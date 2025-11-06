R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o p o m e s i d i s c o u t i n g e s e l e z i o n e , B a r i l l a h a a n n u n c i a t o l e t r e a z i e n d e v i n c i t r i c i d e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d i G o o d f o o d m a k e r s , i l p r o g r a m m a p e r l e r e a l t à i n n o v a t i v e c h e v o g l i o n o c o n t r i b u i r e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e . G o o d f o o d m a k e r s è i l p r o g r a m m a d i o p e n i n n o v a t i o n d i B a r i l l a c h e c o i n v o l g e s t a r t u p e r e a l t à t e c n o l o g i c h e n e l l a r i s o l u z i o n e d i s f i d e r e a l i l u n g o l a c a t e n a d e l v a l o r e a l i m e n t a r e . O g n i a n n o i l p r o g r a m m a l a n c i a u n a c a l l t o a c t i o n i n t e r n a z i o n a l e , i n v i t a n d o l e i m p r e s e i n n o v a t i v e a p r o p o r r e s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r r e n d e r e i l s i s t e m a a l i m e n t a r e p i ù s o s t e n i b i l e , s i c u r o e t e c n o l o g i c o . G o o d f o o d m a k e r s m i r a a d a c c e l e r a r e l ' a d o z i o n e d i s o l u z i o n i e m e r g e n t i e a d a p p l i c a r e a p p r o c c i d i c o - c r e a z i o n e i n a m b i t i d i r i c e r c a c h e r i f l e t t o n o l a v i s i o n e p i ù a m p i a d i t r a s f o r m a z i o n e d e l s i s t e m a a l i m e n t a r e : d a l l ' a g r i c o l t u r a d i p r e c i s i o n e p e r g a r a n t i r e m a t e r i e p r i m e d i q u a l i t à , a l l a t r a c c i a b i l i t à d e l l e f i l i e r e t r a m i t e d a t i d i g i t a l i ; d a l l ' u s o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d i s i s t e m i d i l a v o r a z i o n e s o s t e n i b i l i p e r s v i l u p p a r e i n g r e d i e n t i i n n o v a t i v i , a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à e d e l l a s i c u r e z z a d e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i . I l p r o g r a m m a g u a r d a i n o l t r e a l l a c r e a z i o n e d i n u o v e e s p e r i e n z e p e r i c o n s u m a t o r i , c o n p a c k a g i n g c o n n e s s i e p r o d o t t i p e n s a t i p e r r i s p o n d e r e a l l e n u o v e t e n d e n z e a l i m e n t a r i . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 , o r g a n i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l m a c u b e ( l ' h u b d e l l ' i n n o v a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à d i B o l o g n a e d i C o n f i n d u s t r i a E m i l i a A r e a C e n t r o ) , h a i n t r o d o t t o l a f o r m u l a G o o d f o o d m a k e r s - e c o s y s t e m , c o n l ' o b i e t t i v o d i c r e a r e u n e c o s i s t e m a a p e r t o d i i n n o v a z i o n e c h e c o i n v o l g a p a r t n e r e s t a k e h o l d e r d e l l a f i l i e r a B a r i l l a . Q u e s t ' a n n o i l p r o g r a m m a h a r e g i s t r a t o 2 8 8 c a n d i d a t u r e d a 4 1 P a e s i i n 5 c o n t i n e n t i , c o n u n a s i g n i f i c a t i v a c r e s c i t a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e i t a l i a n a ( 2 4 % , i l v a l o r e p i ù a l t o d i s e m p r e ) . " G o o d f o o d m a k e r s - d i c h i a r a C l a u d i a B e r t i , h e a d o f o p e n i n n o v a t i o n d i B a r i l l a - n o n è s o l o u n p r o g r a m m a d i i n n o v a z i o n e : è u n c a t a l i z z a t o r e d i s c o p e r t e e c o l l a b o r a z i o n i . O g n