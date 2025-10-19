R o m a , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a n e l l a s e r a t a d i s a b a t o 1 8 o t t o b r e a F i u g g i l a 3 ° R o m a E c o R a c e , c o m p e t i z i o n e d i r e g o l a r i t à s u s t r a d a d e d i c a t a a g l i a u t o v e i c o l i a l i m e n t a t i c o n p r o p u l s i o n i e c a r b u r a n t i a l t e r n a t i v i . U n e v e n t o c h e c o n i u g a s p o r t , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à , c o n f e r m a n d o s i c o m e u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù a t t e s i p e r g l i a p p a s s i o n a t i d i m o b i l i t à e c o l o g i c a . D o p o l e v e r i f i c h e t e c n i c h e d i r i t o e l a c o l a z i o n e a b a s e d i p r o d o t t i a k m 0 o f f e r t a d a C o l d i r e t t i L a z i o , i m e z z i i n g a r a e r a n o p a r t i t i n e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a d a v i a A p p i a A n t i c a , a R o m a , s c a g l i o n a t i a u n m i n u t o d i d i s t a n z a l ’ u n o d a l l ’ a l t r o , a l l a p r e s e n z a d i G i u s e p p i n a F u s c o , p r e s i d e n t e A u t o m o b i l e C l u b R o m a , F e d e r i c o R o c c a , c o n s i g l i e r e d i R o m a C a p i t a l e e R o b e r t o M a i n i e r o , p r e s i d e n t e d i P e t e r P a n . I l p e r c o r s o , l u n g o e s u g g e s t i v o , h a a t t r a v e r s a t o a l c u n i d e i c e n t r i p i ù c a r a t t e r i s t i c i d e i C a s t e l l i R o m a n i e d e l l ’ e n t r o t e r r a l a z i a l e : A l b a n o L a z i a l e , F r a s c a t i , S a n C e s a r e o , P a l e s t r i n a e R o c c a d i C a v e , f i n o a r a g g i u n g e r e S u b i a c o , d o v e a l l e 1 3 . 5 0 s i è c o n c l u s o i l p r i m o s e t t o r e d i g a r a e l a c a r o v a n a d i v e i c o l i e c o l o g i c i è s t a t a a c c o l t a d a l l ' a s s e s s o r e F r a n c e s c o B a s s o . N e l p o m e r i g g i o i c o n c o r r e n t i h a n n o p r o s e g u i t o v e r s o A n i e n e e G u a r c i n o , p e r p o i t a g l i a r e i l t r a g u a r d o a F i u g g i , i n p r o v i n c i a d i F r o s i n o n e , a p a r t i r e d a l l e 1 7 . 3 0 . L a g i o r n a t a s i è c h i u s a a l T e a t r o C o m u n a l e d i F i u g g i , a l l a p r e s e n z a d i G i a n l u c a L u d o v i c i , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o C o m u n a l e , d i R i c c a r d o A l e m a n n o , d i r e t t o r e d e l l ' A u t o m o b i l e C l u b R o m a e d i D a v i d e C o l o m b a n o , m a r k e t i n g m a n a g e r B r c G a s E q u i p m e n t . D o m e n i c a 1 9 s i è s v o l t a l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e , a c o n s e g n a r e i t r o f e i l a m a d r i n a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e A n n a l i s a M i n e t t i , c a n t a u t r i c e e a t l e t a p a r a l i m p i c a e L a u r a L a t i n i a s s e s s o r e d e l e g a t o a l l o S p o r t d e l C o m u n e d i F i u g g i . L a p r e m i a z i o n e s i è s v o l t a a l V i l l a g g i o R o m a E c o R a c e , a l l e s t i t o n e l c e n t r o d i F i u g g i c o n l ’ e s p o s i z i o n e d e i v e i c o l i i n g a r a e u n p e r c o r s o m i n i k a r t r i s e r v a t o a i b a m b i n i , n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n i z i a t i v a “ C o n s a p e v o l i a l l a G u i d a – S c o p r i r e l a m o b i l i t à … d i v e r t e n d o s i ” . