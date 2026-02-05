M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e l c o r s o d e l 2 0 2 5 , g r a z i e a l p r o g e t t o B u o n F i n e , l ’ i n i z i a t i v a s o c i a l e , n a t a n e l 2 0 0 5 , c h e t r a s f o r m a l e e c c e d e n z e d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i i n r i s o r s e p e r l e c o m u n i t à l o c a l i c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r e v e n i r e l o s p r e c o a l i m e n t a r e e d i v a l o r i z z a r e l e e c c e d e n z e d i p r o d o t t i a n c o r a p e r f e t t a m e n t e i d o n e i a l c o n s u m o , m a n o n p i ù c o m m e r c i a l i z z a b i l i , C o o p L o m b a r d i a h a r e c u p e r a t o o l t r e 8 5 8 t o n n e l l a t e d i c i b o , c o n t r i b u e n d o a l l a d i s t r i b u z i o n e d i 1 . 7 1 6 . 1 8 0 p a s t i , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 6 . 5 7 9 . 4 6 0 e u r o . ( V I D E O ) I n o c c a s i o n e d e l l a 1 3 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e d e l l o s p r e c o a l i m e n t a r e , g i o v e d ì 5 f e b b r a i o , B r u n o C e c c a r e l l i , R e s p o n s a b i l e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i e C o m u n i c a z i o n e d i C o o p L o m b a r d i a , h a r a c c o n t a t o i l t e m a d e l l o s p r e c o a t t r a v e r s o l ’ e s p e r i e n z a c o n c r e t a d e l l a c o o p e r a z i o n e d i c o n s u m o : “ I l p r o g e t t o c e n t r a l e d i C o o p L o m b a r d i a è ‘ B u o n F i n e ’ , c h e d a l 2 0 0 5 a d o g g i h a f o r n i t o m i l i o n i d i p a s t i o g n i a n n o - s p i e g a - n e l l ' u l t i m o a n n o , i n f a t t i , a b b i a m o r a c c o l t o o l t r e 8 5 0 t o n n e l l a t e d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i , c h e h a n n o p e r m e s s o d i d i s t r i b u i r e o l t r e 1 , 7 m i l i o n i d i p a s t i ” . C o n i l p r o g e t t o ‘ B u o n F i n e ’ , q u i n d i , C o o p s i i m p e g n a n e l r e c u p e r o d i “ q u e i p r o d o t t i v i c i n i a l l a s c a d e n z a , m a a n c o r a u t i l i z z a b i l i , o p p u r e d i c o n f e z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e s t a t e d a n n e g g i a t e , s e n z a c h e s i a s t a t a i n t a c c a t a , p e r ò , l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o e p o s s o n o , q u i n d i , e s s e r e d o n a t e a d a s s o c i a z i o n i c h e l e t r a s f o r m a n o i n p a s t i , c i b o e v a l o r e p e r c h i s i t r o v a i n d i f f i c o l t à ” . T r a g l i o b i e t t i v i d e l l a C o o p e r a t i v a c ’ è q u e l l o d i c o n t r i b u i r e a l l a c r e s c i t a s o c i o - e c o n o m i c a d e l l e r e a l t à i n c u i è p r e s e n t e , f a v o r e n d o l a c o e s i o n e s o c i a l e e l a c r e a z i o n e d i u n b e n e s s e r e d i f f u s o p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à : “ C o o p è i m p e g n a t a c o n t r o l o s p r e c o a l i m e n t a r e l u n g o t u t t a l a f i l i e r a a t t r a v e r s o l a f o r m a z i o n e d e i p r o p r i d i p e n d e n t i , m a a n c h e p e n s a n d o a i n i z i a t i v e c o m e ‘ M a n g i a m i S u b i t o ’ , c h e c o n s i s t e n e l l a v e n d i t a d i p r o d o t t i a n c o r a v e n d i b i l i , m a c h e s a r e b b e u t i l e v e n d e r e p r i m a d e l l a s c a d e n z a - c o n t i n u a C e c c a r e l l i - n o n c h é c e r c a n d o d i p r e s t a r e a t t e n z i o n e a n c h e a i p i c c o l i d e t t a g l i ” . C o n ‘ B u o n F i n e ’ , C o o p r e c u p e r a q u o t i d i a n a m e n t e p r o d o t t i a n c o r a p e r f e t t a m e n t e c o m m e s t i b i l i , m a n o n p i ù v e n d i b i l i n e i p u n t i v e n d i t a - i n q u a n t o p r o s s i m i a l l a s c a d e n z a o c o n p i c c o l e i m p e r f e z i o n i - e l i d o n a a d a s s o c i a z i o n i n o p r o f i t , c o o p e r a t i v e s o c i a l i , p a r r o c c h i e e d e n t i c a r i t a t e v o l i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o , v a l o r i z z a n d o i l s u o m o d e l l o d i s o l i d a r i e t à a k m z e r o , r i d u c e n d o a l m i n i m o l e m o v i m e n t a z i o n i l o g i s t i c h e , l i m i t a n d o l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e l e g a t o a l t r a s p o r t o d e l l e m e r c i e f a v o r e n d o u n a g e s t i o n e e f f i c i e n t e e r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e . Q u e s t e o r g a n i z z a z i o n i u t i l i z z a n o g l i a l i m e n t i r i c e v u t i p e r p r e p a r a r e p a s t i a f a v o r e d i p e r s o n e e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à , c r e a n d o , c o s ì , u n a f i l i e r a v i r t u o s a d i s o l i d a r i e t à l o c a l e s e n z a i n t e r m e d i a z i o n i , c h e p o t r e b b e r o g e n e r a r e n u o v i s p r e c h i : “ C o l l a b o r i a m o , i n f a t t i , c o n a s s o c i a z i o n i d i g r a n d e s p e s s o r e e d i m e n s i o n e c o m e l a C a r i t a s , l a C r o c e R o s s a o E m e r g e n c y , m a v i è a n c h e u n a f i t t a r e t e d i a s s o c i a z i o n i s u l t e r r i t o r i o , c h e r a c c o l g o n o i p r o d o t t i r e c a n d o s i d i r e t t a m e n t e a l s u p e r m e r c a t o p i ù v i c i n o , r i u s c e n d o , p e r t a n t o , a p o r t a r e s o l i d a r i e t à a c h i l o m e t r o z e r o i n t u t t i i t e r r i t o r i d o v e C o o p L o m b a r d i a è p r e s e n t e ” , c o n c l u d e .