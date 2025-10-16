R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o p o l a p r i m a t a p p a i n a u g u r a l e d e d i c a t a a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , S t a t i s t i c A l l , i l F e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a , e n t r a n e l v i v o c o n u n ’ i n t e r a g i o r n a t a c h e r u o t a a t t o r n o a l t e m a d e l l a v o r o c o m e c h i a v e p e r c a p i r e i l c a m b i a m e n t o d e l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a . Q u e l l o c h e s i s v o l g e r à v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e s a r à u n v i a g g i o t r a d a t i , d e m o g r a f i a , w e l f a r e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p e r a n a l i z z a r e i n c h e m o d o l e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i e c o n o m i c h e e t e c n o l o g i c h e s t i a n o r i d e f i n e n d o n o n s o l o l e p r o f e s s i o n i , m a a n c h e l e r e l a z i o n i e i v a l o r i c o l l e t t i v i . D a l d i a l o g o t r a C h i a r a S a r a c e n o , M a r i n a C a l d e r o n e , F r a n c e s c o M a r i a C h e l l i , M a r c e l l o A l b e r g o n i , e F r a n c e s c a C o i n , f i n o a l c o n f r o n t o s e r a l e t r a A n d r e a P e z z i e G i o v a n n i P r a t t i c h i z z o , i l p u b b l i c o s a r à g u i d a t o a t t r a v e r s o u n r i c c o p r o g r a m m a d i i n c o n t r i c h e i n t r e c c i a n o r i f l e s s i o n e a c c a d e m i c a , p o l i t i c h e p u b b l i c h e e i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . U n ’ o c c a s i o n e p e r c o m p r e n d e r e , t r a m i t e l a l e n t e d e i d a t i e d e l l a s t a t i s t i c a , u n n u o v o e q u i l i b r i o t r a t e c n o l o g i a e f a t t o r e u m a n o e t r a m e r c a t o d e l l a v o r o e t r a n s i z i o n i s o c i a l i . D a l l a m a t t i n a a l l a s e r a d i v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e , T r e v i s o s i t r a s f o r m e r à i n u n l a b o r a t o r i o a c i e l o a p e r t o i n c u i n u m e r i , e s p e r i e n z e e p r o s p e t t i v e s i i n c o n t r e r a n n o p e r r e s t i t u i r e u n a v i s i o n e c o m p l e s s a e u m a n a d e l l a v o r o . E ’ p r o p r i o “ i l f a t t o r e u m a n o ” , t e m a g u i d a d e l l ’ u n d i c e s i m a e d i z i o n e d i S t a t i s t i c A l l , c h e i n q u e s t o s e c o n d o g i o r n o d e l f e s t i v a l t r o v e r à a m p i o s p a z i o n e i t a n t i m o m e n t i d i d i b a t t i t o e a p p r o f o n d i m e n t o t r a e c o n o m i s t i , s o c i o l o g i , s t a t i s t i c i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e m a n a g e r d e l m o n d o d i g i t a l e , c h e s i c o n f r o n t e r a n n o s u l p r e s e n t e e s u l f u t u r o d e l l ’ o c c u p a z i o n e , t r a n u o v i m o d e l l i e i n e d i t i s c e n a r i . T r a i m o m e n t i d i m a g g i o r e r i l i e v o , d a s e g n a l a r e t r e a p p u n t a m e n t i i s t i t u z i o n a l i c h e i n t r e c c i a n o p o l i t i c h e p u b b l i c h e , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e r u o l o d e i d a t i n e l l e d e c i s i o n i c o l l e t t i v e . A l l e 1 5 , a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i , s i t e r r à l ’ i n c o n t r o ' D a t i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l s e r v i z i o d e l c i t t a d i n o : i l c o n t r i b u t o d e l C e n t r o C o m u n e d i R i c e r c a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a ' , c o n C e l i n a R a m j o u e , r e s p o n s a b i l e p e r l a c o m u n i c a z i o n e s t r a t e g i c a e i s t i t u z i o n a l e d e l C c r . L ’ a p p u n t a m e n t o o f f r i r à u n a p a n o r a m i c a s u c o m e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e u r o p e a e l ’ u s o e t i c o d e l l ’ I a p o s s a n o m i g l i o r a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , i l l u s t r a n d o i l c o n t r i b u t o d e l C e n t r o C o m u n e d i R i c e r c a n e l m e t t e r e l ’ e v i d e n z a s c i e n t i f i c a a l s e r v i z i o d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e . A l l e 1 5 . 