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a R o m a E c o R a c e h a c o n f e r m a t o c o m e l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e p o s s a e s s e r e n o n s o l o u n a n e c e s s i t à a m b i e n t a l e , m a a n c h e u n t e r r e n o d i s f i d a e p a s s i o n e , c a p a c e d i u n i r e t e c n o l o g i a , c o m p e t i z i o n e e r i s p e t t o p e r l ’ a m b i e n t e . L a g a r a , o r g a n i z z a t a d a A u t o m o b i l e C l u b R o m a , c h e n e h a c u r a t o i n s i e m e a P i k R a c e g l i a s p e t t i s p o r t i v o a u t o m o b i l i s t i c i e P u n t o G a s , o p e r a t o r e d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , c o n s e n t e d i o t t e n e r e p u n t i v a l i d i p e r l e c o m p e t i z i o n i m o t o r i s t i c h e T r o f e o G r e e n E n d u r a n c e e G r e e n C h a l l e n g e C u p , i n s e r i t e n e l C a m p i o n a t o I t a l i a n o E n e r g i e A l t e r n a t i v e d i A c i S p o r t , i n c o n f o r m i t à c o n i l C o d i c e S p o r t i v o I n t e r n a z i o n a l e F I A , l a F e d e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ A u t o m o b i l e . L e c a t e g o r i e d i v e i c o l i c o i n v o l t e : e l e t t r i c i , i b r i d i e l e t t r i c i e a l t r i v e i c o l i a d e n e r g i e a l t e r n a t i v e , q u a l i m o n o e b i f u e l g a s s o s i ( G P L e m e t a n o ) , b i o c a r b u r a n t i . P e r i l 3 ° R o m a E c o R a c e T r o f e o G r e e n E n d u r a n c e p r i m i N i c o l a V e n t u r a e M o n i c a P o r t a , E c o M o t o r i R a c i n g T e a m , s u F i a t 5 0 0 A b a r t h a b i o m e t a n o , s e c o n d i M a t t e o R i g a m o n t i e M a t t e o C a i r o l i , S c u d e r i a d e l L a r i o , s u S k o d a E n y a q 8 0 x , t e r z i P i e t r o G a s p a r r i e A l e s s i o B a l d a s s e r i n i , R a c e B i o C o n c e p t - B i o D r i v e A c a d e m y , s u K i a E V 6 . P e r l e s c u d e r i e p r i m a c l a s s i f i c a t a E c o M o t o r i R a c i n g T e a m , s e c o n d a S c u d e r i a d e l L a r i o , t e r z a R a c e B i o C o n c e p t – B i o D r i v e A c a d e m y . P e r i l 3 ° R o m a E c o R a c e G r e e n C h a l l a n g e C u p p r i m i c l a s s i f i c a t i P i e t r o G a s p a r r i e A l e s s i o B a l d a s s e r i n i , R a c e B i o C o n c e p t - B i o D r i v e A c a d e m y , s u K i a E V 6 , s e c o n d i G a e t a n o C e s a r a n o e F a b i o R o b e r t i , U i g a , s u M a z d a 2 H y b r i d H o m u r a P l u s , t e r z i P i e r F r a n c o B a t z e l l a e S t e f a n o C a p r i n i s u F i a t 5 0 0 E . P e r i l 3 ° R o m a E c o R a c e P r e s s - M e m o r i a l F i a m m e t t a L a G u i d a r a , p r i m i c l a s s i f i c a t i N i c o l a V e n t u r a e M o n i c a P o r t a , E c o M o t o r i R a c i n g T e a m , s u F i a t 5 0 0 A b a r t h a b i o m e t a n o , s e c o n d i P i e t r o G a s p a r r i e A l e s s i o B a l d a s s e r i n i , R a c e B i o C o n c e p t - B i o D r i v e A c a d e m y , s u K i a E V 6 , t e r z i G a e t a n o C e s a r a n o e F a b i o R o b e r t i , U i g a , s u M a z d a 2 H y b r i d H