e r e a l l ' u t i l i z z o d i p r o d o t t i c h e a b b i a n o d i m o s t r a t o i n v a r i e c o n d i z i o n i u n ' e f f i c a c i a a t t r a v e r s o s t u d i r i g o r o s i .