3 0 , D a v i d e C o l o m b o , c a p o u f f i c i o s t a m p a I s t a t e l a m i n i s t r a d e l l a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i M a r i n a C a l d e r o n e s i c o n f r o n t e r a n n o s u ' L a q u e s t i o n e d e m o g r a f i c a e l a c r e s c i t a d e l l ’ o c c u p a z i o n e ' , a n a l i z z a n d o i l l a v o r o c h e c a m b i a t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d i r i t t i e p o l i t i c h e a t t i v e . A s e g u i r e , a l l e 1 6 , i l p r e s i d e n t e d e l l ’ I s t a t , F r a n c e s c o M a r i a C h e l l i , s a r à p r o t a g o n i s t a d e l l o s p e e c h ' I l f u t u r o n e i d a t i : c o m e c a m b i a i l l a v o r o e c o m e p o s s i a m o l e g g e r l o ' , a p p r o f o n d e n d o c o m e l a s t a t i s t i c a u f f i c i a l e r a p p r e s e n t i u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r l e g g e r e i l p r e s e n t e e o r i e n t a r e s c e l t e p o l i t i c h e , e c o n o m i c h e e s o c i a l i . L a m a t t i n a d i v e n e r d ì , a l l e 1 2 , c i s a r à l ’ i n t e r v e n t o d e l l a p r o f e s s o r e s s a C h i a r a S a r a c e n o , u n a d e l l e v o c i p i ù a u t o r e v o l i d e l l a s o c i o l o g i a i t a l i a n a , c o n ' U n w e l f a r e f l e s s i b i l e p e r v i t e f l e s s i b i l i ' , a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i . P r o f e s s o r e s s a e m e r i t a a l l ’ U n i v e r s i t à d i T o r i n o e a l W i s s e n s c h a f t s z e n t r u m B e r l i n f ü r S o z i a l f o r s c h u n g , G r a n d e u f f i c i a l e d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a e a u t r i c e d i n u m e r o s i s a g g i , S a r a c e n o h a d e d i c a t o l a s u a c a r r i e r a a l l o s t u d i o d e l l a f a m i g l i a , d e l l a p o v e r t à e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i . N e l l o S t a t i s t i c A l l S p e e c h d i v e n e r d ì m a t t i n a p r o p o r r à u n a r i f l e s s i o n e s u l c a m b i a m e n t o d e l l e b i o g r a f i e i n d i v i d u a l i , l a v o r a t i v e , f a m i l i a r i e s o c i a l i , e s u l l a n e c e s s i t à d i u n s i s t e m a d i w e l f a r e c a p a c e d i a d a t t a r s i a p e r c o r s i d i v i t a s e m p r e m e n o c a n o n i c i . S u b i t o d o p o , a l l e 1 2 . 3 0 , l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i o s p i t e r à ' I l l a v o r o s i r a c c o n t a o n l i n e . R e p u t a z i o n e , d a t i e a l g o r i t m i t r a n o i e i l f u t u r o ' , u n i n c o n t r o c o n M a r c e l l o A l b e r g o n i , c o u n t r y m a n a g e r d i L i n k e d I n I t a l i a , i n d i a l o g o c o n G i a m p i e r o R o s s i , g i o r n a l i s t a d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a . A l l a g u i d a d e l p i ù g r a n d e n e t w o r k p r o f e s s i o n a l e d e l m o n d o , c h e i n I t a l i a c o n t a o g g i o l t r e 2 3 m i l i o n i d i m e m b r i , A l b e r g o n i o f f r i r à u n ’ a n a l i s i s u c o m e l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i p o s s a n o g u i d a r e l a t r a s f o r m a z i o n e i n c h i a v e u m a n a e s o s t e n i b i l e d e l l e i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l i , n o n c h é u n o s g u a r d o p r i v i l e g i a t o s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a v o r o e s u l l e c o m p e t e n z e e m e r g e n t i . N e l p o m e r i g g i o , a l l e o r e 1 5 i n P i a z z a d e i S i g n o r i , s a r à i l t e a m d i L i n k e d I n I t a l i a , c o m p o s t o d a M i c h e l e P i e r r i , s e n i o r m a n a g i n g e d i t o r , e O l g a F a r r e r a s C a s a d o , c a r e e r e x p e r t , a c o n d u r r e i l w o r k s h o p i n t e r a t t i v o ' C o s t r u i r e i l f u t u r o d e l l a v o r o ( a n c h e o n l i n e ) . I l p o t e n z i a l e d e i d a t i e d e l p e r s o n a l b r a n d i n g ' n e l l ’ a m b i t o d e l f o r m a t S t a t i s t i c A l l P o p : u n i n v i t o a p e r t o a s t u d e n t i , p r o f e s s i o n i s t i , a m m i n i s t r a z i o n i e a z i e n d e p e r c o m p r e n d e r e i n c h e m i s u r a l a n a r r a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e l ’ u s o c o n s a p e v o l e d e i d a t i e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o s s a n o m i g l i o r a r e l e o p p o r t u n i t à d i c a r r i e r a e l a r i c e r c a d i t a l e n t i . D a n o n p e r d e r e n e l l ’ a m b i t o d e i l a b o r a t o r i d e l l a r a s s e g n a , e q u i n d i d e g l i S t a t i s t i c A l l P o p , a n c h e l ’ a p p u n t a m e n t o c o n l a p r o f e s s o r e s s a P a o l a V i l l a , e c o n o m i s t a e d o c e n t e a l l ’ U n i v e r s i t à d i T r e n t o , p r e v i s t o a l l e 1 7 . 