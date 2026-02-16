M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o d o c u f i l m è u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r c o n d i v i d e r e l a m i a s t o r i a , u n a s t o r i a d i r i n a s c i t a . H o s e m p r e a v u t o l a p a s s i o n e p e r l o s p o r t e i l s o g n o d e l l e O l i m p i a d i , c h e p o i s i è t r a s f o r m a t o a c a u s a d i u n i n c i d e n t e s t r a d a l e i n c u i h o p e r s o l a m i a g a m b a s i n i s t r a . N o n h o p e r ò p e r s o l a v o g l i a d i f a r e s p o r t e d o p o l ' i n c i d e n t e , o l t r e a l l ' i m p e g n o p e r r i t o r n a r e i n p i s t a , c ' è s t a t a q u e l l a v o g l i a d i s e n s i b i l i z z a r e s u l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e p e r f a r s ì c h e a c c a d a n o s e m p r e i n c i d e n t i , s o p r a t t u t t o t r a i g i o v a n i c h e p o s s o n o p r e s t a r e m e n o a t t e n z i o n e ” a l l a g u i d a . S o n o l e p a r o l e d i A m b r a S a b a t i n i , a t l e t a p a r a l i m p i c a p o r t a b a n d i e r a p e r l ' I t a l i a a i G i o c h i d i P a r i g i 2 0 2 4 , p l u r i m e d a g l i a t a e d e t e n t r i c e d e l r e c o r d m o n d i a l e n e i 1 0 0 m e t r i , a l l a p r o i e z i o n e i n a n t e p r i m a d e l d o c u f i l m “ A m b r a S a b a t i n i . A u n m e t r o d a l t r a g u a r d o ” , p r e s s o i l S a l o n e d ’ O n o r e d i C a s a I t a l i a a l l a T r i e n n a l e d i M i l a n o . I l d o c u f i l m - r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d i A s p i - A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a , p a r t n e r u f f i c i a l e d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 - n o n s o l o s o t t o l i n e a l a c r u c i a l i t à d i c o m p o r t a m e n t i r e s p o n s a b i l i a l l a g u i d a m a m o s t r a a n c h e c o m e d o p o u n a p e s a n t e b a t t u t a d ’ a r r e s t o c i s i p o s s a r i a l z a r e e t o r n a r e a v i n c e r e , n e l l a v i t a e n e l l o s p o r t . “ L e O l i m p i a d i e l e P a r a l i m p i a d i s o n o s e m p r e u n g r a n d e m o m e n t o d i c o i n v o l g i m e n t o d e l p u b b l i c o , d e l l a p o p o l a z i o n e - c o n c l u d e S a b a t i n i - è l ’ o c c a s i o n e p e r m a n d a r e d e i m e s s a g g i f o r t i , t r a c u i l ' i n c l u s i o n e , m a a n c h e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e ” .