i a n n o s e l e z i o n i a m o s f i d e c o n c r e t e c h e c i p e r m e t t o n o d i e s p l o r a r e t e c n o l o g i e e m o d e l l i e m e r g e n t i , a c c e l e r a n d o l ' a d o z i o n e d e l l e s o l u z i o n i p i ù p r o m e t t e n t i . A l l o s t e s s o t e m p o , p r o m u o v i a m o u n a c u l t u r a p i ù a p e r t a e c o l l a b o r a t i v a , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e i l m o d o i n c u i a f f r o n t i a m o l ' i n n o v a z i o n e e i n f l u e n z a r e p o s i t i v a m e n t e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e d e i n o s t r i t e a m e o g g i a n c h e p o r t a r e u n b e n e f i c i o d i r e t t o a i n o s t r i p a r t n e r e d u n e s e m p i o p e r l a f i l i e r a . I n q u e s t a e d i z i o n e a b b i a m o i n d i v i d u a t o s o l u z i o n i c a p a c i d i g e n e r a r e u n i m p a t t o r e a l e s u t r e t e m i c r u c i a l i : l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e p r a t i c h e d i c o l t i v a z i o n e , l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e l ' e s p e r i e n z a d ' a c q u i s t o ” . D o p o u n p r o c e s s o d i s e l e z i o n e c h e h a c o i n v o l t o 3 3 f i n a l i s t e p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o , B a r i l l a h a i n d i v i d u a t o t r e a z i e n d e c h e m e g l i o h a n n o s a p u t o r i s p o n d e r e a l l e s f i d e d i i n n o v a z i o n e p r o p o s t e d a l p r o g r a m m a . 1 ) F e l d k l a s s e ( G e r m a n i a ) p e r l a c a t e g o r i a a g t e c h f o r c l i m a t e r e s i l i e n c e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O p e n f i e l d s c h e h a s v i l u p p a t o u n a s o l u z i o n e m e c c a n i c a i n n o v a t i v a p e r l a r i m o z i o n e a u t o m a t i z z a t a d e l l e e r b e s p o n t a n e e n e i c a m p i d i b a s i l i c o , c a p a c e d i r i d u r r e i l l a v o r o m a n u a l e e m i g l i o r a r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e c o l t u r e d e s t i n a t e a l l e s a l s e e a l p e s t o B a r i l l a . 2 ) X n e x t ( I t a l i a ) p e r l a c a t e g o r i a n e w f r o n t i e r s o f d e t e c t i o n i n c o l l a b o r a z i o n e c o n B i z e r b a c h e h a p r o g e t t a t o X s p e c t r a , u n a t e c n o l o g i a x - r a y b r e v e t t a t a b a s a t a s u l c o n t e g g i o d e i f o t o n i p e r l ' a n a l i s i c h i m i c o - f i s i c a i n t e m p o r e a l e d e i p r o d o t t i a l i m e n t a r i , i n g r a d o d i i n d i v i d u a r e a n o m a l i e i n v i s i b i l i a i s i s t e m i t r a d i z i o n a l i . 3 ) V u s i o n G r o u p ( I t a l i a / F r a n c i a ) p e r l a c a t e g o r i a b e s t o n s h e l f i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n a d N o r d O v e s t c h e p r o p o n e C a p t a n a , u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o b a s a t o s u t e l e c a m e r e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r o t t i m i z z a r e l a d i s p o n i b i l i t à d e i p r o d o t t i , r i d u r r e i c a s i d i o u t o f s t o c k a s c a f f a l e e m i g l i o r a r e l ' e s p e r i e n z a d i a c q u i s t o i n n e g o z i o . L e t r e a z i e n d e i n i z i e r a n n o a d e s s o a l a v o r a r e f i a n c o a f i a n c o c o n i t e a m B a r i l l a e d i p a r t n e r d i f i l i e r a i m m e r g e n d o s i i n a t t i v i t à d i c o - d e s i g n e s p e r i m e n t a z i o n i d e d i c a t e , c h e c u l m i n e r a n n o n e l l ' I