M i l a n o , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E ' l u n e d ì 1 0 n o v e m b r e p r o s s i m o l a d a t a a c u i t u t t i g u a r d a n o , P r o c u r a d i M i l a n o c o m p r e s a . Q u a r a n t a t r é g i o r n i , a p a r t i r e d a o g g i , p e r c a p i r e d a v v e r o q u a l e s a r à i l d e s t i n o d i S a n S i r o d o p o i l v o t o c h e h a s p a c c a t o i l C o n s i g l i o c o m u n a l e e s u c u i s i d i v i d e a n c h e l a c i t t à . S o l o p o c h e o r e f a , d o p o u n a d i s c u s s i o n e f i u m e a P a l a z z o M a r i n o , è a r r i v a t o i l v i a l i b e r a a l l a v e n d i t a d e l l o s t a d i o M e a z z a a I n t e r e M i l a n : l a d e l i b e r a è p a s s a t a c o n 2 4 f a v o r e v o l i , 2 0 c o n t r a r i ( l ' i n t e r o c e n t r o d e s t r a s e n z a F o r z a I t a l i a ) e d u e c o n s i g l i e r i c h e n o n h a n n o p a r t e c i p a t o a l v o t o . U n a s ì a l l a v e n d i t a - d o p o s e i a n n i d i d i s c u s s i o n i , p o l e m i c h e e d e s p o s t i - c h e o r a a n d r à f i n a l i z z a t o c o n u n a t t o n o t a r i l e p e r f i s s a r e o g n i d e t t a g l i o d e l l ' o p e r a z i o n e d a 1 9 7 m i l i o n i d i e u r o c h e r i g u a r d a a n c h e l ' a r e a i n t e r n o a l l o s t a d i o . O r a , e s p o s t i e i n c h i e s t e p e r m e t t e n d o , l ' u l t i m o a t t o d e v e a r r i v a r e i n g r a n f r e t t a , p r i m a c h e s c a t t i i l v i n c o l o ( 1 0 n o v e m b r e ) s u l s e c o n d o a n e l l o r e n d e n d o d i f a t t o i m p o s s i b i l e l a d e m o l i z i o n e d e l M e a z z a . U n v i n c o l o a r c h i t e t t o n i c o d i v e t u s t à ( a l c o m p i m e n t o d e i 7 0 a n n i ) r i c o n o s c i u t o d a l l a S o p r i n t e n d e n z a c h e v a l e s o l o n e l c a s o i l b e n e a p p a r t e n g a a l p u b b l i c o e c h e ' e v a p o r a ' n e l p a s s a g g i o d i m a n i a u n p r i v a t o , c o m e s t a p e r a c c a d e r e s u S a n S i r o . E d è i l s o l o ' p a l e t t o ' r i c o n o s c i u t o p o i c h é l a S o v r i n t e n d e n z a n o n h a m a i r i c o n o s c i u t o i l v i n c o l o d i i n t e r e s s e c u l t u r a l e c h e , i n v e c e , s a r e b b e ' s i n e d i e ' c i o è a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . U n v i n c o l o s u c u i l a P r o c u r a d i M i l a n o - c o n i l p o o l d e d i c a t o a i r e a t i n e l c a m p o d e l l ' U r b a n i s t i c a - h a a p e r t o u n f a s c i c o l o l a s c o r s a e s t a t e m a c h e o r a , s e i t e m p i v e r r a n n o r i s p e t t a t i , v i a g g i a v e r s o l ' a r c h i v i a z i o n e . A l t r o t e m a q u e l l o d e l p r e z z o s u c u i i p u b b l i c i m i n i s t e r i s i e r a n o m o s s i s u i n p u t d i u n e s p o s t o d i u n C o m i t a t o d i c i t t a d i n i . E p p u r e l a c i f r a d e l l a v e n d i t a d i 1 9 7 m i l i o n e d i e u r o è u n a c i f r a s t i m a t a d a l l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e e r i t e n u t a " n o n s o t t o s t i m a t a " d a l l e u n i v e r s i t à B o c c o n i e P o l i t e c n i c o . S o l o c o n l ' a t t o n o t a r i l e c i s a r à q u e l p a s s a g g i o d a p u b b l i c o a p r i v a t o c h e c o m p o r t e r à l a t r a s f o r m a z i o n e d i o l t r e 2 8 0 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i c i t t à , u n c a m b i a m e n t o d a q u i a l 2 0 3 5 : u n n u o v o i m p i a n t o d a 7 1 . 5 0 0 p o s t i , d i s t r i b u i t i s u d u e a n e l l i e c i r c o n d a t i d a 1 4 0 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i p a r c o . A d i s e g n a r e i l n u o v o M e a z z a s a r a n n o g l i a r c h i t e t t i N o r m a n F o s t e r e D a v i d M a n i c a , g i à n o t i a n c h e p e r i l n u o v o W e m b l e y d i L o n d r a . D o p o l a c o s t r u z i o n e d e l n u o v o i m p i a n t o , c h e d o v r e b b e v e d e r e l a l u c e n e l 2 0 3 1 , s a r à a b b a t t u t o S a n S i r o : n e r e s t e r à m e n o d e l 1 0 p e r c e n t o . U n a p a r t e d e l l a C u r v a S u d , c o n a n n e s s a t o r r e , s a r à r i f u n z i o n a l i z z a t a . E s c l u s a l a p o s s i b i l i t à d i c o s t r u i r e c a s e , i l r e s t o d e l l ' a r e a s a r à t r a s f o r m a t a i n u n a s o r t a d i ' c i t t a d e l l a ' : d a q u a n t o t r a p e l a l e s q u a d r e d e s t i n e r a n n o 4 3 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e l o r d a a g l i u f f i c i , 2 0 m i l a a u n h o t e l e 1 5 m i l a a i p a r c h e g g i . N e l l ' a r e a c i s a r a n n o n e g o z i e r i s t o r a n t i , o l t r e a l m u s e o d i I n t e r e M i l a n .