o m u r a P l u s . " L a R o m a E c o R a c e h a r a p p r e s e n t a t o u n o s t r a o r d i n a r i o m o m e n t o d i s i n t e s i t r a s p o r t , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e . A t t r a v e r s o q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e , l ’ A u t o m o b i l e C l u b R o m a h a i n t e s o p r o m u o v e r e u n a r i f l e s s i o n e c o n c r e t a s u l l a m o b i l i t à d e l f u t u r o , v a l o r i z z a n d o l e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e c o n s e n t o n o d i r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e i v e i c o l i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l l e n o s t r e c i t t à . R o m a , i n p a r t i c o l a r e , h a b i s o g n o d i u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i c o n i u g a r e e f f i c i e n z a , s i c u r e z z a e r i s p e t t o p e r l ’ a m b i e n t e u r b a n o . C o n l a R o m a E c o R a c e , i n t e n d i a m o c o n t r i b u i r e a d i f f o n d e r e u n a c u l t u r a d e l l a g u i d a f o n d a t a s u c o n s a p e v o l e z z a , r e s p o n s a b i l i t à e a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e e , a l l o s t e s s o t e m p o , p r o m u o v e r e l o s p o r t a u t o m o b i l i s t i c o c o m e l e v a d i c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a d e l l a n o s t r a C i t t à ” h a d i c h i a r a t o l a p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o m o b i l e C l u b R o m a G i u s e p p i n a F u s c o . “ S i a m o m o l t o c o n t e n t i d i q u e s t a t e r z a e d i z i o n e d e l l a R o m a E c o R a c e – h a s o t t o l i n e a t o S p a r t a c o L o m b a r d e l l i , P u n t o G a s - . D i e t r o q u e s t o r i s u l t a t o c ’ è u n l a v o r o i n t e n s o , p o r t a t o a v a n t i d a n u m e r o s i p r o f e s s i o n i s t i e d a a z i e n d e d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e c h e , a n n o d o p o a n n o , s c e l g o n o d i c o l l a b o r a r e c o n n o i p e r g a r a n t i r e l a p e r f e t t a r i u s c i t a d i q u e s t a g a r a e c o l o g i c a . A n c h e q u e s t ’ a n n o c e l ’ a b b i a m o f a t t a , e n o n e r a a f f a t t o s e m p l i c e . Q u e s t o t r a g u a r d o è i l f r u t t o d e l l ’ i m p e g n o e d e l l a p a s s i o n e d i t u t t e l e r e a l t à c o i n v o l t e . A l o r o , e a i m i e i c o l l a b o r a t o r i , v a i l m i o p i ù s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o " . P e r F e d e r i c o R o c c a , c o n s i g l i e r e d i R o m a C a p i t a l e , “ l a R o m a E c o R a c e , n a t a d a u n a b e l l i s s i m a i n t u i z i o n e d e l l a P u n t o G a s , s i è a f f e r m a t a n e l p a n o r a m a d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e r i u s c e n d o a c o n i u g a r e s p o r t , c u l t u r a , t u r i s m o e a m b i e n t e . I n u m e r i e l a p a r t e c i p a z i o n e d i m o s t r a n o c h e è s t a t a u n a s c e l t a v i n c e n t e c h e c o n g r a n d e p r o f e s s i o n a l i t à c i d à l o s p u n t o d i v i v e r e u n ' e s p e r i e n z a u n i c a n e l s u o g e n e r e e r a p p r e s e n t a u n m o d o i n t e l l i g e n t e e c o n s a p e v o l e p e r p r o m u o v e r e l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e l a t u t e l a