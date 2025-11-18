R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S t a r b u c k s c e l e b r a i l p r i m o a n n i v e r s a r i o d a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l s u o i c o n i c o F l a g s h i p s t o r e i n I t a l i a i s p i r a t o a l c o n c e t t o ' W h e r e c o f f e e m e e t s a r t ' , a p e r t o i l 1 6 n o v e m b r e 2 0 2 4 i n p a r t n e r s h i p c o n P e r c a s s i , l i c e n z i a t a r i o e s c l u s i v o d e l b r a n d i n I t a l i a . L ’ e v e n t o c e l e b r a t i v o s i è s v o l t o o g g i a l l a p r e s e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i , d i V i n c e n z o C a t r a m b o n e , g e n e r a l m a n a g e r d i S t a r b u c k s I t a l y e d i a l c u n i d e i c l i e n t i p i ù f e d e l i d i S t a r b u c k s , n o n c h é n a t u r a l m e n t e d i L u c a m a l e o n t e , l ’ e c l e t t i c o a r t i s t a r o m a n o c h e h a r e a l i z z a t o l ’ i m p o n e n t e m u r a l e c h e a c c o g l i e i v i s i t a t o r i a l p i a n o t e r r a , i s p i r a t o a l c a f f è , a l l a c u l t u r a r o m a n a e a l l a m i t o l o g i a . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o , L u c a m a l e o n t e h a r e a l i z z a t o u n a p e r f o r m a n c e d i l i v e p a i n t i n g a m p l i a n d o i l s u o a r t w o r k c o m e p r o s e c u z i o n e d e l r a c c o n t o v i s i v o i n i z i a t o u n a n n o f a . L a g i o r n a t a è p r o s e g u i t a c o n s e s s i o n i d i d e g u s t a z i o n i d e d i c a t e , r i t r a t t i d a l v i v o r e a l i z z a t i d a l l ’ i l l u s t r a t o r e J a c o p o A s c a r i e d a u n d j s e t a l l e s t i t o n e l M i x a t o B a r . N e l p o m e r i g g i o , i n o l t r e , i v i s i t a t o r i s o n o s t a t i c o i n v o l t i i n w o r k s h o p c r e a t i v i d i c r o c h e t c o n d o t t i d a C e c i l i a e M a r t i n a T o r n a t i , f o n d a t r i c i d e l b r a n d A l m a c e e d i c a l l i g r a f f i t i , a c u r a d e l l ’ a r t i s t a W a r i o s . S i t u a t o i n P i a z z a S a n S i l v e s t r o , n e l c u o r e d e l l a C a p i t a l e , i l F l a g s h i p p r e s e n t a u n f o r m a t i n e d i t o , ' W h e r e c o f f e e m e e t s a r t ' , c h e f o n d e a r t e , c r e a t i v i t à e p a s s i o n e p e r i l c a f f è . L o s t o r e o f f r e u n ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a u n i c a n e l s u o g e n e r e e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d ’ i n c o n t r o p e r l a c o m u n i t à r o m a n a e i v i s i t a t o r i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o , c h e t r o v a n o i n S t a r b u c k s i l p e r f e t t o T h i r d P l a c e , u n l u o g o a c c o g l i e n t e e f o n t e d i i s p i r a z i o n e i n c u i s e n t i r s i a c a s a , d o v e i l r i t o d e l c a f f è s i t r a s f o r m a i n u n ’ e s p e r i e n z a c u l t u r a l e e c o n d i v i s a . I l F l a g s h i p d i v e n t a c o s ì u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o m u n i t à , u n l u o g o d i n a m i c o i n c u i i l p i a c e r e d e l c a f f è s i a r r i c c h i s c e d i m o m e n t i d i e s p r e s s i o n e a r t i s t i c a , s c a m b i o e c o n n e s s i o n e , c o n s o l i d a n d o i l l e g a m e t r a i l b r a n d e l a c i t t à . I n u n a n n o , i l F l a g s h i p d i S a n S i l v e s t r o h a s o s t e n u t o l ’ e c o n o m i a l o c a l e o f f r e n d o o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e a d o l t r e 5 0 p a r t n e r ( d i p e n d e n t i ) e c i r c a 7 . 