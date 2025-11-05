M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n b a n d o p u b b l i c o e i l s ì a u n a s p e c u l a z i o n e e d i l i z i a . L ' i m p r e n d i t o r e d e l l o s p e t t a c o l o C l a u d i o T r o t t a , s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e i n P r o c u r a a M i l a n o , h a r i p e t u t o q u e l l a c h e d a t e m p o è u n a s u a d e n u n c i a p u b b l i c a c o n t r o l a v e n d i t a d e l l o s t a d i o S a n S i r o s u c u i i p m P a o l o F i l i p p i n i , G i o v a n n a C a v a l l e r i e G i o v a n n i P o l i z z i i n d a g a n o p e r t u r b a t i v a d ' a s t a . A l c e n t r o d e l f a s c i c o l o d ' i n d a g i n e i l d o c u m e n t o p u b b l i c a t o l o s c o r s o m a r z o s u l s i t o d e l C o m u n e d i M i l a n o . L ’ a v v i s o p u b b l i c o r i g u a r d a l a r a c c o l t a d i m a n i f e s t a z i o n i d i i n t e r e s s e r e l a t i v e a l c o m p e n d i o i m m o b i l i a r e d e l l a G r a n d e f u n z i o n e u r b a n a ( G f u ) ' S a n S i r o ' c o m p r e n s i v o d e l l o s t a d i o M e a z z a . " Q u e l l ' a v v i s o d a v a 3 7 g i o r n i p e r p r e s e n t a r e e v e n t u a l m e n t e u n i n t e r e s s e a f r o n t e d i u n l a s s o t e m p o r a l e d i c i n q u e a n n i e m e z z o i n c u i l e s o c i e t à d i c a l c i o a v e v a n o c o n t i n u a t o a i n t e r a g i r e c o n i l C o m u n e . Q u e s t o è u n p r i m o f a t t o , m a n e l m e r i t o q u e s t o a v v i s o d i i n t e r e s s e p u b b l i c o r i g u a r d a u n ' o p e r a z i o n e i m m o b i l i a r e c h e p r e s u p p o n e l a d e m o l i z i o n e d e l l o s t a d i o a c u i c o m e c i t t a d i n o , i m p r e n d i t o r e d e l m o n d o d e l l o s p e t t a c o l o e c o m p o n e n t e d e l c o m i t a t o S ì M e a z z a m i o p p o n g o n o n s o l o p e r c h é l o s t a d i o è u n s i m b o l o , m a p e r c h é e f u n z i o n a l e e h o s e m p r e d e t t o c h e c i v o l e v a u n b a n d o i n t e r n a z i o n a l e p e r l a r i s t r u t t u r a z i o n e e p e r l a f u t u r a g e s t i o n e d i S a n S i r o " d i c e r i c o r d a n d o i l l u n g o e l e n c o d i e s p o s t i p r e s e n t a t i p r o p r i o d a l C o m i t a t o i n p r o c u r a . P e r l ' i m p r e n d i t o r e l a s c e l t a d e l C o m u n e , c h e n o n o p t a p e r i l b a n d o , h a p o r t a t o a u n a " s p e c u l a z i o n e i m m o b i l i a r e " , d o v e l a v e n d i t a " r i g u a r d a u n o s p a z i o m o l t o p i ù g r a n d e d i q u e l l o n e c e s s a r i o p e r f a r e u n n u o v o s t a d i o " a g g i u n g e T r o t t a . " N o n v i p a r e u n p o ' s t r a n o c h e a f r o n t e d i c i n q u e a n n i e m e z z o d i t r a t t a t i v e c i s i a n o 3 7 g i o r n i p e r f a r e u n a p r o p o s t a a l t e r n a t i v a p e r u n p r o g e t t o d i q u e s t o g e n e r e ? O g n u n o p u ò i n t e r p r e t a r e q u e s t a c o s a a l l a l u c e d e l s o l e . A c h i g i o v a v e n d e r e u n b e n e p u b b l i c o p e r f e t t a m e n t e f u n z i o n a n t e , n o n f a t i s c e n t e , c h e v a r i s t r u t t u r a t o e a m m o d e r n a t o ? D o v e è l ' i n t e r e s s e p u b b l i c o ? P e r s t r a p a g a r e i g i o c a t o r i d i M i l a n e I n t e r ? D o v e è l a v i s i o n e p o l i t i c a i n t u t t o q u e s t o ? L a s c i a m o p e r d e r e i l v a l o r e i c o n i c o , i l d i s a s t r o a m b i e n t a l e , l ' a u m e n t o d e l l a c e m e n t i f i c a z i o n e . E ' u n ' o p e r a z i o n e c h e n o n h a n e s s u n s e n s o e g i o v a m e n t o p e r l a c i t t à " c o n c l u d e l ' i n t e r i s t a T r o t t a .