a m b i e n t a l e ” . I p a r t e c i p a n t i h a n n o a f f r o n t a t o u n p e r c o r s o d i 2 0 0 c h i l o m e t r i , m a n o n è s t a t a l a v e l o c i t à a d e c r e t a r e i l v i n c i t o r e : a f a r e l a d i f f e r e n z a c i h a p e n s a t o l ’ e n e r g i a c o n s u m a t a . H a t r i o n f a t o c h i è r i u s c i t o a c o p r i r e l ’ i n t e r a d i s t a n z a u t i l i z z a n d o n e l a m i n o r q u a n t i t à p o s s i b i l e , d i m o s t r a n d o p a d r o n a n z a n e l l a g u i d a , c a p a c i t à d i g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e e p r o f o n d a c o n o s c e n z a d e l p r o p r i o v e i c o l o . I m e z z i s o n o s t a t i m e s s i a l l a p r o v a i n u n a s e r i e d i t e s t d i c o n s u m o e i n s e i p r o v e a m e d i a , d o v e r i s p e t t o d e l c o d i c e d e l l a s t r a d a e c o n o s c e n z a d e l p e r c o r s o s i s o n o u n i t i a u n a p p r o c c i o d i g u i d a s o s t e n i b i l e . U n e l e m e n t o , q u e s t ’ u l t i m o , d e t e r m i n a n t e p e r s c a l a r e l a c l a s s i f i c a . N e è n a t a u n a c o m p e t i z i o n e a v v i n c e n t e , i n c u i e f f i c i e n z a , i n n o v a z i o n e e s t r a t e g i a s i s o n o i n t r e c c i a t e i n m o d o s p e t t a c o l a r e . D a v i d e C o l o m b a n o , m a r k e t i n g m a n a g e r d i B R C G a s E q u i p m e n t : " D e s i d e r o e s p r i m e r e i l n o s t r o a p p r e z z a m e n t o p e r l a r i u s c i t a d e l l a R o m a E c o R a c e 2 0 2 5 , m a n i f e s t a z i o n e c h e i n c a r n a i v a l o r i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a p a s s i o n e m o t o r i s t i c a . S i a m o o r g o g l i o s i d i e s s e r e s t a t i s p o n s o r u f f i c i a l i d i u n e v e n t o c h e p r o m u o v e l ’ u s o d i c a r b u r a n t i e p r o p u l s i o n i a l t e r n a t i v e , d i m o s t r a n d o c o m e l a m o b i l i t à i n t e l l i g e n t e e r i s p e t t o s a d e l l ’ a m b i e n t e p o s s a c o e s i s t e r e c o n l a p e r f o r m a n c e . U n r i n g r a z i a m e n t o a o r g a n i z z a t o r i e p a r t e c i p a n t i p e r a v e r c o n d i v i s o c o n n o i q u e s t a s t r a o r d i n a r i a e s p e r i e n z a : c o m e B R C c o n t i n u i a m o a g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o ” . " L a n o s t r a p a r t e c i p a z i o n e i n q u a l i t à d i s p o n s o r a l l a R o m a E c o R a c e 2 0 2 5 s o t t o l i n e a l ' i m p e g n o d i S a r a A s s i c u r a z i o n i p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e l a s i c u r e z z a s t r a d a l e - h a d i c h i a r a t o M a r c o B r a c h i n i , d i r e t t o r e M a r k e t i n g , B r a n d e C u s t o m e r E x p e r i e n c e d i S a r a A s s i c u r a z i o n i - . S i a m o f i e r i d i s u p p o r t a r e u n ' i n i z i a t i v a c h e r i f l e t t e l a n o s t r a v i s i o n e p e r i l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à e c h e p r o m u o v e c o n c r e t a m e n t e u n c a m b i a m e n t o p o s i t i v o e r e s p o n s a b i l e . Q u e s t o e v e n t o r a p p r e s e n t a u n ' o c c a s i o n e p e r f e t t a p e r d i m o s t r a r e c h e u n o s t i l e d i g u i d a c o n s a p e v o l e n o n s o l o è p i ù s i c u r o , m a è a n c h e f o n d