0 0 0 o r e d i f o r m a z i o n e . I n q u e s t i p r i m i 1 2 m e s i , l o s t o r e h a o s p i t a t o n u m e r o s i e v e n t i c u l t u r a l i , r a f f o r z a n d o i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o g r a z i e a n c h e a l s o s t e g n o d i a r t i s t i e m e r g e n t i e o r g a n i z z a t o w o r k s h o p e s e s s i o n i d i c o f f e e t a s t i n g , c o n i u g a n d o a r t e , c a f f è e s o s t e n i b i l i t à i n e s p e r i e n z e d i c o n d i v i s i o n e e d i a l o g o , p e r c h é “ t o g e t h e r i s t h e b e s t p l a c e t o b e ” . I l F l a g s h i p è s t a t o i n o l t r e t e a t r o a g i u g n o d e l l a f i n a l e n a z i o n a l e d e l l a B a r i s t a c h a m p i o n s h i p 2 0 2 5 , l a c o m p e t i z i o n e a n n u a l e c h e d a l 2 0 1 4 r i u n i s c e p a r t n e r p r o v e n i e n t i d a 4 2 P a e s i s i t u a t i i n E u r o p a , M e d i o O r i e n t e e A f r i c a . O g g i S t a r b u c k s c o n t a i n I t a l i a 5 0 n e g o z i - l ’ u l t i m o d e i q u a l i i n a u g u r a t o a o t t o b r e a B o l z a n o a l l ’ i n t e r n o d e l l a H i g h S t r e e t G a l l e r y d e l n u o v o c o m p l e s s o m u l t i f u n z i o n a l e W a l t h e r P a r k - e o l t r e 7 6 0 p a r t n e r p r o v e n i e n t i d a d i e c i r e g i o n i : C a m p a n i a , E m i l i a - R o m a g n a , L a z i o , L i g u r i a , L o m b a r d i a , P i e m o n t e , P u g l i a , T o s c a n a , T r e n t i n o - A l t o A d i g e e V e n e t o . L e r e c e n t i i n i z i a t i v e d e l b r a n d r i a f f e r m a n o i l s u o i m p e g n o a o f f r i r e u n a S t a r b u c k s E x p e r i e n c e s e m p r e p i ù i n c l u s i v a e i n n o v a t i v a , c o m e s p a z i o d i i n c o n t r o f o c a l i z z a t o s u l l a c o n n e s s i o n e t r a l e p e r s o n e . T r a q u e s t e v i è l o S t a r b u c k s B o o k C l u b , u n p e r c o r s o i t i n e r a n t e i n c i n q u e t a p p e a l l a s c o p e r t a d e i g r a n d i c a p o l a v o r i d e l l a l e t t e r a t u r a , g u i d a t o d a l l o s c r i t t o r e e a u t o r e R i c c a r d o P e d i c o n e . L ’ u l t i m o a p p u n t a m e n t o s a r à a d i c e m b r e p r o p r i o i n u n o s t o r e a R o m a . I n o l t r e , i n o t t i c a d i i n c l u s i o n e , S t a r b u c k s h a r e c e n t e m e n t e i n t r o d o t t o l a p r i c e p a r i t y , e l i m i n a n d o i l s o v r a p p r e z z o p e r l e s u e q u a t t r o a l t e r n a t i v e v e g e t a l i a l l a t t e – a v e n a , s o i a , c o c c o e m a n d o r l a . V i n c e n z o C a t r a m b o n e , g e n e r a l m a n a g e r d i S t a r b u c k s I t a l i a , h a d i c h i a r a t o : “ R o m a h a a c c o l t o i l F l a g s h i p s t o r e S t a r b u c k s c o n e n t u s i a s m o e c u r i o s i t à e s i a m o o r g o g l i o s i d i c e l e b r a r e q u e s t o p r i m o a n n i v e r s a r i o i n s i e m e a l l a c i t t à e a i n o s t r i p a r t n e r , r i n n o v a n d o l ’ i m p e g n o d i W h e r e C o f f e e M e e t s A r t n e l v a l o r i z z a r e l ’ a r t e e l a c o m u n i t à l o c a l e . F i n d a l p r i m o g i o r n o , i l n o s t r o F l a g s h i p è d i v e n t a t o u n l u o g o i n c u i i l c a f f è è u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c h e u n i s c e p e r s o n e , g e n e r a z i o n i e c u l t u r e d i v e r s e . I n u n a n n o a b b i a m o v i s t o c r e s c e r e u n a c o m u n i t à a t t i v a , c o i n v o l t a e c o n n e s s a , u n a c o m u n i t à c h e r i c o n o s c e i n S t a r b u c k s n o n s o l o c o m e u n l u o g o d i c o n d i v i s i o n e , m a a n c h e c o m e u n o s p a z i o d i c u l t u r a e a p p a r t e n e n z a . C o n t i n u i a m o a c r e d e r e i n q u e s t o p e r c o r s o , u n e n d o q u a l i t à , i n n o v a z i o n e e c r e a t i v i t à p e r r e n d e r e o g n i v i s i t a u n a S t a r b u c k s e x p e r i e n c e u n i c a ” .