n n o v a t i o n d a y i n p r o g r a m m a i l 1 5 g e n n a i o 2 0 2 6 . T r a l e t r e r e a l t à s e l e z i o n a t e , c ' è l a s t a r t u p i t a l i a n a X n e x t , p i o n i e r a n e l l o s v i l u p p o d i s i s t e m i d i i s p e z i o n e a v a n z a t a p e r l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e . L ' a z i e n d a h a i d e a t o X s p e c t r a , u n a t e c n o l o g i a x - r a y b r e v e t t a t a c h e c o m b i n a f o t o n i c a , e l e t t r o n i c a n u c l e a r e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r e s e g u i r e a n a l i s i c h i m i c o - f i s i c h e i n t e m p o r e a l e d e i p r o d o t t i a l i m e n t a r i . A d i f f e r e n z a d e i s i s t e m i a r a g g i X c o n v e n z i o n a l i , c h e s i b a s a n o s u l l ' i n t e n s i t à m e d i a d e l s e g n a l e , X s p e c t r a u t i l i z z a l a t e c n i c a d e l ' p h o t o n c o u n t i n g ' : o g n i f o t o n e v i e n e a n a l i z z a t o s i n g o l a r m e n t e f i n o a 1 . 0 2 4 l i v e l l i e n e r g e t i c i , p e r m e t t e n d o d i r i c o n o s c e r e d i f f e r e n z e m i n i m e n e l l a c o m p o s i z i o n e d e i m a t e r i a l i . Q u e s t o a p p r o c c i o c o n s e n t e d i i d e n t i f i c a r e c o n t a m i n a n t i a b a s s a d e n s i t à , c o m e p l a s t i c a e l e g n o . L ' i n t e g r a z i o n e c o n a l g o r i t m i d i d e e p l e a r n i n g e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r m e t t e i n o l t r e a l s i s t e m a d i r i c o n o s c e r e m o d e l l i a n o m a l i e a d a t t a r s i a i d i v e r s i f o r m a t i e m a t e r i a l i d e i p r o d o t t i , a u m e n t a n d o l ' e f f i c i e n z a d e i c o n t r o l l i d i q u a l i t à . " C o l l a b o r a r e c o n B a r i l l a a t t r a v e r s o G o o d f o o d m a k e r s - a f f e r m a B r u n o G a r a v e l l i c h a i r m a n e c t o d i X n e x t - è p e r n o i u n ' o p p o r t u n i t à u n i c a p e r a p p l i c a r e l a n o s t r a t e c n o l o g i a i n u n c o n t e s t o i n d u s t r i a l e d ' e c c e l l e n z a . C o n d i v i d i a m o l a s t e s s a v i s i o n e : p o r t a r e i n n o v a z i o n e e s i c u r e z z a l u n g o t u t t a l a f i l i e r a a l i m e n t a r e , m e t t e n d o l a t e c n o l o g i a a l s e r v i z i o d e l l a q u a l i t à e d e i c o n s u m a t o r i ” . C o n f e r m a n d o s i l e a d e r n e l s e t t o r e a l i m e n t a r e , n e l 2 0 2 4 B a r i l l a h a i n v e s t i t o c i r c a 5 0 m i l i o n i d i e u r o n e l l a R i c e r c a e S v i l u p p o . E i l n u o v o H Q d e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o è a t t u a l m e n t e i n f a s e d i r i q u a l i f i c a z i o n e e p o t e n z i a m e n t o . C o n 1 2 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a e n u o v i l a b o r a t o r i , i l n u o v o p o l o v e d r à a P a r m a l a c o n c e n t r a z i o n e d i t u t t e l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e d e l G r u p p o B a r i l l a , c o n u n ' e v i d e n t e c r e s c i t a d e l l e c a p a c i t à d i B a r i l l a d i f a r e r i c e r c a e i n n o v a z i o n e . T u t t o q u e s t o l a v o r a n d o s e m p r e d i p i ù c o n t e a m i n t e r f u n z i o n a l i , i n t e r n a z i o n a l i e d e d i c a t i a i s i n g o l i p r o g e t t i , a n c h e c o n c o n t i n u e c o l l a b o r a z i o n i c o n l ' e s t e r n o c o m e l e s t a r t u p s e l e z i o n a t e a t t r a v e r s o G o o d f o o d m a k e r s .