0 0 i n P i a z z a d e i S i g n o r i , d a l t i t o l o ' D o n n e , l a v o r o e d a t i . C o s a c i r a c c o n t a n o d a v v e r o i n u m e r i ? ' , d e d i c a t o a l l e t r a s f o r m a z i o n i d e l l a v o r o f e m m i n i l e e a l c o n f r o n t o i n t e r g e n e r a z i o n a l e t r a l e g i o v a n i d o n n e d i o g g i , l e l o r o m a d r i e l e l o r o n o n n e . A t t r a v e r s o d a t i c o m p a r a t i v i e i n d i c a t o r i s t a t i s t i c i , V i l l a e s p l o r e r à l e d i f f e r e n z e i n t e r m i n i d i i s t r u z i o n e , r e d d i t o , a c c e s s o a l l e p r o f e s s i o n i e f e c o n d i t à , i n d i v i d u a n d o r e s i s t e n z e e p r o g r e s s i , p r o p o n e n d o u n p a r a g o n e c o n g l i a l t r i P a e s i e p u r e p o s s i b i l i i n t e r v e n t i a f a v o r e d i u n i n s e r i m e n t o p i ù e q u o d e l l e g i o v a n i d o n n e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o . L a r i f l e s s i o n e g e n e r a z i o n a l e p r o s e g u i r à a l l e 1 8 . 3 0 c o n ' G e n e r a z i o n i i n t r a n s i z i o n e . G i o v a n i , l a v o r o e f u t u r o d e m o g r a f i c o ' , c h e o f f r i r à u n ’ a n a l i s i s u l l e t r a n s i z i o n i d e m o g r a f i c h e e t e c n o l o g i c h e c h e s t a n n o r i d e f i n e n d o l a v o r o e s o c i e t à e s u l l a p o s i z i o n e d e i g i o v a n i i t a l i a n i t r a i n c e r t e z z e o c c u p a z i o n a l i e n u o v e o p p o r t u n i t à . I l p o m e r i g g i o s i c o n c l u d e r à c o n l ’ o r m a i a t t e s o S p r i t z S t a t i s t i c o d e l l e 1 9 , a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i , u n ’ o c c a s i o n e i n f o r m a l e c h e q u e s t ’ a n n o v e d r à p r o t a g o n i s t a l a s o c i o l o g a F r a n c e s c a C o i n , d o c e n t e a l l ’ U n i v e r s i t à d i V e n e z i a e a u t r i c e d e l v o l u m e ' L e g r a n d i d i m i s s i o n i ' ( E i n a u d i ) , i n d i a l o g o c o n i l g i o r n a l i s t a F a b i o I n s e n g a , A d n K r o n o s e c o n i l p u b b l i c o s u l v a l o r e d e l l a v o r o n e l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a , t r a g r a n d i d i m i s s i o n i , n u o v e p r i o r i t à e r i c e r c a d i e q u i l i b r i o . A l l e 2 0 . 4 5 s i a l z e r à i l s i p a r i o d e l T e a t r o M a r i o D e l M o n a c o s u l l ’ a p p u n t a m e n t o s e r a l e d i S t a t i s t i c A l l S h o w : ' U n ’ i n t e l l i g e n z a p i ù u m a n a ' , c o n A n d r e a P e z z i , c o m u n i c a t o r e , i n n o v a t o r e , i m p r e n d i t o r e e f o n d a t o r e d i M i n t e d e l l a A n d r e a P e z z i F o u n d a t i o n , i n d i a l o g o c o n G i o v a n n i P r a t t i c h i z z o . A t t r a v e r s o u n a c o n v e r s a z i o n e c h e u n i s c e f i l o s o f i a e n e u r o s c i e n z e , P e z z i r i f l e t t e r à s u c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t i a c a m b i a n d o i l n o s t r o m o d o d i p e n s a r e , l a v o r a r e e d e c i d e r e e s u l l a p o s s i b i l i t à d i u n n u o v o u m a n e s i m o c a p a c e d i m i s u r a r e e m p a t i a e l i b e r t à o l t r e l ’ e f f i c i e n z a . L ’ i n g r e s s o è g r a t u i t o , c o n p r e n o t a z i o n e c o n s i g l i a t a p r e s s o l a b i g l i e t t e r i a d e l t e a t r o . A c c a n t o a q u e s t i m o m e n t i , l ’ i n t e r a g i o r n a t a d i v e n e r d ì s a r à a n i m a t a d a u l t e r i o r i i n c o n t r i , l a b o r a t o r i , t a l k e a t t i v i t à d i v u l g a t i v e n e i l u o g h i s i m b o l o d i T r e v i s o , d a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i a l l a P i a z z a d e i S i g n o r i , d a l C a m p u s C a ’ F o s c a r i a l l a B i b l i o t e c a B R a T , a c o n f e r m a d e l l a v o c a z i o n e d e l F e s t i v a l c h e s i f a s p a z i o a p e r t o d i d i a l o g o p e r t u t t e l e e t à .