a m e n t a l e p e r r i d u r r e i c o n s u m i e p r o t e g g e r e l ' a m b i e n t e " “ S o s t e n i a m o l a R o m a E c o R a c e – c o m m e n t a M a t t e o C i m e n t i , p r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a – p e r c h é i v e i c o l i a G P L o f f r o n o u n g r a n d e c o n t r i b u t o a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e n o i g u a r d i a m o a n c o r a p i ù a v a n t i g r a z i e a l l o s v i l u p p o d e l n o s t r o p r o d o t t o n e l l e f o r m e r i n n o v a b i l i . I c o n s u m a t o r i s c e l g o n o i l G P L a n c h e n e l l e n u o v e i m m a t r i c o l a z i o n i m a è u r g e n t e r i p r i s t i n a r e g l i i n c e n t i v i p e r i l r e t r o f i t : a n c h e E c o r a c e è u n ’ o c c a s i o n e i m p o r t a n t e p e r c h i e d e r e c o n u r g e n z a l ’ a d o z i o n e d e l n u o v o D P C M a c u i h a l a v o r a t o i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y p e r l a p r o r o g a d e g l i i n c e n t i v i a l r e t r o f i t a g a s ( t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 7 ) , u n a m i s u r a c h e l o s c o r s o a n n o h a p o r t a t o b e n e f i c i a c o n s u m a t o r i e i m p r e s e i t a l i a n e d e l l a c o m p o n e n t i s t i c a , e c c e l l e n z e i t a l i a n e c h e e s p o r t a n o i n t u t t o i l m o n d o ” . N u m e r o s e l e o r g a n i z z a z i o n i c h e h a n n o f o r n i t o i l l o r o s o s t e g n o . L a m a n i f e s t a z i o n e h a i l p a t r o c i n i o d e l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i , d i S p o r t e S a l u t e , C O N I , R e g i o n e L a z i o , A s s e s s o r a t o G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e , d e l C o m u n e d i F i u g g i e d e l C o m u n e d i S u b i a c o . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n P a r l a m e n t o e u r o p e o U f f i c i o d i c o l l e g a m e n t o i n I t a l i a . S p o n s o r d e l l ’ e v e n t o : S a r a A s s i c u r a z i o n i e B R C G a s E q u i p m e n t . P a r t n e r : A s s o g a s l i q u i d i – F e d e r c h i m i c a , A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e i m p r e s e g a s l i q u e f a t t i , U i g a , U n i o n e I t a l i a n a G i o r n a l i s t i d e l l ’ A u t o m o t i v e . C h a r i t y p a r t n e r : P e t e r P a n O D V . T r a i p a r t n e r a n c h e C o l d i r e t t i L a z i o , c h e h a o f f e r t o a g l i e q u i p a g g i u n a c o l a z i o n e a b a s e d i p r o d o t t i g e n u i n i , d i s t a g i o n e e a c h i l o m e t r o z e r o , e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a e d e l l e e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o . I l p r e s i d e n t e d i C o l d i r e t t i L a z i o D a v i d G r a n i e r i : “ I l c o n n u b i o t r a a l i m e n t a z i o n e e s p o r t è i l c u o r e d i q u e s t a i n i z i a t i v a . L a R o m a E c o R a c e d i m o s t r a c h e l a s o s t e n i b i l i t à n o n è s o l o u n a s c e l t a d i m o b i l i t à , m a a n c h e d i s t i l e d i v i t a . U n a g u i d a r e s p o n s a b i l e p a r t e d a u n a t a v o l a c o n s a p e v o l e . M a n g i a r e b e n e s i g n i f i c a a v e r e e n e r g i a c o s t a n t e , l u c i d i t à , r i s p e t t o p e r s é s t e s s i e p e r l ’ a m b i e n t e ” .